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Активные вещества — “М”МЕЛОКСИКАМ (MELOXICAMUM)

МЕЛОКСИКАМ (MELOXICAMUM) Действующее вещество

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Найдено: 62 препарата
Мовалис® раствор для инъекций, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 5; Boehringer Ingelheim
Мовалис® Раствор для инъекций, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 5 Boehringer Ingelheim
В 1200 аптеках
от 259,75 грн
Цены в аптеках
Мовалис® таблетки, 15 мг, блистер, № 20; Boehringer Ingelheim
Мовалис® Таблетки, 15 мг, блистер, № 20 Boehringer Ingelheim
В 1159 аптеках
от 481,47 грн
Цены в аптеках
Ревмоксикам® раствор для инъекций, 1 %, ампула, 1.5 мл, блистер, блистер, № 5; Фармак
Ревмоксикам® Раствор для инъекций, 1 %, ампула, 1.5 мл, блистер, блистер, № 5 Фармак
В 1144 аптеках
от 231,48 грн
Цены в аптеках
Мелоксикам-Тева раствор для инъекций, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, в контейнере пластиковом, в контейнере пластик., № 5; Тева Украина
Мелоксикам-Тева Раствор для инъекций, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, в контейнере пластиковом, в контейнере пластик., № 5 Тева Украина
В 1123 аптеках
от 194,40 грн
Цены в аптеках
Мелоксикам-КВ таблетки, 15 мг, № 20; Киевский витаминный завод
Мелоксикам-КВ Таблетки, 15 мг, № 20 Киевский витаминный завод
В 1084 аптеках
от 104,31 грн
Цены в аптеках
Мовалис® таблетки, 7,5 мг, блистер, № 20; Boehringer Ingelheim
Мовалис® Таблетки, 7,5 мг, блистер, № 20 Boehringer Ingelheim
В 1076 аптеках
от 347,54 грн
Цены в аптеках
Ревмоксикам® суппозитории ректальные, 15 мг, блистер, № 5; Фармак
Ревмоксикам® Суппозитории ректальные, 15 мг, блистер, № 5 Фармак
В 1054 аптеках
от 112,40 грн
Цены в аптеках
Мовиксикам® раствор для инъекций, 15 мг/1,5 мл, ампула, № 5; Movi Health GmbH
Мовиксикам® Раствор для инъекций, 15 мг/1,5 мл, ампула, № 5 Movi Health GmbH
В 997 аптеках
от 160,07 грн
Цены в аптеках
Ревмоксикам таблетки, 7,5 мг, блистер, № 20; Фармак
Ревмоксикам Таблетки, 7,5 мг, блистер, № 20 Фармак
В 996 аптеках
от 128,16 грн
Цены в аптеках
Ревмоксикам таблетки, 15 мг, блистер, № 20; Фармак
Ревмоксикам Таблетки, 15 мг, блистер, № 20 Фармак
В 932 аптеках
от 204,90 грн
Цены в аптеках
Мелоксикам-КВ таблетки, 7,5 мг, № 20; Киевский витаминный завод
Мелоксикам-КВ Таблетки, 7,5 мг, № 20 Киевский витаминный завод
В 878 аптеках
от 60,59 грн
Цены в аптеках
Мелбек® раствор для инъекций, 15 мг, ампула, 1.5 мл, № 3; Nobel
Мелбек® Раствор для инъекций, 15 мг, ампула, 1.5 мл, № 3 Nobel
В 838 аптеках
от 149,85 грн
Цены в аптеках
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 7,5 мг, блистер, № 20; Movi Health GmbH
Мовиксикам® ОДТ Таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 7,5 мг, блистер, № 20 Movi Health GmbH
В 721 аптеке
от 276,85 грн
Цены в аптеках
Миликсол раствор для инъекций, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 5; Farmlyga
Миликсол Раствор для инъекций, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 5 Farmlyga
В 713 аптеках
от 224,70 грн
Цены в аптеках
Инфламин суппозитории ректальные, 0,015 г, блистер, в пачке, в пачке, № 10; Лекхим-Харьков
Инфламин Суппозитории ректальные, 0,015 г, блистер, в пачке, в пачке, № 10 Лекхим-Харьков
В 670 аптеках
от 162,17 грн
Цены в аптеках
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 15 мг, блистер, № 20; Movi Health GmbH
Мовиксикам® ОДТ Таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 15 мг, блистер, № 20 Movi Health GmbH
В 667 аптеках
от 251,80 грн
Цены в аптеках
