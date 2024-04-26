МЕЛОКСИКАМ (MELOXICAMUM) Действующее вещество
NLM: 2H-1,2-бензотиазин-3-карбоксамид, 4-гидрокси-2-метил-N-(5-метилтиазолил)-, 1,1-диоксид.
производное оксикама, НПВП группы эноловой кислоты. Обладает анальгезирующей, антипиретической и противовоспалительной активностью, связанной с селективным ингибированием изофермента ЦОГ-2. Коэффициент селективности IC50 (соотношение 50% ингибирующей концентрации для ЦОГ-1:ЦОГ-2 in vitro) для мелоксикама составляет 2. В связи с высокой селективностью реже вызывает развитие гастропатии и нарушение функции почек. В отличие от неселективных НПВП мелоксикам не тормозит индуцированную коллагеном или арахидоновой кислотой агрегацию тромбоцитов (при дозах до 15 мг/сут), но существенно тормозит продукцию тромбоцитами тромбоксана.
Биодоступность после в/м введения приближается к 100%, Cmax мелоксикама в плазме крови достигается через 1 ч после введения. После приема внутрь медленно абсорбируется в пищеварительном тракте. Cmax в плазме крови достигается через 4–5 ч после приема. Абсолютная биодоступность — около 89%. Равновесное состояние достигается через 5 дней после начала приема мелоксикама. Может применяться независимо от приема пищи. Около 99,4% мелоксикама связывается с белками плазмы крови, преимущественно с альбумином. Концентрация мелоксикама в синовиальной жидкости после однократного приема составляет 40–50% его концентрации в плазме крови. Подвергается биотрансформации с образованием 4 фармакологически неактивных метаболитов.
Основной метаболит образуется в результате гидроксилирования с последующей оксидацией метильной группы тиазола. В частности, 5’-карбоксимелоксикам (60% дозы) образуется путем оксидации промежуточного метаболита 5’-гидроксиметилмелоксикама (9%). In vitro установлено, что начальный этап этого превращения осуществляется главным образом посредством энзимов CYP 2C9 при незначительном участии энзимов CYP 3A4. Образование двух других метаболитов (16 и 4% принятой дозы), вероятно, связано с действием пероксидазы. Экскретируется преимущественно в виде метаболитов, 43% дозы выделяется с мочой, остальное количество — с калом. Следовые количества неизмененного мелоксикама выводятся с мочой (0,2%) и калом (1,6%). Фармакокинетика мелоксикама линейная с T½ 15–20 ч.
слабый и умеренно выраженный болевой синдром, остеоартрит, ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит.
парентеральное введение целесообразно назначать только в течение первых дней лечения, для продолжения терапии следует применять таблетки или суппозитории. Вводят только глубоко в/м (в/в введение противопоказано). Рекомендуемая суточная доза для в/м введения взрослым и подросткам в возрасте старше 15 лет составляет 7,5 или 15 мг в зависимости от интенсивности болевого синдрома и активности воспалительного процесса. У больных с тяжелой почечной недостаточностью, находящихся на диализе, доза не должна превышать 7,5 мг/сут.
Внутрь (обычно во время еды) или ректально назначают 1 раз в сутки. При остеоартрите — 7,5 мг/сут; при необходимости дозу можно повысить до 15 мг/сут; при ревматоидном артрите и анкилозирующем спондилите — 15 мг/сут; в зависимости от терапевтического эффекта дозу можно снизить до 7,5 мг/сут. Больным с повышенным риском развития побочных эффектов и пациентам, которым проводят диализ, назначают в начальной дозе 7,5 мг/сут. Максимальная суточная доза — 15 мг.
При комбинированном применении с другими лекарственными формами суммарная суточная доза мелоксикама не должна превышать 15 мг.
Суппозитории применяют взрослым и детям в возрасте старше 12 лет: остеоартрит — 15 мг/сут (1 суппозиторий); ревматоидный артрит — 15 мг/сут (1 суппозиторий); анкилозирующий спондилит — 15 мг/сут (1 суппозиторий).
повышенная чувствительность к мелоксикаму и другим НПВП (аспириновая астма), пептическая язва желудка или двенадцатиперстной кишки, желудочно-кишечные кровотечения, тяжелые заболевания печени или почек, тяжелая сердечная недостаточность, лечение периоперационной боли при коронарном шунтировании, период беременности и кормления грудью, детский возраст до 15 лет.
возникают значительно реже, чем при применении неселективных ингибиторов ЦОГ. Возможны тошнота, рвота, метеоризм, анорексия, эзофагит, боль в области живота, ксеростомия, запор, диарея, колит, ульцерогенное действие, перфорация кишечника, желудочно-кишечные кровотечения, транзиторное нарушение показателей функциональных печеночных проб, панкреатит, лейкопения, агранулоцитоз, анемия, тробоцитопения, стоматит, кожный зуд, сыпь, крапивница, фотосенсибилизация, алопеция, приступы БА, крапивница, ангионевротический отек, анафилактические реакции, синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, рассеянность, головная боль, головокружение, шум в ушах, сонливость, отеки, увеличение массы тела, тахикардия, приливы, повышение АД, изменения функциональных почечных показателей.
НПВП могут снижать почечный клиренс метотрексата и повышать его концентрацию в плазме крови. Одновременное применение с солями лития может приводить к повышению концентрации последнего в крови с развитием токсических эффектов. Мелоксикам может снижать гипотензивную активность ингибиторов АПФ и диуретическую активность мочегонных средств. Не следует назначать одновременно с колестирамином. Мелоксикам не изменяет фармакокинетику дигоксина.