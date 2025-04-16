Аллопуринол Сандоз® (Allopurinol Sandoz®)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 152 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
721,40
Экономия при брони: -62,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
332,64
Экономия при брони: -87,88 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
315,00
Экономия при брони: -27,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
334,09
Экономия при брони: -16,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
332,73
Экономия при брони: -87,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
326,68
Экономия при брони: -60,53 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
326,09
Экономия при брони: -59,94 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
315,80
Экономия при брони: -32,10 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
674,70
Экономия при брони: -15,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
308,04
Экономия при брони: -41,89 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
322,83
Экономия при брони: -79,62 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
177,30
Экономия при брони: -7,08 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
688,70
Экономия при брони: -29,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
332,04
Экономия при брони: -89,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
323,24
Экономия при брони: -79,44 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
318,60
Экономия при брони: -34,90 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
324,45
Экономия при брони: -81,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
315,00
Экономия при брони: -27,50 грн