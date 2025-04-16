Аллопуринол Сандоз® (Allopurinol Sandoz®)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 101 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
320,42
Экономия при брони: -60,95 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
236,80
Экономия при брони: -6,24 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
717,70
Экономия при брони: -51,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
332,26
Экономия при брони: -71,19 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
319,70
Экономия при брони: -31,50 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
327,21
Экономия при брони: -59,79 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
336,23
Экономия при брони: -68,81 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
318,60
Экономия при брони: -30,40 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
319,70
Экономия при брони: -31,50 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
573,52
Экономия при брони: -40,16 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
312,20
Экономия при брони: -24,00 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
329,65
Экономия при брони: -57,93 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
327,24
Экономия при брони: -60,02 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
321,87
Экономия при брони: -54,65 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
319,70
Экономия при брони: -31,50 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
327,58
Экономия при брони: -55,31 грн