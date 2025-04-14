Ксарелто® 10 мг (Xarelto® 10 mg)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 228 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
4895,90 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5209,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5209,00 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
4726,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
793,54
Экономия при брони: -36,56 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5109,50 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5208,30 грн
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
2120,52 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
785,77
Экономия при брони: -29,06 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5409,03
Экономия при брони: -217,45 грн
5191,58 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5209,34 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
696,98
Экономия при брони: -27,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
730,20
Экономия при брони: -3,10 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
1521,42 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5308,27 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5109,50 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5109,50 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
730,20
Экономия при брони: -3,10 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5109,50 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер