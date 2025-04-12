Ксарелто® 10 мг (Xarelto® 10 mg)
Ксарелто 10 мг инструкция по применению
Состав
Ривароксабан - 10 мг
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Механизм действия. Ривароксабан — высокоселективный прямой ингибитор фактора Ха, который обладает достаточно высокой биодоступностью при пероральном приеме.
Активация фактора Х с образованием фактора Ха (FXa) по внутреннему и внешнему путям играет центральную роль в коагуляционном каскаде.
Фармакодинамические эффекты. При использовании набора Neoplastin ривароксабан проявляет дозозависимое влияние на протромбиновое время, которое достоверно коррелирует с концентрацией в плазме крови (r=0,98). При использовании других тестов результаты будут отличаться. У пациентов, у которых выполняют обширные ортопедические вмешательства, 5/95-процентилей для протромбина через 2–4 ч после приема таблетки (то есть при достижении максимального эффекта) колеблются от 13 до 25 с.
Также ривароксабан дозозависимо увеличивает активированное частичное тромбопластиновое время и результат HepTest; однако эти параметры не рекомендуется использовать для оценки фармакодинамических эффектов ривароксабана. Ривароксабан также влияет на активность анти-Ха.
В период лечения ривароксабаном проводить мониторинг параметров свертывания крови не требуется.
Клиническая эффективность и безопасность. Профилактика венозных тромбоэмболических явлений у больных, которым проводятся обширные ортопедические вмешательства на нижних конечностях.
Клиническая программа разработки ривароксабана планировалась с целью демонстрации эффективности ривароксабана, применяемого для профилактики венозной тромбоэмболии (ВТЭ), то есть проксимального и дистального тромбоза глубоких вен и эмболии легочной артерии у больных, которым проводятся обширные ортопедические вмешательства на нижней конечности. В рамках программы RECORD, включающей контролируемые рандомизированные двойные слепые клинические исследования III фазы, было изучено более 9500 пациентов (7050 пациентов, которым проводилось тотальное протезирование тазобедренного сустава, и 2531 пациент, которым проводилось тотальное протезирование коленного сустава).
Фармакокинетика. Всасывание и биодоступность. Абсолютная биодоступность ривароксабана после приема в дозе 10 мг высокая и составляет 80–100%.
Ривароксабан быстро всасывается; Cmax достигается через 2–4 ч после приема таблетки.
Применение таблетки ривароксабана 10 мг во время еды не влияет на AUC и Cmax ривароксабана. Ривароксабан в дозе 10 мг можно принимать независимо от приема пищи (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Фармакокинетика ривароксабана характеризуется умеренной изменчивостью; индивидуальная изменчивость (вариационный коэффициент) составляет 30–40%, за исключением дня проведения операции и следующего дня, когда изменчивость высока (70%).
Распределение. В организме человека большая часть ривароксабана (92–95%) связана с белками плазмы крови, основным связывающим компонентом является плазменный альбумин. Объем распределения средний, составляет около 50 л.
Метаболизм и выведение из организма. Ривароксабан выводится преимущественно в форме метаболитов (около ⅔ применяемой дозы), причем половина из них выводится с мочой, а другая половина — с калом. 1/3 применяемой дозы подвергается прямой почечной экскреции с мочой в виде неизмененного активного вещества, в основном путем активной почечной секреции.
Метаболизм ривароксабана осуществляют изоферменты CYP 3A4, CYP 2J2, а также ферменты, независимые от системы цитохрома Р450. Основными участниками биотрансформации являются морфолиновая группа, подвергающаяся окислительному разложению, и амидные группы, подвергающиеся гидролизу.
Согласно полученным in vitro данным, ривароксабан является субстратом для белков-переносчиков Р-gp (Р-гликопротеина) и BCR-P (белка резистентности к раку молочной железы).
Неизмененный ривароксабан является наиболее значимым соединением в плазме крови человека, активные циркулирующие метаболиты в плазме крови не выявлены. Ривароксабан, системный клиренс которого составляет около 10 л/ч, может быть отнесен к лекарственным веществам с низким уровнем клиренса. При выведении ривароксабана из плазмы крови конечный Т½ составляет 5–9 ч у молодых пациентов и 11–13 ч — у пациентов пожилого возраста.
