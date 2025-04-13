Киев
Аллопуринол Сандоз® (Allopurinol Sandoz®)

Аллопуринол Сандоз® (Allopurinol Sandoz®)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 360 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 43 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
272,05 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
690,85 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
271,40 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
687,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
324,17
Экономия при брони: -51,88 грн
272,29 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 43 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
700,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
266,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
311,30 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
625,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
334,02
Экономия при брони: -61,16 грн
272,86 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
313,80
Экономия при брони: -20,70 грн
293,10 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
717,70
Экономия при брони: -36,10 грн
681,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
272,85 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
682,15 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
317,90
Экономия при брони: -24,80 грн
293,10 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
716,00
Экономия при брони: -34,40 грн
681,60 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
273,20 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
700,20 грн
Первая аптека
Открыто
Закроется через 43 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
621,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
269,50 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
704,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
293,10 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
286,40
Экономия при брони: -13,76 грн
272,64 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
272,60 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
699,20 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 43 мин
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
277,45 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
637,15 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
279,60 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
641,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
333,27
Экономия при брони: -58,64 грн
274,63 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
273,75 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
689,55 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
269,60 грн
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