Аллопуринол Сандоз® (Allopurinol Sandoz®)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
118,28
Экономия при брони: -3,48 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
430,14
Экономия при брони: -25,32 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
319,55
Экономия при брони: -9,59 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
737,50
Экономия при брони: -22,12 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
190,44
Экономия при брони: -18,24 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
718,70
Экономия при брони: -44,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
313,80
Экономия при брони: -26,80 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
718,40
Экономия при брони: -43,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
346,42
Экономия при брони: -85,66 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
325,50
Экономия при брони: -38,50 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
721,40
Экономия при брони: -46,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
327,48
Экономия при брони: -43,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
294,60
Экономия при брони: -7,60 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
716,90
Экономия при брони: -42,20 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
321,81
Экономия при брони: -61,05 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
319,50
Экономия при брони: -32,50 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
721,40
Экономия при брони: -46,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
328,29
Экономия при брони: -67,59 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
335,25
Экономия при брони: -74,49 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
319,50
Экономия при брони: -32,50 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
568,48
Экономия при брони: -28,72 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
320,11
Экономия при брони: -48,39 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
254,88
Экономия при брони: -25,28 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
430,14
Экономия при брони: -25,32 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
322,30
Экономия при брони: -35,30 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
721,40
Экономия при брони: -46,70 грн