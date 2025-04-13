Эксистен-Сановель (Existen-Sanovel)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 514 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
525,40
Экономия при брони: -125,70 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
548,42
Экономия при брони: -18,62 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
561,05
Экономия при брони: -74,69 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
331,43
Экономия при брони: -64,83 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
556,28
Экономия при брони: -150,66 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
531,52
Экономия при брони: -62,71 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
547,04
Экономия при брони: -141,42 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
497,51
Экономия при брони: -22,00 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
554,31
Экономия при брони: -49,25 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
508,10 грн
Виталюкс
Киев, спуск Кловский, 14/24
1.8 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
Аптекарь
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
1.8 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
350,18
Экономия при брони: -83,58 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
551,66
Экономия при брони: -44,58 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
531,52
Экономия при брони: -62,50 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Эксистен-Сановель таблетки 15 мг блистер №30
Sanovel
381,24
Экономия при брони: -130,52 грн