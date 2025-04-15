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Аллопуринол Сандоз® (Allopurinol Sandoz®)

Аллопуринол Сандоз® (Allopurinol Sandoz®)

Запорожье (адрес не указан)
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Доступно в 190 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
323,36
Экономия при брони: -55,36 грн
268,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
254,55 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
569,95 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
322,34
Экономия при брони: -57,35 грн
264,99 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
61,70
Экономия при брони: -4,33 грн
57,38 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
267,90 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
648,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
315,40
Экономия при брони: -29,70 грн
285,70 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
721,40
Экономия при брони: -50,10 грн
671,30 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
315,00
Экономия при брони: -47,00 грн
268,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
309,55 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
707,20 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
315,00
Экономия при брони: -27,50 грн
287,50 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
317,90
Экономия при брони: -32,20 грн
285,70 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
717,70
Экономия при брони: -46,40 грн
671,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
310,25 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
695,75 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
330,57
Экономия при брони: -11,06 грн
319,51 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
279,20 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
648,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
317,90
Экономия при брони: -32,20 грн
285,70 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
716,00
Экономия при брони: -44,70 грн
671,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
336,70
Экономия при брони: -55,07 грн
281,63 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
321,25
Экономия при брони: -52,97 грн
268,28 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
325,00
Экономия при брони: -58,63 грн
266,37 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
321,50
Экономия при брони: -55,13 грн
266,37 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
336,86
Экономия при брони: -69,92 грн
266,94 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
330,09
Экономия при брони: -16,15 грн
313,94 грн
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