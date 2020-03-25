таблетки принимают после еды, не разжевывая, запивая большим количеством жидкости.

Взрослые. Суточная доза определяется индивидуально в зависимости от уровня мочевой кислоты в сыворотке крови и обычно составляет от 100 до 300 мг аллопуринола 1 раз в сутки. Для снижения риска побочных реакций лечение следует начинать с приема 100 мг аллопуринола 1 раз в сутки.

При необходимости, если уровень мочевой кислоты в сыворотке крови снижается недостаточно, начальную дозу постепенно повышают на 100 мг каждые 1–3 нед до получения максимального эффекта. Поддерживающая доза обычно составляет 200–600 мг/сут, однако в отдельных случаях доза может быть повышена до 600–800 мг/сут.

Если суточная доза аллопуринола превышает 300 мг, ее делят на 2–4 приема. При повышении дозы необходим контроль уровня оксипуринола в сыворотке крови, который не должен превышать 15 мкг/мл (100 мкмоль).

Продолжительность лечения зависит от течения основного заболевания.

Максимальная суточная доза — 800 мг.

Дети. Детям в возрасте от 15 лет аллопуринол назначают в суточной дозе 10–20 мг на 1 кг массы тела. Кратность приема — 3 раза в сутки. Максимальная суточная доза — 400 мг.

Пациенты с почечной недостаточностью.

Лечение начинают с суточной дозы 100 мг, которую повышают только тогда, когда эффективность препарата недостаточна. При определении дозы препарата руководствуются показателем клиренса креатинина.



Клиренс креатинина, мл/мин Суточная доза аллопуринола, мг >20 100–300 10–20 100–200 <10 100, или высокие дозы через большие интервалы (например через 1–2 дня или более в зависимости от состояния больного и функциональной способности почек)



Пациенты, которые находятся на гемодиализе, должны применять 300–400 мг аллопуринола после каждого сеанса (2–3 раза в неделю).