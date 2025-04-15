Аллопуринол Сандоз® (Allopurinol Sandoz®)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 190 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
323,36
Экономия при брони: -55,36 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
322,34
Экономия при брони: -57,35 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
61,70
Экономия при брони: -4,33 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
315,40
Экономия при брони: -29,70 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
721,40
Экономия при брони: -50,10 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
315,00
Экономия при брони: -47,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
315,00
Экономия при брони: -27,50 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
317,90
Экономия при брони: -32,20 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
717,70
Экономия при брони: -46,40 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
330,57
Экономия при брони: -11,06 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
317,90
Экономия при брони: -32,20 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
716,00
Экономия при брони: -44,70 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
336,70
Экономия при брони: -55,07 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
321,25
Экономия при брони: -52,97 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
325,00
Экономия при брони: -58,63 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
321,50
Экономия при брони: -55,13 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
336,86
Экономия при брони: -69,92 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
330,09
Экономия при брони: -16,15 грн