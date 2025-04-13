Аллопуринол Сандоз® (Allopurinol Sandoz®)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 360 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 43 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
324,17
Экономия при брони: -51,88 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 43 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
334,02
Экономия при брони: -61,16 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
313,80
Экономия при брони: -20,70 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
717,70
Экономия при брони: -36,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
317,90
Экономия при брони: -24,80 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
716,00
Экономия при брони: -34,40 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Первая аптека
Открыто
Закроется через 43 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
286,40
Экономия при брони: -13,76 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 43 мин
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
333,27
Экономия при брони: -58,64 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz