Аллопуринол Сандоз® (Allopurinol Sandoz®)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 251 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
330,83
Экономия при брони: -47,18 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 23 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
331,08
Экономия при брони: -47,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
341,60
Экономия при брони: -24,01 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 53 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
318,00
Экономия при брони: -33,80 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
688,70
Экономия при брони: -24,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
314,10
Экономия при брони: -29,90 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
679,60
Экономия при брони: -15,50 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 23 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
323,64
Экономия при брони: -39,48 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 23 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
335,48
Экономия при брони: -67,54 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
317,20
Экономия при брони: -33,00 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
330,91
Экономия при брони: -46,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
332,33
Экономия при брони: -48,17 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
331,66
Экономия при брони: -42,27 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
322,15
Экономия при брони: -54,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
327,42
Экономия при брони: -59,93 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 23 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
325,43
Экономия при брони: -45,93 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 53 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 53 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
331,00
Экономия при брони: -41,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
324,48
Экономия при брони: -30,93 грн