Ксарелто® 10 мг (Xarelto® 10 mg)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 862 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
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4901,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
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Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
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5042,85 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
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Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
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4992,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
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Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
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5018,72 грн
Аптека 9-1-1
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Открывается через 47 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
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4990,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
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733,70
Экономия при брони: -7,70 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
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5084,30 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
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4971,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
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757,90
Экономия при брони: -34,10 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
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5308,20
Экономия при брони: -229,30 грн
5078,90 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
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791,73
Экономия при брони: -120,34 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
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3301,18
Экономия при брони: -120,04 грн
3181,14 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5209,34 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
4940,60 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
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5576,28
Экономия при брони: -111,42 грн
5464,86 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
4971,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
734,89
Экономия при брони: -29,28 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5414,23
Экономия при брони: -215,74 грн
5198,49 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5152,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5063,80 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,22
Экономия при брони: -82,49 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
2685,65 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
4971,20 грн