Пол/пожилой возраст (старше 65 лет). У пациентов пожилого возраста концентрации ривароксабана в плазме крови выше, чем у пациентов молодого возраста, среднее значение AUC приблизительно в 1,5 раза превышает соответствующие значения у пациентов молодого возраста, в основном вследствие сниженного общего и почечного клиренса.
У мужчин и женщин клинически релевантные расхождения фармакокинетики не выявлены (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Различные весовые категории. Слишком малая или большая масса тела (<50 кг и >120 кг) лишь незначительно влияет на концентрации ривароксабана в плазме крови (расхождение составляет <25%).
Детский возраст. Данные относительно этой возрастной категории отсутствуют.
Межэтнические особенности. Клинически значимые релевантные различия фармакокинетики и фармакодинамики у пациентов европеоидной, афроамериканской, латиноамериканской, азиатской этнической принадлежностей не выявлены (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Пациенты с печеночной недостаточностью. Влияние нарушения функции печени на фармакокинетику ривароксабана изучали у субъектов, которые были разделены на категории согласно классификации Чайлд-Пью, по стандартной процедуре в клинической разработке. Первоочередная цель классификации Чайлд-Пью состоит в оценке прогноза хронического заболевания печени, главным образом цирроза. У пациентов, которым назначены антикоагулянты, критическим аспектом нарушения функции печени является сниженный синтез нормальных факторов свертывания крови в печени. Поскольку этот аспект охватывается только одним из 5 клинических/биохимических определений, входящих в систему классификации Чайлд-Пью, риск кровотечения у пациентов может нечетко коррелировать с данной схемой классификации. Учитывая это, решение о лечении пациентов антикоагулянтами следует принимать независимо от классификации Чайлд-Пью.
Ривароксабан противопоказан пациентам с заболеванием печени, сопровождающемся коагулопатией, обусловливающей клинически значимый риск кровотечения.
У больных циррозом печени с печеночной недостаточностью легкой степени (класс А по Чайлд-Пью) фармакокинетика ривароксабана только незначительно отличалась от соответствующих показателей в контрольной группе здоровых добровольцев (среднее увеличение AUC ривароксабана — в 1,2 раза). Релевантные различия фармакодинамических свойств между группами отсутствовали.
У больных циррозом печени с печеночной недостаточностью средней степени (класс В по Чайлд-Пью) средняя AUC ривароксабана была значительно повышена (в 2,3 раза) по сравнению со здоровыми добровольцами вследствие значительного снижения клиренса лекарственного вещества. AUC несвязанного вещества увеличивалась в 2,6 раза. Нет данных относительно пациентов с тяжелым нарушением функции печени.
Угнетение активности фактора Ха было выражено сильнее (расхождение в 2,6 раза), чем у здоровых добровольцев. Протромбиновое время также (в 2,1 раза) превышало показатели здоровых добровольцев. Пациенты со среднетяжелым нарушением функции печени были более чувствительными к ривароксабану, что приводило к более крутой кривой фармакокинетической и фармакодинамической зависимости между концентрацией и протромбиновым временем.
Данные относительно пациентов с печеночной недостаточностью класса С по Чайлд-Пью отсутствуют (см. ПРИМЕНЕНИЕ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Почечная недостаточность. Отмечалось увеличение экспозиции ривароксабана, что обратно пропорционально коррелирует со снижением функции почек (определялось соответственно клиренсу креатинина).
У лиц с легким (клиренс креатинина <80–50 мл/мин), среднетяжелым (клиренс креатинина <50–30 мл/мин) или тяжелым (клиренс креатинина <30–15 мл/мин) нарушением функции почек концентрации ривароксабана в плазме крови (AUC) были в 1,4; 1,5 и 1,6 раза выше по сравнению со здоровыми добровольцами. Соответственно, выявлено увеличение выраженности фармакодинамических эффектов.
