Фармакодинамика. Механизм действия. Ривароксабан — высокоселективный прямой ингибитор фактора Ха, который обладает достаточно высокой биодоступностью при пероральном приеме.

Активация фактора Х с образованием фактора Ха (FXa) по внутреннему и внешнему путям играет центральную роль в коагуляционном каскаде.

Фармакодинамические эффекты. При использовании набора Neoplastin ривароксабан проявляет дозозависимое влияние на протромбиновое время, которое достоверно коррелирует с концентрацией в плазме крови (r=0,98). При использовании других тестов результаты будут отличаться. У пациентов, у которых выполняют обширные ортопедические вмешательства, 5/95-процентилей для протромбина через 2–4 ч после приема таблетки (то есть при достижении максимального эффекта) колеблются от 13 до 25 с.

Также ривароксабан дозозависимо увеличивает активированное частичное тромбопластиновое время и результат HepTest; однако эти параметры не рекомендуется использовать для оценки фармакодинамических эффектов ривароксабана. Ривароксабан также влияет на активность анти-Ха.

В период лечения ривароксабаном проводить мониторинг параметров свертывания крови не требуется.

Клиническая эффективность и безопасность. Профилактика венозных тромбоэмболических явлений у больных, которым проводятся обширные ортопедические вмешательства на нижних конечностях.

Клиническая программа разработки ривароксабана планировалась с целью демонстрации эффективности ривароксабана, применяемого для профилактики венозной тромбоэмболии (ВТЭ), то есть проксимального и дистального тромбоза глубоких вен и эмболии легочной артерии у больных, которым проводятся обширные ортопедические вмешательства на нижней конечности. В рамках программы RECORD, включающей контролируемые рандомизированные двойные слепые клинические исследования III фазы, было изучено более 9500 пациентов (7050 пациентов, которым проводилось тотальное протезирование тазобедренного сустава, и 2531 пациент, которым проводилось тотальное протезирование коленного сустава).

Фармакокинетика. Всасывание и биодоступность . Абсолютная биодоступность ривароксабана после приема в дозе 10 мг высокая и составляет 80–100%.

Ривароксабан быстро всасывается; C max достигается через 2–4 ч после приема таблетки.

Применение таблетки ривароксабана 10 мг во время еды не влияет на AUC и C max ривароксабана. Ривароксабан в дозе 10 мг можно принимать независимо от приема пищи (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Фармакокинетика ривароксабана характеризуется умеренной изменчивостью; индивидуальная изменчивость (вариационный коэффициент) составляет 30–40%, за исключением дня проведения операции и следующего дня, когда изменчивость высока (70%).

Распределение . В организме человека большая часть ривароксабана (92–95%) связана с белками плазмы крови, основным связывающим компонентом является плазменный альбумин. Объем распределения средний, составляет около 50 л.

Метаболизм и выведение из организма . Ривароксабан выводится преимущественно в форме метаболитов (около ⅔ применяемой дозы), причем половина из них выводится с мочой, а другая половина — с калом. 1/ 3 применяемой дозы подвергается прямой почечной экскреции с мочой в виде неизмененного активного вещества, в основном путем активной почечной секреции.

Метаболизм ривароксабана осуществляют изоферменты CYP 3A4, CYP 2J2, а также ферменты, независимые от системы цитохрома Р450. Основными участниками биотрансформации являются морфолиновая группа, подвергающаяся окислительному разложению, и амидные группы, подвергающиеся гидролизу.

Согласно полученным in vitro данным, ривароксабан является субстратом для белков-переносчиков Р-gp (Р-гликопротеина) и BCR-P (белка резистентности к раку молочной железы).

Неизмененный ривароксабан является наиболее значимым соединением в плазме крови человека, активные циркулирующие метаболиты в плазме крови не выявлены. Ривароксабан, системный клиренс которого составляет около 10 л/ч, может быть отнесен к лекарственным веществам с низким уровнем клиренса. При выведении ривароксабана из плазмы крови конечный Т ½ составляет 5–9 ч у молодых пациентов и 11–13 ч — у пациентов пожилого возраста.

Пол/пожилой возраст (старше 65 лет). У пациентов пожилого возраста концентрации ривароксабана в плазме крови выше, чем у пациентов молодого возраста, среднее значение AUC приблизительно в 1,5 раза превышает соответствующие значения у пациентов молодого возраста, в основном вследствие сниженного общего и почечного клиренса.

