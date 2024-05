МЕЛОКСИКАМ (MELOXICAMUM)

производное оксикама, НПВП группы эноловой кислоты. Обладает анальгезирующей, антипиретической и противовоспалительной активностью, связанной с селективным ингибированием изофермента ЦОГ-2. Коэффициент селективности IC 5 0 (соотношение 50% ингибирующей концентрации для ЦОГ-1:ЦОГ-2 in vitro) для мелоксикама составляет 2. В связи с высокой селективностью реже вызывает развитие гастропатии и нарушение функции почек. В отличие от неселективных НПВП мелоксикам не тормозит индуцированную коллагеном или арахидоновой кислотой агрегацию тромбоцитов (при дозах до 15 мг/сут), но существенно тормозит продукцию тромбоцитами тромбоксана.

Биодоступность после в/м введения приближается к 100%, C max мелоксикама в плазме крови достигается через 1 ч после введения. После приема внутрь медленно абсорбируется в пищеварительном тракте. C max в плазме крови достигается через 4–5 ч после приема. Абсолютная биодоступность — около 89%. Равновесное состояние достигается через 5 дней после начала приема мелоксикама. Может применяться независимо от приема пищи. Около 99,4% мелоксикама связывается с белками плазмы крови, преимущественно с альбумином. Концентрация мелоксикама в синовиальной жидкости после однократного приема составляет 40–50% его концентрации в плазме крови. Подвергается биотрансформации с образованием 4 фармакологически неактивных метаболитов.

Основной метаболит образуется в результате гидроксилирования с последующей оксидацией метильной группы тиазола. В частности, 5’-карбоксимелоксикам (60% дозы) образуется путем оксидации промежуточного метаболита 5’-гидроксиметилмелоксикама (9%). In vitro установлено, что начальный этап этого превращения осуществляется главным образом посредством энзимов CYP 2C9 при незначительном участии энзимов CYP 3A4. Образование двух других метаболитов (16 и 4% принятой дозы), вероятно, связано с действием пероксидазы. Экскретируется преимущественно в виде метаболитов, 43% дозы выделяется с мочой, остальное количество — с калом. Следовые количества неизмененного мелоксикама выводятся с мочой (0,2%) и калом (1,6%). Фармакокинетика мелоксикама линейная с T ½ 15–20 ч.