У лиц с легким, среднетяжелым или тяжелым нарушением функции почек общее угнетение активности фактора Ха было в 1,5; 1,9 и 2,0 раза соответственно больше по сравнению со здоровыми добровольцами; протромбиновое время возрастало в 1,3; 2,2 и 2,4 раза соответственно. Данные относительно пациентов с клиренсом креатинина <15 мл/мин отсутствуют.
Не рекомендуется применять препарат у пациентов с клиренсом креатинина <15 мл/мин. Ривароксабан следует применять с осторожностью у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью с клиренсом креатинина 15–30 мл/мин (см. ПРИМЕНЕНИЕ, ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Доклинические данные по безопасности. За исключением эффектов, связанных с проявлением фармакологического действия (кровотечения), доклинические данные не указывают на существование особого риска для людей, основываясь на исследованиях фармакологической безопасности, токсичности при применении повторных доз или генотоксичности.
Показания Ксарелто 10 мг
профилактика ВТЭ у пациентов, которым проводятся обширные ортопедические оперативные вмешательства на нижней конечности.
Применение Ксарелто 10 мг
рекомендуется назначать по 1 таблетке Ксарелто 10 мг 1 раз в сутки независимо от приема пищи. Первую дозу следует принимать через 6–10 ч после оперативного вмешательства, при условии эффективного гемостаза.
Продолжительность лечения определяется индивидуальным риском развития ВТЭ для пациента в зависимости от типа ортопедического оперативного вмешательства.
В случае пропуска приема таблетки пациенту следует принять ривароксабан немедленно, и на следующий день продолжить лечение: по 1 таблетке в сутки, как до пропуска приема таблетки.
Пациенты с нарушением функции почек. При назначении ривароксабана больным с почечной недостаточностью легкой или средней степени коррекции дозы не требуется (см. Фармакокинетика).
Имеющиеся ограниченные клинические данные, полученные у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью, указывают на значительное повышение концентраций ривароксабана в плазме крови у этих больных. В связи с этим при лечении пациентов этой категории ривароксабан следует применять с осторожностью.
Применение препарата не рекомендуется у пациентов с клиренсом креатинина <15 мл/мин (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и Фармакокинетика).
Пациенты с нарушением функции печени. Ривароксабан противопоказан пациентам с заболеванием печени, сопровождающимся коагулопатией, которая приводит к повышению клинически значимого риска кровотечения. Ксарелто с осторожностью следует применять у пациентов с циррозом печени и печеночной недостаточностью средней степени (класс В по Чайлд-Пью), не ассоциированной с коагулопатией.
Больным другими заболеваниями печени коррекция дозы не требуется.
Дозы при лечении пациентов пожилого возраста (старше 65 лет). Коррекция дозы не требуется.
Масса тела. Коррекция не требуется.
Пол. Коррекция не требуется.
Противопоказания
повышенная чувствительность к ривароксабану или любым компонентам препарата; клинически значимое активное кровотечение (например внутричерепное, желудочно-кишечное); заболевания печени, сопровождающиеся коагулопатией и клинически значимым риском кровотечения (см. Фармакокинетика); период беременности и кормления грудью (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Побочные эффекты
в целом примерно у 14% пациентов, которые принимали участие в 3 исследованиях III фазы, отмечались побочные реакции. Кровотечения или анемия возникали примерно у 3,3 и 1% пациентов соответственно. Другими распространенными побочными реакциями были тошнота, повышение ГГТ (гамма-глутамил-трансферазы) и повышение уровня трансаминаз.
Учитывая фармакологический механизм действия ривароксабана, применение препарата может сопровождаться повышенным риском скрытого или открытого кровотечения из любой ткани и органа, что может приводить к постгеморрагической анемии. Признаки, симптомы и степень тяжести (включая возможность летального исхода) зависят от локализации и степени тяжести или продолжительности кровотечения. Риск кровотечений может повышаться в определенных группах пациентов, например, с неконтролируемой тяжелой АГ и/или которые параллельно применяют препараты, воздействующие на гемостаз (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Геморрагические осложнения могут проявляться слабостью, астенией, бледностью, головокружением, головной болью или отеком невыясненной этиологии. Поэтому при оценке состояния пациента, получающего антикоагулянты, следует оценить возможность возникновения геморрагий.
