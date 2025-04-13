Аллопуринол Сандоз® (Allopurinol Sandoz®)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 681 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, пл. Независимости, 2
0.0 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
719,90
Экономия при брони: -47,80 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
322,20
Экономия при брони: -31,40 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
723,60
Экономия при брони: -51,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
305,53
Экономия при брони: -23,24 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
659,52
Экономия при брони: -51,61 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
306,25
Экономия при брони: -18,46 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
0.9 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
0.9 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
322,87
Экономия при брони: -65,93 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
1.0 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
317,26
Экономия при брони: -37,01 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz