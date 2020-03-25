Аллопуринол Сандоз® (Allopurinol Sandoz®) (172031) - инструкция по применению ATC-классификация
Аллопуринол Сандоз инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Действующее вещество препарата Аллопуринол Сандоз — аллопуринол — и его основной метаболит — оксипуринол — нарушают синтез мочевой кислоты, обладают уростатическим свойством, основанным преимущественно на способности подавлять фермент ксантиноксидазу, катализирующую окисление гипоксантина до ксантина и ксантина до мочевой кислоты, что приводит к снижению концентрации мочевой кислоты и способствует растворению уратов.
Фармакокинетика. Аллопуринол быстро всасывается в пищеварительном тракте. После перорального применения определяется в плазме крови через 30–60 мин.
Cmax аллопуринола и его метаболита — оксипуринола — достигаются в плазме крови соответственно через 1,5 и 3–5 ч после приема. Желудочное всасывание отсутствует, более благоприятные условия для всасывания в двенадцатиперстной и тонкой кишках. При обычной терапевтической дозе 300 мг Cmax аллопуринола в плазме крови колеблется от 1 до 2,6 мкг/мл, в среднем — 1,8 мкг/мл. Для оксипуринола соответствующие показатели составляют от 5 до 11 мкг/мл, в среднем — 8,4 мкг/мл.
Через 24 ч после перорального приема однократной дозы 300 мг аллопуринола средняя концентрация оксипуринола в плазме крови составляет 3,78 мкг/мл.
С учетом длительного T½ оксипуринола кумуляцию отмечали в начале терапии. Баланс достигается примерно через неделю. У пациентов с нормальной функцией почек концентрация в плазме крови не повышается.
Объем распределения аллопуринола составляет около 1,6 л/кг. Аллопуринол быстро (T½ — около 2 ч) окисляется благодаря ксантиноксидазе и альдегидоксидазе до оксипуринола, который также является мощным ингибитором ксантиноксидазы, однако медленнее связывается с ферментом.
Ни аллопуринол, ни его основной метаболит не имеют выраженного сродства к белкам плазмы крови. Аллопуринол выводится главным образом почками, причем менее 10% выводится в неизмененном виде. Около 20% введенного аллопуринола выводится с калом через 48–72 ч. Оксипуринол выводится с мочой в неизмененном виде после канальцевой реабсорбции.
Для T½ оксипуринола характерны значительные индивидуальные различия. Он составляет 18–43 ч у здоровых добровольцев, а в отдельных случаях (например при диете без пурина) достигает 70 ч. Нарушение функции почек приводит к пролонгации T½ оксипуринола, поэтому при применении аллопуринола у пациентов с нарушениями функции почек необходимо придерживаться рекомендаций относительно дозировки.
Абсолютная биодоступность 100 и 300 мг аллопуринола составляет соответственно 67 и 90%.
Показания Аллопуринол Сандоз
взрослые. Лечение гиперурикемии (с уровнем мочевой кислоты в плазме крови в пределах 500 мкмоль (8,5 мг/100 мл) и выше, когда гиперурикемия не контролируется диетой); заболевания, вызванные повышением уровня мочевой кислоты в крови, особенно при подагре, уратной нефропатии и уратной мочекаменной болезни; вторичная гиперурикемия различной этиологии; первичная и вторичная гиперурикемия при различных гемобластозах (остром лейкозе, хроническом миелолейкозе, лимфосаркоме).
Аллопуринол 100 мг
Дети. Лечение уратной нефропатии, возникшей в результате лечения лейкемии; вторичная гиперурикемия различного происхождения; врожденная ферментативная недостаточность, в частности синдром Леша — Ниена (частичный или полный дефицит гипоксантин-гуанин-фосфорибозилтрансферазы) и врожденный дефицит аденин-фосфорибозилтрансферазы.
Применение Аллопуринол Сандоз
таблетки принимают после еды, не разжевывая, запивая большим количеством жидкости.
Взрослые. Суточная доза определяется индивидуально в зависимости от уровня мочевой кислоты в сыворотке крови и обычно составляет от 100 до 300 мг аллопуринола 1 раз в сутки. Для снижения риска побочных реакций лечение следует начинать с приема 100 мг аллопуринола 1 раз в сутки.
При необходимости, если уровень мочевой кислоты в сыворотке крови снижается недостаточно, начальную дозу постепенно повышают на 100 мг каждые 1–3 нед до получения максимального эффекта. Поддерживающая доза обычно составляет 200–600 мг/сут, однако в отдельных случаях доза может быть повышена до 600–800 мг/сут.
Если суточная доза аллопуринола превышает 300 мг, ее делят на 2–4 приема. При повышении дозы необходим контроль уровня оксипуринола в сыворотке крови, который не должен превышать 15 мкг/мл (100 мкмоль).
Продолжительность лечения зависит от течения основного заболевания.
Максимальная суточная доза — 800 мг.