Ниже, в табл. 1, перечисленные побочные реакции, зарегистрированные исследователями в 3 исследованиях III фазы, классифицированные по органам и системам (MedDRA) и частоте.
При применении Ксарелто менструальные кровотечения могут стать более интенсивными и/или длительными.
Ниже в таблицах приведена частота всех побочных эффектов, которые возникали при применении Ксарелто.
Классификация по частоте побочных реакций предусматривает следующие категории: часто: ≥1% до <10% (от ≥1/100 до <1/10); нечасто: от ≥0,1% до <1% (от ≥1/1000 до <1/100); редко: от ≥ 0,01% до <0,1% (≥1/10 000 до <1/1000); очень редко: <0,01% (<1/10 000); частота неизвестна (не может быть оценена на основании имеющихся данных).
Таблица 1.
|Все нежелательные лекарственные реакции, которые возникли в период лечения
|Часто от ≥1% до <10%
|Нечасто от ≥0,1% до <1%
|Редко от ≥0,01% до <0,1%
|Частота
неизвестна*
|Со стороны кроветворной и лимфатической системы
|Анемия
|Тромбоцитемия
|Со стороны сердца
|Тахикардия
|Со стороны ЖКТ
|Тошнота
|Запор
|Диарея
|Боль в брюшной полости и ЖКТ (включая боль в эпигастрии, дискомфорт в желудке)
|Диспепсия (включая дискомфорт в эпигастрии)
|Сухость во рту
|Рвота
|Системные нарушения и состояния, связанные с применением препарата
|Локализованный отек
|Повышенная утомляемость, астения
|Лихорадка
|Периферический отек
|Гепатобилиарные нарушения
|Нарушения функции печени
|Желтуха
|Со стороны иммунной системы
|Аллергический дерматит
|Реакции повышенной чувствительности
|Травмы, отравления и осложнения после проведения процедур
|Выделения из раны
|Результаты анализов
|Повышение уровня ГГТ
|Повышение уровня липазы
|Повышение уровней трансаминаз (включая АлАТ, АсАТ)
|Повышение уровня амилазы
|Повышение уровня билирубина в крови
|Повышение уровня конъюгированного билирубина (при сопутствующем повышении АлАТ или без него)
|Повышение уровня ЛДГ
|Повышение уровня ЩФ
|Со стороны опорно-двигательного аппарата, соединительной и костной ткани
|Боль в конечностях
|Со стороны ЦНС
|Головокружение
|Головная боль
|Синкопальные состояния (включая обморок)
|Со стороны почек и мочевыводящих путей
|Почечная недостаточность (включая повышение уровня креатинина в крови, уровня мочевины в крови)
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Зуд (включая отдельные случаи генерализованного зуда)
|Сыпь
|Крапивница (включая редкие случаи генерализованной крапивницы)
|Ушиб
|Сосудистые нарушения
|Послепроцедурные кровоизлияния (включая постоперационную анемию и кровотечение из раны)
|Кровоизлияние (включая гематому и единичные случаи кровоизлияний в мышцы);
желудочно-кишечные геморрагии (включая кровотечения из десен, прямой кишки, гематемез);
гематурия (включая наличие крови в моче);
кровь, кровянистые выделения из половых путей (включая меноррагии);
гипотензия (включая снижение АД, гипотензию при проведении процедур);
носовые кровотечения
|Кровотечения в жизненно важные органы (например головной мозг), кровоизлияние в надпочечники, кровоизлияние в слизистую оболочку глаза, кровохаркание
*Побочные явления были зарегистрированы в других клинических исследованиях, а не в 3 исследованиях III фазы у пациентов, у которых проводились обширные ортопедические оперативные вмешательства на нижних конечностях.
Особые указания
Риск кровотечения. Несколько подгрупп пациентов относятся к группе повышенного риска кровотечения. Состояние этих пациентов следует тщательно мониторировать на предмет осложнений, связанных с кровотечением после начала лечения. Это можно осуществлять путем регулярных физикальных обследований пациентов, тщательного контроля дренажа хирургической раны и периодического определения гемоглобина.
