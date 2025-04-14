Аллопуринол Сандоз® (Allopurinol Sandoz®)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 202 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
322,80
Экономия при брони: -31,05 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 38 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 38 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
321,03
Экономия при брони: -10,17 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
325,58
Экономия при брони: -54,53 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
326,71
Экономия при брони: -55,66 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
295,50
Экономия при брони: -7,20 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
720,20
Экономия при брони: -55,60 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
319,58
Экономия при брони: -25,87 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
321,63
Экономия при брони: -50,58 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
317,90
Экономия при брони: -29,60 грн
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
721,40
Экономия при брони: -56,80 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
326,09
Экономия при брони: -31,91 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блистер №50
Sandoz
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
334,96
Экономия при брони: -17,06 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Аллопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блистер №50
Sandoz
321,38
Экономия при брони: -53,96 грн