АЛЛОПУРИНОЛ (ALLOPURINOLUM) Действующее вещество
USPDDN, HSDB: 1H-пиразоло(3,4-d)пиримидин-4-ол.
HSDB, RTECS: 4'-гидроксипиразолол(3,4-d)пиримидин.
противоподагрическое средство. Угнетает процесс образования мочевой кислоты в организме и соответствующих конкрементов в мочевыводящих путях. Аллопуринол является структурным аналогом гипоксантина, в организме он превращается в аллоксантин, который также препятствует образованию мочевой кислоты, но по активности уступает аллопуринолу. Механизм действия обоих соединений заключается в их ингибирующем влиянии на ксантиноксидазу и подавлении образования из гипоксантина ксантина и из ксантина мочевой кислоты. В связи с этим снижается содержание уратов в плазме крови и предотвращается отложение их в тканях и почках. На фоне действия аллопуринола уменьшается выведение с мочой мочевой кислоты и увеличивается выведение гипоксантина и ксантина.
После приема внутрь почти полностью (около 90%) абсорбируется в пищеварительном тракте. Cmax аллопуринола в плазме крови достигается в среднем через 1,5 ч, аллоксантина — через 4,5 ч после однократного приема. T½ аллопуринола составляет 1–2 ч, аллоксантина — около 15 ч, поэтому ингибирование ксантиноксидазы в организме поддерживается в течение 1 сут после однократного приема аллопуринола. Около 20% принятой дозы выводится с калом, остальная часть аллопуринола и его метаболиты — с мочой.
подагра; мочекаменная болезнь с образованием конкрементов, содержащих ураты; первичная и вторичная гиперурикемия при различных гемобластозах (остром лейкозе, хроническом миелолейкозе, лимфосаркоме и др.), при цитостатической и лучевой терапии опухолей, псориазе, а также при массивной терапии ГКС.
дозу подбирают индивидуально с учетом содержания мочевой кислоты в крови. Принимают внутрь после еды. Для взрослых минимальная терапевтическая доза — 100 мг/сут, максимальная — 800 мг/сут. Обычно при умеренной (70–100 мг/л) гиперурикемии назначают по 200–400 мг/сут в течение 2–3 нед, затем при снижении уровня мочевой кислоты в крови до 60–70 мг/л переходят на поддерживающую дозу — 200–300 мг/сут (в 2–3 приема). При тяжелом течении подагры, значительных отложениях уратов в тканях и постоянной гиперурикемии >80–100 мг/л аллопуринол назначают по 600–800 мг/сут дробно (не более 200 мг на прием) в течение 2–4 нед, затем при нормализации уровня мочевой кислоты переходят на поддерживающие дозы (100–300 мг/сут), которые принимают длительно (в течение нескольких месяцев). В случае прекращения приема аллопуринола урикемия и урикозурия на 3–4-й день развиваются вновь, поэтому лечение должно быть длительным и непрерывным: интервалы между приемами аллопуринола >2–3 дней нежелательны.
Для профилактики гиперурикемии при лучевой терапии и химиотерапии опухолей аллопуринол назначают в среднем по 400 мг/сут; аллопуринол принимают за 2–3 дня до начала или одновременно с антибластомной терапией и продолжают прием в течение нескольких дней после окончания специфического лечения.
Детям в возрасте до 6 лет аллопуринол назначают в дозе 5 мг/кг массы тела в сутки; от 6 до 10 лет — 10 мг/кг/сут. Кратность приема — 3–4 раза в сутки.
Пациентам с умеренно выраженными нарушениями функции почек аллопуринол назначают в суточной дозе, не превышающей 200 мг.
период беременности и кормления грудью; выраженные нарушения функции печени и почек, азотемия; первичный (идиопатический) гемохроматоз, в том числе отягощенный анамнез по этому заболеванию; повышенная чувствительность к аллопуринолу.
возможны тошнота, рвота, боль в области живота, диарея, гепатит, преходящие нарушения функции печени с повышением уровня ЩФ, трансаминаз в крови; тромбоцитопения, эозинофилия, лейкопения, лейкоцитоз, апластическая анемия, гемолитическая анемия, ретикулоцитоз, лимфаденопатия, лимфоцитоз; неврит, нарушение сна, депрессия, амнезия; катаракта, конъюнктивит, амблиопия; экзантема, лихорадка; интерстициальный нефрит, гематурия, протеинурия; снижение либидо, гинекомастия, васкулит, перикардит, брадикардия, вазодилатация, тромбофлебит; миалгия; бронхоспазм.
В начале курса лечения может возникнуть острый приступ подагры из-за мобилизации мочевой кислоты из подагрических узелков и других тканевых депо.
детям аллопуринол назначают только при злокачественных новообразованиях и врожденных нарушениях пуринового обмена.
При лечении аллопуринолом необходимо поддерживать диурез на уровне не менее 2 л/сут, при этом реакция мочи должна быть нейтральной или слабощелочной, так как это предотвращает преципитацию уратов и образование конкрементов. С этой целью аллопуринол назначают в сочетании со средствами, ощелачивающими мочу.
Для профилактики возникновения в начале лечения приступов подагрического артрита можно применять НПВП или колхицин. Во время лечения аллопуринолом необходимо контролировать функцию печени.
У пациентов, принимающих азатиоприн или меркаптопурин, в случае дополнительного назначения аллопуринола могут развиться нежелательные явления, обусловленные кумуляцией в организме противоопухолевого препарата. Возможно возникновение тошноты, рвоты, признаков дисфункции печени, а также развитие симптомов угнетения костномозгового кроветворения (озноб, лихорадка, боль в горле и во рту, общая слабость, повышенная утомляемость и др.). В этих случаях дозы азатиоприна и меркаптопурина снижают до ¼–½ от обычной, периодически проверяют состав периферической крови и оценивают функцию печени.
при одновременном применении аллопуринола и азатиоприна или меркаптопурина наблюдается кумуляция последних в организме, так как в связи с ингибированием аллопуринолом активности ксантиноксидазы, необходимой для биотрансформации препаратов, замедляются их метаболизм и элиминация.
Под влиянием аллопуринола возможно также усиление эффектов, в том числе нежелательных, метотрексата, циклофосфана, антикоагулянтов непрямого действия, фенитоина, теофиллина, так как их инактивация в печени замедляется.
При сочетанном применении аллопуринола и препаратов ампициллина возрастает риск появления кожной сыпи.
Комбинация аллопуринола с препаратами железа считается нерациональной в связи с возможным накоплением железа в печени под влиянием аллопуринола. Одновременное применение аллопуринола и хлорпропамида может привести к усилению действия последнего, особенно при нарушении выделительной функции почек, за счет снижения его секреции в почечных канальцах, поэтому до и после сочетанного применения этих средств необходимо контролировать концентрацию глюкозы в крови и моче и, при необходимости, изменять дозу хлорпропамида.
Под влиянием тиазидных диуретиков, фуросемида, этакриновой кислоты, а также тиофосфамида антигиперурикемическое действие аллопуринола снижается, так как эти препараты повышают уровень мочевой кислоты в плазме крови.
проявляется тошнотой, рвотой, диареей, головокружением, олигурией. Лечение — форсированный диурез, гемо- и перитонеальный диализ.