При необъяснимой причине снижения уровня гемоглобина или АД необходимо провести обследование на предмет поиска локализации кровотечения.
Почечная недостаточность. Для пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина <30 мл/мин) концентрации ривароксабана в плазме крови могут быть значительно повышены, что может приводить к повышенному риску кровотечений. Применение Ксарелто у пациентов с клиренсом креатинина <15 мл/мин не рекомендуется.
Необходимо с осторожностью применять препарат при лечении больных с клиренсом креатинина 15–29 мл/мин.
Ксарелто необходимо применять с осторожностью у пациентов с почечной недостаточностью средней степени (клиренс креатинина 30–49 мл/мин), которые одновременно применяют препараты, приводящие к повышенному риску кровотечений (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Печеночная недостаточность. У пациентов с циррозом печени и с печеночной недостаточностью средней степени (класс В по Чайлд-Пью) концентрации ривароксабана в плазме крови могут быть значительно повышены, что может приводить к повышенному риску кровотечений. Ксарелто противопоказан пациентам с заболеванием печени, которое ассоциируется с коагулопатией и клинически значимым риском кровотечения. В случае отсутствия ассоциации с коагулопатией Ксарелто можно с осторожностью применять у пациентов с циррозом печени и с печеночной недостаточностью средней степени (класс В по Чайлд-Пью).
Сопутствующее лечение. Применение Ксарелто у пациентов, получающих системное лечение противогрибковыми препаратами азоловой группы (например кетоконазолом, итраконазолом, вориконазолом и позаконазолом) или ингибиторами ВИЧ-протеазы (например ритонавиром), не рекомендуется. Эти лекарственные препараты являются активными ингибиторами изофермента CYP 3A4 и одновременно P-gp. Как следствие, эти лекарственные средства могут повышать концентрации ривароксабана в плазме крови до клинически значимого уровня, что может приводить к повышению риска кровотечения (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Флуконазол, как ожидается, оказывает меньшее влияние на концентрацию ривароксабана и может с осторожностью применятся с препаратом Ксарелто.
Необходимо соблюдать осторожность при назначении ривароксабана пациентам, которые применяют лекарственные препараты, влияющие на гемостаз, например, НПВП, антиагреганты или другие антитромботические средства (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Другие факторы риска возникновения кровотечения. Антитромботические препараты, такие как Ксарелто, необходимо применять с осторожностью у пациентов с повышенным риском развития кровотечения, в том числе, при наличии врожденной или приобретенной склонности к кровотечениям; неконтролируемой тяжелой АГ; язвы ЖКТ в активной стадии; язвы ЖКТ в анамнезе; сосудистой ретинопатии; внутричерепного или внутримозгового кровоизлияния в анаменезе; сосудистой патологии спинного или головного мозга; недавно выполненных оперативных вмешательств на головном, спинном мозге или органе зрения.
Хирургические вмешательства при переломах бедра. Ривароксабан не изучался в клинических исследованиях с целью оценки эффективности и безопасности у пациентов, получавших оперативное лечение перелома бедра. Поэтому ривароксабан не рекомендуется применять у этих пациентов.
Спинномозговая (эпидуральная/спинальная) анестезия или пункция. При эпидуральной/спинальной анестезии или выполнении спинномозговой (эпидуральной/спинальной) пункции у пациентов, принимающих антитромботические средства для профилактики тромбоэмболических осложнений существует риск развития эпидуральной или спинномозговой гематомы, что может привести к длительному или постоянному параличу.
Риск этих осложнений повышается при использовании постоянных эпидуральных катетеров или сопутствующем применении лекарственных препаратов, влияющих на гемостаз. Травматическая или повторная эпидуральная или спинномозговая пункции также могут способствовать повышению риска.
Пациенты должны находиться под наблюдением для выявления признаков или симптомов неврологических расстройств (например онемение или ощущение слабости в ногах, дисфункция кишечника или мочевого пузыря). При выявлении неврологических нарушений необходима срочная диагностика и лечение.
Врач должен оценить потенциальную пользу и риск перед проведением такого вмешательства у пациентов, которые применяют антикоагулянты или готовятся к их применению с целью профилактики тромбоза.
