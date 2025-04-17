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Аллопуринол Сандоз® (Allopurinol Sandoz®)

Аллопуринол Сандоз® (Allopurinol Sandoz®)

Винница (адрес не указан)
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Доступно в 87 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
324,63
Экономия при брони: -52,97 грн
271,66 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
325,50
Экономия при брони: -33,70 грн
291,80 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
723,60
Экономия при брони: -41,20 грн
682,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
329,93
Экономия при брони: -57,98 грн
271,95 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
266,80 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
630,85 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
317,90
Экономия при брони: -26,10 грн
291,80 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
281,28
Экономия при брони: -8,32 грн
272,96 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
299,50
Экономия при брони: -7,70 грн
291,80 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
432,84
Экономия при брони: -23,40 грн
409,44 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
233,44 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
432,84
Экономия при брони: -23,40 грн
409,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
327,70
Экономия при брони: -56,04 грн
271,66 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
266,85 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
629,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
346,39
Экономия при брони: -74,44 грн
271,95 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
255,60
Экономия при брони: -22,16 грн
233,44 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
432,84
Экономия при брони: -23,40 грн
409,44 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
322,31
Экономия при брони: -34,87 грн
287,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
324,35
Экономия при брони: -36,91 грн
287,44 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
325,50
Экономия при брони: -33,70 грн
291,80 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
710,60
Экономия при брони: -28,20 грн
682,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
330,77
Экономия при брони: -64,35 грн
266,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
325,96
Экономия при брони: -59,54 грн
266,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
317,90
Экономия при брони: -26,10 грн
291,80 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
575,68
Экономия при брони: -29,76 грн
545,92 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
716,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
313,80
Экономия при брони: -22,00 грн
291,80 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
719,90
Экономия при брони: -37,50 грн
682,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
315,80
Экономия при брони: -24,00 грн
291,80 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
721,40
Экономия при брони: -39,00 грн
682,40 грн
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