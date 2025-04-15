Аллопуринол Сандоз® (Allopurinol Sandoz®)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 174 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 17 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 17 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
334,34
Экономия при брони: -53,61 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 17 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 17 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
295,70
Экономия при брони: -10,70 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
724,80
Экономия при брони: -59,90 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
D.s.
Закрыто
Открывается через 17 мин
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается через 17 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
313,80
Экономия при брони: -28,80 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
687,50
Экономия при брони: -22,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 17 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
236,56
Экономия при брони: -8,56 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
710,60
Экономия при брони: -45,70 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 17 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
328,17
Экономия при брони: -66,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
333,65
Экономия при брони: -53,52 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 2 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
189,54
Экономия при брони: -18,54 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
723,60
Экономия при брони: -58,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
189,54
Экономия при брони: -18,54 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
717,70
Экономия при брони: -52,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 17 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
234,32
Экономия при брони: -6,32 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
D.s.
Закрыто
Открывается через 17 мин
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
295,70
Экономия при брони: -10,70 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
679,80
Экономия при брони: -14,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 17 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
D.s.
Закрыто
Открывается через 17 мин
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
D.s.
Закрыто
Открывается через 17 мин
Львов, пл. Кропивницкого, 2
0.9 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается через 17 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
319,60
Экономия при брони: -34,60 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
710,40
Экономия при брони: -45,50 грн