Эпидуральный катетер удаляют не ранее чем через 18 ч после назначения последней дозы ривароксабана.
Ривароксабан не следует назначать ранее чем через 6 ч после удаления эпидурального катетера.
В случае травматической пункции назначение ривароксабана следует отложить на 24 ч.
Информация о вспомогательных веществах. Ксарелто содержит лактозу. Пациенты с редкими наследственными заболеваниями, которые сопровождаются непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы и мальадсорбцией глюкозы-галактозы, не должны принимать этот препарат.
Период беременности и кормления грудью. Данные о применении ривароксабана в лечении беременных отсутствуют.
Результаты экспериментов на животных свидетельствуют о репродуктивной токсичности ривароксабана, обусловленной фармакологическим механизмом действия препарата (например геморрагические осложнения). Из-за потенциальной репродуктивной токсичности вследствие значительного риска возникновения кровотечений и проникновения ривароксабана через плаценту применение Ксарелто в период беременности противопоказано (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Женщинам репродуктивного возраста следует применять эффективные средства контрацепции в период лечения ривароксабаном.
Данные о применении ривароксабана в период кормления грудью отсутствуют. В результате исследований на животных установлено, что ривароксабан выделяется с грудным молоком.
В связи с этим Ксарелто можно применять только после прекращения кормления грудью (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Дети. Безопасность и эффективность применения Ксарелто у детей и подростков не установлены.
Влияние на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами. Исследований влияния препарата на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами не проводили.
После операций сообщалось о нечастых случаях синкопального состояния или головокружения, что может повлиять на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами.
Пациентам, у которых отмечают реакции такого типа, не следует управлять автомобилем или работать с механизмами.
Взаимодействия
Ингибиторы CYP 3A4 и P-gp. Одновременное применение ривароксабана и кетоконазола (400 мг 1 раз в сутки) или ритонавира (600 мг 2 раза в сутки) приводило к 2,6-кратному/2,5-кратному увеличению средней равновесной AUC ривароксабана и 1,7-кратному/1,6-кратному увеличению средней Сmax ривароксабана, что сопровождалось значительным усилением фармакодинамических эффектов препарата и, как следствие, повышением риска кровотечения. Учитывая это, применение Ксарелто не рекомендуется пациентам, получающим сопутствующее системное лечение противогрибковыми препаратами азоловой группы, такими как кетоконазол, итраконазол, вориконазол и позаконазол или ингибиторами протеазы ВИЧ. Эти лекарственные препараты являются сильнодействующими ингибиторами CYP 3A4 и одновременно P-gp. Флуконазол, как ожидается, оказывает меньшее влияние на концентрацию ривароксабана и может с осторожностью применятся с препаратом Ксарелто.
Активные вещества, которые сильно ингибируют только один из путей выведения ривароксабана из организма, CYP 3A4 или P-gp, как ожидается, повышают концентрации ривароксабана в плазме крови в меньшей степени.
Кларитромицин (500 мг 2 раза в сутки), являющийся мощным ингибитором CYP 3A4 и ингибитором P-gp средней интенсивности, вызывал 1,5-кратное увеличение средних значений AUC и 1,4-кратное увеличение Сmax ривароксабана. Это увеличение не считается клинически значимым.
Эритромицин (500 мг 3 раза в сутки) умеренно ингибирует изофермент CYP 3A4 и P-gp, вызывал 1,3-кратное увеличение средних равновесных значений AUC и Сmax ривароксабана. Это увеличение не считается клинически значимым.
Антикоагулянты. После комбинированного назначения эноксапарина (однократной дозы 40 мг) и ривароксабана (однократной дозы 10 мг) отмечали аддитивный эффект относительно активности анти-Ха, который не сопровождался дополнительными эффектами в отношении проб на свертываемость крови (протромбиновое время, (активированное частичное тромбопластиновое время)). Эноксапарин не изменял фармакокинетику ривароксабана.
Необходимо соблюдать осторожность при назначении ривароксабана пациентам, которые применяют другие антикоагулянты, из-за повышенного риска кровотечений.