Дети. Детям в возрасте от 15 лет аллопуринол назначают в суточной дозе 10–20 мг на 1 кг массы тела. Кратность приема — 3 раза в сутки. Максимальная суточная доза — 400 мг.
Пациенты с почечной недостаточностью.
Лечение начинают с суточной дозы 100 мг, которую повышают только тогда, когда эффективность препарата недостаточна. При определении дозы препарата руководствуются показателем клиренса креатинина.
|Клиренс креатинина, мл/мин
|Суточная доза аллопуринола, мг
|>20
|100–300
|10–20
|100–200
|<10
|100, или высокие дозы через большие интервалы (например через 1–2 дня или более в зависимости от состояния больного и функциональной способности почек)
Пациенты, которые находятся на гемодиализе, должны применять 300–400 мг аллопуринола после каждого сеанса (2–3 раза в неделю).
Противопоказания
повышенная чувствительность к аллопуринолу или любому из компонентов препарата. Тяжелые нарушения функции почек (клиренс креатинина <2 мл/мин) и печени. Период беременности и кормления грудью.
Побочные эффекты
оценка побочных эффектов базируется на информации об их частоте: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, <1/100), редко (≥1/10 000, <1/1000), очень редко (<1/10 000), частота неизвестна (нельзя оценить с помощью доступных данных).
В начале лечения аллопуринолом могут возникать реактивные приступы подагры.
Проявления побочных реакций наиболее часты при почечной и/или печеночной недостаточности или при одновременном применении с ампициллином или амоксициллином.
Со стороны системы крови: редко — тяжелое повреждение костного мозга (тромбоцитопения, агранулоцитоз, апластическая анемия) особенно у пациентов с почечной недостаточностью; очень редко — ангиоиммунобластная лимфаденопатия (обратимая после отмены аллопуринола), изменения показателей крови (лейкопения, лейкоцитоз, эозинофилия).
Со стороны иммунной системы: редко — эксфолиация, лимфаденопатия, артралгия, синдром Стивенса — Джонсона, синдром Лайелла, эпидермальный некролиз, васкулит, реакции повышенной чувствительности (лихорадка, сыпь, озноб, боль в суставах), нарушение функции печени (обратимое повышение трансаминаз и ЩФ), острый холангит и ксантиновые камни; очень редко — анафилактический шок.
Метаболические нарушения: очень редко — сахарный диабет, гиперлипидемия.
Психические нарушения: очень редко — депрессия.
Со стороны нервной системы: очень редко — атаксия, периферический неврит, нарушение вкусовых ощущений, кома, головная боль, нейропатия, паралич, головокружение, сонливость, парестезии.
Со стороны органа зрения: очень редко — катаракта, дегенерация сетчатки, нарушения зрения.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: очень редко — артериальная гипотензия; частота неизвестна — брадикардия.
Со стороны дыхательной системы: очень редко — ангина.
Со стороны ЖКТ: очень редко — кровавая рвота, стеаторея, стоматит, тошнота, рвота, диарея.
Со стороны печени: редко — нарушение функции печени от асимптоматического повышения показателей функции печени до гепатита (включая некроз печени и гранулематозный гепатит).
Со стороны кожи: очень редко — алопеция, фурункулез, отек Квинке, обесцвечивание волос.
Наиболее распространенные кожные реакции (около 4%) возникают в любой период лечения и могут проявляться в виде пурпуры, макулопапулезной, сквамозной или эксфолиативной сыпи.
При возникновении этих реакций прием аллопуринола следует немедленно прекратить. После уменьшения выраженности симптомов можно назначать препарат в низких дозах (например 50 мг/сут). При необходимости дозу можно постепенно повышать. При повторном проявлении кожной сыпи прием препарата необходимо прекратить, поскольку могут появиться тяжелые генерализованные реакции гиперчувствительности.
Со стороны костно-мышечной системы: очень редко — мышечная боль.
Со стороны мочевыделительной системы: очень редко — гематурия, уремия.
Со стороны репродуктивной системы: очень редко — гинекомастия, импотенция, бесплодие.
Общие нарушения: очень редко — общее недомогание, астения, отеки.
Особые указания
препарат не рекомендуется применять, если уровень мочевой кислоты ниже 506 мкмоль/л (соответствует 8,5 мг/100 мл), при соблюдении рекомендаций относительно диеты и отсутствии поражения почек. Не употреблять продукты с высоким содержанием пурина (например субпродукты: почки, мозг, печень, сердце и язык; мясные навары и алкоголь, особенно пиво).
При возникновении реакции гиперчувствительности (сыпь) применение аллопуринола следует немедленно прекратить.
При нарушении функции почек и печени или ранее установленных нарушениях гемопоэза необходим особенно тщательный медицинский контроль. Для пациентов с нарушениями функции почек или печени необходимо учитывать соответствующие рекомендации относительно доз. У пациентов с АГ или сердечной недостаточностью, которые принимают ингибиторы АПФ или диуретики, следует с особой осторожностью применять аллопуринол.
При лечении подагры и мочекаменной болезни объем выделяемой мочи должен составлять не менее 2 л/сут.
Для предотвращения повышения концентрации мочевой кислоты в сыворотке или моче, что может происходить при радиотерапии или химиотерапии новообразований, а также при синдроме Леша — Ниена, кроме аллопуринола следует употреблять большое количество жидкости для поддержания достаточного диуреза. Для улучшения выведения мочевой кислоты можно производить ощелачивание мочи, что приводит к растворению уратов/мочевой кислоты.
Если уратная нефропатия и другие патологические изменения уже привели к нарушению функции почек, дозу следует откорригировать согласно показателям функции почек.
При наличии приступов острой подагры лечение аллопуринолом не следует начинать до их полного исчезновения. В начале лечения аллопуринолом острые приступы подагры могут усиливаться в результате мобилизации большого количества мочевой кислоты. Поэтому в течение первых 4 нед лечения необходимо одновременное применение анальгетиков или колхицина.
При наличии в почечных лоханках крупных камней мочевой кислоты нельзя исключать, что при лечении аллопуринолом часть камней может раствориться и попасть в мочевой пузырь.
Применение в период беременности или кормления грудью. Нет достаточных данных относительно применения аллопуринола в период беременности. Поскольку аллопуринол влияет на метаболизм пурина, а потенциальный риск для человека неизвестен, аллопуринол не рекомендуют применять в период беременности. Аллопуринол выделяется в грудное молоко, поэтому препарат не следует принимать в период кормления грудью.
Дети. Препарат не применяют у детей в возрасте до 15 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. До выяснения индивидуальной реакции на аллопуринол необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами из-за возможности возникновения головокружения или сонливости.
Взаимодействия
аллопуринол замедляет выведение пробенецида.
Эффективность аллопуринола снижается при применении препаратов, способных выводить мочевую кислоту — сульфинпиразона, пробеницида и бензбромарона или салицилатов.
Если аллопуринол принимают одновременно с 6-меркаптопурином или азатиоприном, обычные дозы последних следует снижать до 25%, поскольку метаболизм этих препаратов замедляется в связи с ингибированием ксантиноксидазы, а их эффект пролонгируется.
При одновременном применении аллопуринола с ампициллином или амоксициллином есть вероятность возникновения аллергических реакций (экзантема), поэтому пациенты, принимающие аллопуринол, должны применять другие антибиотики.
Одновременное применение аллопуринола и каптоприла может повысить риск кожных реакций, особенно при хронических заболеваниях почек.
Может усилиться эффект антикоагулянтов (кумарина), поэтому требуется более частый контроль свертываемости крови, а также снижение дозы производных кумарина.
При нарушении функции почек, особенно при одновременном применении аллопуринола, может пролонгироваться гипогликемический эффект хлорпропамида, что требует снижения дозы.
В высоких дозах аллопуринол ингибирует метаболизм теофиллина, поэтому в начале лечения аллопуринолом или при повышении его дозы необходимо контролировать уровень теофиллина в плазме крови.
При применении аллопуринола с цитостатиками (например циклофосфамидом, доксорубицином, блеомицином, прокарбазином, алкилгалогенидами) чаще происходит изменение состава крови, чем при отдельном введении активных веществ, поэтому показатели крови следует контролировать через короткие интервалы времени.
При одновременном применении аллопуринола с видарабином пролонгируется T½ последнего из плазмы крови, потому эту комбинацию следует применять с осторожностью во избежание увеличения выраженности побочных реакций.
При применении аллопуринола может повышаться концентрация циклоспорина в плазме крови — возможно увеличение выраженности побочных реакций на циклоспорин.
Аллопуринол может нарушать метаболизм фенитоина в печени; неизвестно, имеют ли эти данные клиническое значение.
Аллопуринол может приводить к увеличению выраженности побочных реакций отдельных лекарственных средств, в частности: при одновременном применении с каптоприлом риск появления кожных реакций может возрастать, особенно в случае хронической почечной недостаточности; применение аллопуринола с цитостатиками приводит к более частым изменениям показателей крови, чем в случае отдельного применения этих лекарственных средств, поэтому анализ крови следует делать через короткие интервалы времени; при применении аллопуринола вместе с ампициллином и амоксициллином возникновения аллергических реакций можно ожидать чаще.
Передозировка
симптомы. После однократного приема 20 г у одного пациента возникли такие симптомы, как тошнота, рвота, диарея и головокружение. У другого пациента доза 22,5 г аллопуринола не вызвала нежелательных эффектов. После длительного приема 200–400 мг аллопуринола в сутки у пациентов с нарушениями функции почек описаны тяжелые симптомы интоксикации (кожные реакции, лихорадка, гепатит, эозинофилия и обострение почечной недостаточности).
Лечение. Терапия симптоматическая. При необходимости — гемодиализ. Специфического антидота нет.
Условия хранения
при температуре до 25 °C.