У мужчин и женщин клинически релевантные расхождения фармакокинетики не выявлены (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Различные весовые категории . Слишком малая или большая масса тела (<50 кг и >120 кг) лишь незначительно влияет на концентрации ривароксабана в плазме крови (расхождение составляет <25%).

Детский возраст . Данные относительно этой возрастной категории отсутствуют.

Межэтнические особенности . Клинически значимые релевантные различия фармакокинетики и фармакодинамики у пациентов европеоидной, афроамериканской, латиноамериканской, азиатской этнической принадлежностей не выявлены (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Пациенты с печеночной недостаточностью. Влияние нарушения функции печени на фармакокинетику ривароксабана изучали у субъектов, которые были разделены на категории согласно классификации Чайлд-Пью, по стандартной процедуре в клинической разработке. Первоочередная цель классификации Чайлд-Пью состоит в оценке прогноза хронического заболевания печени, главным образом цирроза. У пациентов, которым назначены антикоагулянты, критическим аспектом нарушения функции печени является сниженный синтез нормальных факторов свертывания крови в печени. Поскольку этот аспект охватывается только одним из 5 клинических/биохимических определений, входящих в систему классификации Чайлд-Пью, риск кровотечения у пациентов может нечетко коррелировать с данной схемой классификации. Учитывая это, решение о лечении пациентов антикоагулянтами следует принимать независимо от классификации Чайлд-Пью.

Ривароксабан противопоказан пациентам с заболеванием печени, сопровождающемся коагулопатией, обусловливающей клинически значимый риск кровотечения.

У больных циррозом печени с печеночной недостаточностью легкой степени (класс А по Чайлд-Пью) фармакокинетика ривароксабана только незначительно отличалась от соответствующих показателей в контрольной группе здоровых добровольцев (среднее увеличение AUC ривароксабана — в 1,2 раза). Релевантные различия фармакодинамических свойств между группами отсутствовали.

У больных циррозом печени с печеночной недостаточностью средней степени (класс В по Чайлд-Пью) средняя AUC ривароксабана была значительно повышена (в 2,3 раза) по сравнению со здоровыми добровольцами вследствие значительного снижения клиренса лекарственного вещества. AUC несвязанного вещества увеличивалась в 2,6 раза. Нет данных относительно пациентов с тяжелым нарушением функции печени.

Угнетение активности фактора Ха было выражено сильнее (расхождение в 2,6 раза), чем у здоровых добровольцев. Протромбиновое время также (в 2,1 раза) превышало показатели здоровых добровольцев. Пациенты со среднетяжелым нарушением функции печени были более чувствительными к ривароксабану, что приводило к более крутой кривой фармакокинетической и фармакодинамической зависимости между концентрацией и протромбиновым временем.

Данные относительно пациентов с печеночной недостаточностью класса С по Чайлд-Пью отсутствуют (см. ПРИМЕНЕНИЕ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Почечная недостаточность. Отмечалось увеличение экспозиции ривароксабана, что обратно пропорционально коррелирует со снижением функции почек (определялось соответственно клиренсу креатинина).

У лиц с легким (клиренс креатинина <80–50 мл/мин), среднетяжелым (клиренс креатинина <50–30 мл/мин) или тяжелым (клиренс креатинина <30–15 мл/мин) нарушением функции почек концентрации ривароксабана в плазме крови (AUC) были в 1,4; 1,5 и 1,6 раза выше по сравнению со здоровыми добровольцами. Соответственно, выявлено увеличение выраженности фармакодинамических эффектов.

У лиц с легким, среднетяжелым или тяжелым нарушением функции почек общее угнетение активности фактора Ха было в 1,5; 1,9 и 2,0 раза соответственно больше по сравнению со здоровыми добровольцами; протромбиновое время возрастало в 1,3; 2,2 и 2,4 раза соответственно. Данные относительно пациентов с клиренсом креатинина <15 мл/мин отсутствуют.

Не рекомендуется применять препарат у пациентов с клиренсом креатинина <15 мл/мин. Ривароксабан следует применять с осторожностью у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью с клиренсом креатинина 15–30 мл/мин (см. ПРИМЕНЕНИЕ, ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Доклинические данные по безопасности. За исключением эффектов, связанных с проявлением фармакологического действия (кровотечения), доклинические данные не указывают на существование особого риска для людей, основываясь на исследованиях фармакологической безопасности, токсичности при применении повторных доз или генотоксичности.