Алсокам раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1.5 мл, № 5; Лекхим
Алсокам Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1.5 мл, № 5 Лекхим
В 649 аптеках
от 159,09 грн
Цены в аптеках
Мелбек® таблетки, 15 мг, блистер, № 30; Nobel
Мелбек® Таблетки, 15 мг, блистер, № 30 Nobel
В 624 аптеках
от 488,63 грн
Цены в аптеках
Фармаксикам раствор для инъекций, 10 мг/мл, флакон, 1.5 мл, № 5; Новофарм-Биосинтез
Фармаксикам Раствор для инъекций, 10 мг/мл, флакон, 1.5 мл, № 5 Новофарм-Биосинтез
В 571 аптеке
от 226,61 грн
Цены в аптеках
Локсидол раствор для инъекций, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 3; World Medicine
Локсидол Раствор для инъекций, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 3 World Medicine
В 564 аптеках
от 157,96 грн
Цены в аптеках
Мелокс таблетки, 15 мг, № 10; Medochemie Ltd
Мелокс Таблетки, 15 мг, № 10 Medochemie Ltd
В 543 аптеках
от 93,86 грн
Цены в аптеках
Локсидол таблетки, 15 мг, блистер, № 10; World Medicine
Локсидол Таблетки, 15 мг, блистер, № 10 World Medicine
В 534 аптеках
от 134,12 грн
Цены в аптеках
Мелокс раствор для инъекций, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 5; Medochemie Ltd
Мелокс Раствор для инъекций, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 5 Medochemie Ltd
В 459 аптеках
от 136,09 грн
Цены в аптеках
Мелси таблетки, 15 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 20; Астрафарм
Мелси Таблетки, 15 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 20 Астрафарм
В 448 аптеках
от 91,88 грн
Цены в аптеках
Мелбек® таблетки, 7,5 мг, блистер, № 30; Nobel
Мелбек® Таблетки, 7,5 мг, блистер, № 30 Nobel
В 423 аптеках
от 238,31 грн
Цены в аптеках
Эксистен-Сановель таблетки, 15 мг, блистер, № 30; Sanovel
Эксистен-Сановель Таблетки, 15 мг, блистер, № 30 Sanovel
В 421 аптеке
от 329,81 грн
Цены в аптеках
Новоксикам раствор для инъекций, 10 мг/мл, флакон, 1.5 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 5; Новофарм-Биосинтез
Новоксикам Раствор для инъекций, 10 мг/мл, флакон, 1.5 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 5 Новофарм-Биосинтез
В 394 аптеках
от 155,78 грн
Цены в аптеках
Ревмоксикам таблетки, 15 мг, блистер, № 10; Фармак
Ревмоксикам Таблетки, 15 мг, блистер, № 10 Фармак
В 273 аптеках
от 110,24 грн
Цены в аптеках
Мелоксик раствор для инъекций, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 5; Polpharma
Мелоксик Раствор для инъекций, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 5 Polpharma
В 270 аптеках
от 125,45 грн
Цены в аптеках
Мовиксикам® ОДТ таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 15 мг, блистер, № 10; Movi Health GmbH
Мовиксикам® ОДТ Таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 15 мг, блистер, № 10 Movi Health GmbH
В 250 аптеках
от 193,10 грн
Цены в аптеках
Мелоксикам таблетки, 0,015 г, блистер, в пачке, в пачке, № 20; Лекхим-Харьков
Мелоксикам Таблетки, 0,015 г, блистер, в пачке, в пачке, № 20 Лекхим-Харьков
В 202 аптеках
от 87,70 грн
Цены в аптеках
Мелси таблетки, 7,5 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 20; Астрафарм
Мелси Таблетки, 7,5 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 20 Астрафарм
В 187 аптеках
от 49,08 грн
Цены в аптеках
Ревмалгин суппозитории ректальные, 15 мг, стрип, № 10; Корпорация Здоровье
Ревмалгин Суппозитории ректальные, 15 мг, стрип, № 10 Корпорация Здоровье
В 147 аптеках
от 140,39 грн
Цены в аптеках
Мелокса Ксантис таблетки, 15 мг, блистер, № 60; Xantis Pharma
Мелокса Ксантис Таблетки, 15 мг, блистер, № 60 Xantis Pharma
В 124 аптеках
от 282,13 грн
Цены в аптеках
Мелси раствор для инъекций, 10 мг/мл, флакон, 1.5 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 5; Новофарм-Биосинтез
Мелси Раствор для инъекций, 10 мг/мл, флакон, 1.5 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 5 Новофарм-Биосинтез
В 122 аптеках
от 209,00 грн
Цены в аптеках
Мелоктам раствор для инъекций, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 5; Mistral Capital Management
Мелоктам Раствор для инъекций, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 5 Mistral Capital Management
В 109 аптеках
от 165,12 грн
Цены в аптеках
Мелокса Ксантис таблетки, 15 мг, блистер, № 20; Xantis Pharma
Мелокса Ксантис Таблетки, 15 мг, блистер, № 20 Xantis Pharma
В 80 аптеках
от 114,05 грн
Цены в аптеках
Алгезикам® раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1.5 мл, № 5; Лекхим-Харьков
Алгезикам® Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1.5 мл, № 5 Лекхим-Харьков
В 77 аптеках
от 235,98 грн
Цены в аптеках
Инфламин раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1.5 мл, в пачке, в пачке, № 5; Лекхим-Харьков
Инфламин Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1.5 мл, в пачке, в пачке, № 5 Лекхим-Харьков
В 75 аптеках
от 181,64 грн
Цены в аптеках
Ревмастоп раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1.5 мл, № 5; ООО "Фармасел"
Ревмастоп Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1.5 мл, № 5 ООО "Фармасел"
В 75 аптеках
от 177,67 грн
Цены в аптеках
Мовалгин таблетки, 15 мг, блистер, № 10; Pharmascience
Мовалгин Таблетки, 15 мг, блистер, № 10 Pharmascience
В 38 аптеках
от 110,56 грн
Цены в аптеках
Мелоксикам раствор для инъекций, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, в кассете, в кассете, № 5; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мелоксикам Раствор для инъекций, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, в кассете, в кассете, № 5 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 25 аптеках
от 217,00 грн
Цены в аптеках
Мелоксикам таблетки, 0,0075 г, блистер, в пачке, в пачке, № 20; Лекхим-Харьков
Мелоксикам Таблетки, 0,0075 г, блистер, в пачке, в пачке, № 20 Лекхим-Харьков
В 23 аптеках
от 68,00 грн
Цены в аптеках
Медиксикам раствор для инъекций, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 5; M. Biotech Ltd.
Медиксикам Раствор для инъекций, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 5 M. Biotech Ltd.
В 22 аптеках
от 209,70 грн
Цены в аптеках
Ревмалгин раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1.5 мл, в пачке, в пачке, № 5; Корпорация Здоровье
Ревмалгин Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1.5 мл, в пачке, в пачке, № 5 Корпорация Здоровье
В 21 аптеке
от 146,36 грн
Цены в аптеках
Мелоксикам раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1.5 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 5; Беркана +
Мелоксикам Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1.5 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 5 Беркана +
В 10 аптеках
от 137,50 грн
Цены в аптеках
Мелоксикам-Фармекс раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1.5 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 5; Корпорация Здоровье
Мелоксикам-Фармекс Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1.5 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 5 Корпорация Здоровье
В 10 аптеках
от 138,50 грн
Цены в аптеках
Санаком раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1.5 мл, № 5; Лекхим-Харьков
Санаком Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1.5 мл, № 5 Лекхим-Харьков
В 8 аптеках
от 230,18 грн
Цены в аптеках
Ревмалгин таблетки, 15 мг, № 20; Корпорация Здоровье
Ревмалгин Таблетки, 15 мг, № 20 Корпорация Здоровье
В 2 аптеках
от 129,52 грн
Цены в аптеках
Мелоксикам-Фармекс раствор для инъекций, 10 мг/мл, флакон, 1.5 мл, № 5; Корпорация Здоровье
Мелоксикам-Фармекс Раствор для инъекций, 10 мг/мл, флакон, 1.5 мл, № 5 Корпорация Здоровье
В 8 аптеках других городов
от 134,00 грн
Цены в других городах
Ревмоксикам® раствор для инъекций, 1 %, ампула, 1.5 мл, блистер, блистер, № 3; Фармак
Ревмоксикам® Раствор для инъекций, 1 %, ампула, 1.5 мл, блистер, блистер, № 3 Фармак
В 1 аптеке других городов
от 148,32 грн
Цены в других городах
Мовалис® таблетки, 15 мг, блистер, № 10; Boehringer Ingelheim
Мовалис® Таблетки, 15 мг, блистер, № 10 Boehringer Ingelheim
Нет в наличии
Аспикам таблетки, 15 мг, № 20; Biofarm
Аспикам Таблетки, 15 мг, № 20 Biofarm
Нет в наличии
Ревмалгин таблетки, 7,5 мг, № 20; Корпорация Здоровье
Ревмалгин Таблетки, 7,5 мг, № 20 Корпорация Здоровье
Нет в наличии
Ревмалгин таблетки, 15 мг, № 10; Корпорация Здоровье
Ревмалгин Таблетки, 15 мг, № 10 Корпорация Здоровье
Нет в наличии
Ревмалгин суппозитории ректальные, 15 мг, стрип, № 5; Корпорация Здоровье
Ревмалгин Суппозитории ректальные, 15 мг, стрип, № 5 Корпорация Здоровье
Нет в наличии
Мелокса Ксантис таблетки, 15 мг, блистер, № 10; Xantis Pharma
Мелокса Ксантис Таблетки, 15 мг, блистер, № 10 Xantis Pharma
Нет в наличии
Алгезикам® таблетки, 15 мг, блистер, № 20; SANWEZZA LAB GmbH
Алгезикам® Таблетки, 15 мг, блистер, № 20 SANWEZZA LAB GmbH
Нет в наличии
Мелси раствор для инъекций, 10 мг/мл, флакон, 1.5 мл, № 5; Новофарм-Биосинтез
Мелси Раствор для инъекций, 10 мг/мл, флакон, 1.5 мл, № 5 Новофарм-Биосинтез
Нет в наличии
Мелоксикам раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1.5 мл, тм anc pharma, тм anc pharma, № 5; Беркана +
Мелоксикам Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 1.5 мл, тм anc pharma, тм anc pharma, № 5 Беркана +
Нет в наличии
Мелоксикам-Виста раствор для инъекций, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 5; Mistral Capital Management
Мелоксикам-Виста Раствор для инъекций, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 5 Mistral Capital Management
Нет в наличии
Мелолган раствор для инъекций, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 5; Mistral Capital Management
Мелолган Раствор для инъекций, 15 мг/1,5 мл, ампула, 1.5 мл, № 5 Mistral Capital Management
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, таблетки диспергируемые в ротовой полости, ректальные суппозитории, р-р для инъекций.
МЕЛОКСИКАМ (MELOXICAMUM)
CAS №: 71125-38-7 C14H13N3O4S2
USPDDN: 4-гидрокси-2-метил-N-(5-метил-2-тиазолил)-2H-1,2-бензотиазин-3-карбоксамид 1,1-диоксид.
NLM: 2H-1,2-бензотиазин-3-карбоксамид, 4-гидрокси-2-метил-N-(5-метилтиазолил)-, 1,1-диоксид.
Форма выпуска: таблетки, таблетки диспергируемые в ротовой полости, ректальные суппозитории, р-р для инъекций.

производное оксикама, НПВП группы эноловой кислоты. Обладает анальгезирующей, антипиретической и противовоспалительной активностью, связанной с селективным ингибированием изофермента ЦОГ-2. Коэффициент селективности IC50 (соотношение 50% ингибирующей концентрации для ЦОГ-1:ЦОГ-2 in vitro) для мелоксикама составляет 2. В связи с высокой селективностью реже вызывает развитие гастропатии и нарушение функции почек. В отличие от неселективных НПВП мелоксикам не тормозит индуцированную коллагеном или арахидоновой кислотой агрегацию тромбоцитов (при дозах до 15 мг/сут), но существенно тормозит продукцию тромбоцитами тромбоксана.
