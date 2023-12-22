АЛЛОПУРИНОЛ (ALLOPURINOLUM)

дозу подбирают индивидуально с учетом содержания мочевой кислоты в крови. Принимают внутрь после еды. Для взрослых минимальная терапевтическая доза — 100 мг/сут, максимальная — 800 мг/сут. Обычно при умеренной (70–100 мг/л) гиперурикемии назначают по 200–400 мг/сут в течение 2–3 нед, затем при снижении уровня мочевой кислоты в крови до 60–70 мг/л переходят на поддерживающую дозу — 200–300 мг/сут (в 2–3 приема). При тяжелом течении подагры, значительных отложениях уратов в тканях и постоянной гиперурикемии >80–100 мг/л аллопуринол назначают по 600–800 мг/сут дробно (не более 200 мг на прием) в течение 2–4 нед, затем при нормализации уровня мочевой кислоты переходят на поддерживающие дозы (100–300 мг/сут), которые принимают длительно (в течение нескольких месяцев). В случае прекращения приема аллопуринола урикемия и урикозурия на 3–4-й день развиваются вновь, поэтому лечение должно быть длительным и непрерывным: интервалы между приемами аллопуринола >2–3 дней нежелательны.

Для профилактики гиперурикемии при лучевой терапии и химиотерапии опухолей аллопуринол назначают в среднем по 400 мг/сут; аллопуринол принимают за 2–3 дня до начала или одновременно с антибластомной терапией и продолжают прием в течение нескольких дней после окончания специфического лечения.

Детям в возрасте до 6 лет аллопуринол назначают в дозе 5 мг/кг массы тела в сутки; от 6 до 10 лет — 10 мг/кг/сут. Кратность приема — 3–4 раза в сутки.

Пациентам с умеренно выраженными нарушениями функции почек аллопуринол назначают в суточной дозе, не превышающей 200 мг.