НПВП/ингибиторы агрегации тромбоцитов. После сочетанного применения ривароксабана и 500 мг напроксена клинически релевантного удлинения времени кровотечения не выявлено. Однако у отдельных лиц возможен более выраженный фармакодинамический ответ.
При одновременном применении ривароксабана с 500 мг ацетилсалициловой кислоты не отмечено клинически значимого фармакокинетического или фармакодинамического взаимодействия.
Не выявлено фармакокинетического взаимодействия между ривароксабаном и клопидогрелем (ударная доза 300 мг с последующим назначением поддерживающих доз 75 мг), но в подгруппе пациентов выявлено релевантное увеличение времени кровотечения, которое не коррелировало с агрегацией тромбоцитов и уровнями Р-селектина или GPIIb/IIIa-рецептора .
Необходимо соблюдать осторожность при назначении ривароксабана пациентам, которые одновременно применяют НПВП (включая ацетилсалициловую кислоту) и ингибиторы агрегации тромбоцитов, поскольку эти лекарственные средства обычно повышают риск кровотечений.
Индукторы CYP 3A4. Одновременное применение ривароксабана и рифампицина, являющегося сильным индуктором CYP 3A4 и P-gp, приводило к примерно 50% снижению средней AUC ривароксабана и параллельного уменьшения его фармакодинамических эффектов. Одновременное применение ривароксабана с другими сильнодействующими индукторами CYP 3A4 (например фенитоином, карбамазепином, фенобарбиталом или средствами на основе зверобоя) также может вызвать снижение концентраций ривароксабана в плазме крови. Мощные индукторы CYP 3А4 следует с осторожностью назначать одновременно с препаратом Ксарелто.
Другая сопутствующая терапия. При применении препарата с мидазоламом (субстрат CYP 3A4), дигоксином (субстрат P-gp) или аторвастатином (субстрат CYP 3А4 и P-gp) не выявлено клинически значимого фармакокинетического или фармакодинамического взаимодействия.
Ривароксабан не подавляет и не индуцирует изофермент CYP 3A4 и другие важные изоформы цитохрома.
Препарат можно принимать независимо от еды.
Влияние на лабораторные параметры. Влияние на показатели свертывания крови (протромбиновое время, АЧТВ, HepTest) является предсказуемым, с учетом механизма действия ривароксабана.
Передозировка
передозировка ривароксабана может привести к геморрагическим осложнениям, обусловленным его фармакодинамическими свойствами.
Специфического антидота, который уменьшает фармацевтические эффекты ривароксабана, не существует.
В случае передозировки для снижения всасывания ривароксабана может применяться активированный уголь. Прием активированного угля до 8 ч после передозировки может снизить всасывание ривароксабана.
Учитывая высокое связывание с белками плазмы крови, ожидается, что ривароксабан не выводится из организма путем диализа.
При возникновении кровотечения для его выведения могут быть проведены следующие мероприятия.
Отложить назначение следующей дозы ривароксабана или прекратить лечение в зависимости от ситуации. Т½ ривароксабана составляет около 5–13 ч (см. Фармакокинетика).
Провести надлежащее симптоматическое лечение (например следует рассмотреть механическую компрессию в случае сильного носового кровотечения), хирургическое вмешательство, восстановление водно-электролитного баланса и гемодинамическую поддержку, переливание крови или компонентов крови.
Если перечисленные выше меры не устраняют кровотечение, могут быть назначены концентрат протромбинового комплекса (PCC), концентрат активированного протромбинового комплекса (APCC) или рекомбинантный фактор VIIa (rf VIIa).
Однако до сих пор опыт такого применения при передозировке ривароксабана ограничен. Коррекция дозы фактора VIIa должна проводиться в зависимости от контроля над кровотечением.
Ожидается, что протамина сульфат и витамин К не влияет на антикоагулянтную активность ривароксабана. Научное обоснование целесообразности или опыт применения системных гемостатических препаратов (например десмопрессина, апротинина, транексамовой кислоты, аминокапроновой кислоты) для устранения передозировки ривароксабана отсутствуют.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °С.