Биодоступность после в/м введения приближается к 100%, Cmax мелоксикама в плазме крови достигается через 1 ч после введения. После приема внутрь медленно абсорбируется в пищеварительном тракте. Cmax в плазме крови достигается через 4–5 ч после приема. Абсолютная биодоступность — около 89%. Равновесное состояние достигается через 5 дней после начала приема мелоксикама. Может применяться независимо от приема пищи. Около 99,4% мелоксикама связывается с белками плазмы крови, преимущественно с альбумином. Концентрация мелоксикама в синовиальной жидкости после однократного приема составляет 40–50% его концентрации в плазме крови. Подвергается биотрансформации с образованием 4 фармакологически неактивных метаболитов.
Основной метаболит образуется в результате гидроксилирования с последующей оксидацией метильной группы тиазола. В частности, 5’-карбоксимелоксикам (60% дозы) образуется путем оксидации промежуточного метаболита 5’-гидроксиметилмелоксикама (9%). In vitro установлено, что начальный этап этого превращения осуществляется главным образом посредством энзимов CYP 2C9 при незначительном участии энзимов CYP 3A4. Образование двух других метаболитов (16 и 4% принятой дозы), вероятно, связано с действием пероксидазы. Экскретируется преимущественно в виде метаболитов, 43% дозы выделяется с мочой, остальное количество — с калом. Следовые количества неизмененного мелоксикама выводятся с мочой (0,2%) и калом (1,6%). Фармакокинетика мелоксикама линейная с T½ 15–20 ч.

слабый и умеренно выраженный болевой синдром, остеоартрит, ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит.

парентеральное введение целесообразно назначать только в течение первых дней лечения, для продолжения терапии следует применять таблетки или суппозитории. Вводят только глубоко в/м (в/в введение противопоказано). Рекомендуемая суточная доза для в/м введения взрослым и подросткам в возрасте старше 15 лет составляет 7,5 или 15 мг в зависимости от интенсивности болевого синдрома и активности воспалительного процесса. У больных с тяжелой почечной недостаточностью, находящихся на диализе, доза не должна превышать 7,5 мг/сут.
Внутрь (обычно во время еды) или ректально назначают 1 раз в сутки. При остеоартрите — 7,5 мг/сут; при необходимости дозу можно повысить до 15 мг/сут; при ревматоидном артрите и анкилозирующем спондилите — 15 мг/сут; в зависимости от терапевтического эффекта дозу можно снизить до 7,5 мг/сут. Больным с повышенным риском развития побочных эффектов и пациентам, которым проводят диализ, назначают в начальной дозе 7,5 мг/сут. Максимальная суточная доза — 15 мг.
При комбинированном применении с другими лекарственными формами суммарная суточная доза мелоксикама не должна превышать 15 мг.
Суппозитории применяют взрослым и детям в возрасте старше 12 лет: остеоартрит — 15 мг/сут (1 суппозиторий); ревматоидный артрит — 15 мг/сут (1 суппозиторий); анкилозирующий спондилит — 15 мг/сут (1 суппозиторий).

повышенная чувствительность к мелоксикаму и другим НПВП (аспириновая астма), пептическая язва желудка или двенадцатиперстной кишки, желудочно-кишечные кровотечения, тяжелые заболевания печени или почек, тяжелая сердечная недостаточность, лечение периоперационной боли при коронарном шунтировании, период беременности и кормления грудью, детский возраст до 15 лет.

возникают значительно реже, чем при применении неселективных ингибиторов ЦОГ. Возможны тошнота, рвота, метеоризм, анорексия, эзофагит, боль в области живота, ксеростомия, запор, диарея, колит, ульцерогенное действие, перфорация кишечника, желудочно-кишечные кровотечения, транзиторное нарушение показателей функциональных печеночных проб, панкреатит, лейкопения, агранулоцитоз, анемия, тробоцитопения, стоматит, кожный зуд, сыпь, крапивница, фотосенсибилизация, алопеция, приступы БА, крапивница, ангионевротический отек, анафилактические реакции, синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, рассеянность, головная боль, головокружение, шум в ушах, сонливость, отеки, увеличение массы тела, тахикардия, приливы, повышение АД, изменения функциональных почечных показателей.

НПВП могут снижать почечный клиренс метотрексата и повышать его концентрацию в плазме крови. Одновременное применение с солями лития может приводить к повышению концентрации последнего в крови с развитием токсических эффектов. Мелоксикам может снижать гипотензивную активность ингибиторов АПФ и диуретическую активность мочегонных средств. Не следует назначать одновременно с колестирамином. Мелоксикам не изменяет фармакокинетику дигоксина.