Ксарелто® 10 мг (Xarelto® 10 mg)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5369,94
Экономия при брони: -174,56 грн
5195,38 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5090,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
733,70
Экономия при брони: -11,40 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5109,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5388,97
Экономия при брони: -297,35 грн
5091,62 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
4870,10 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
2521,40 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5042,85 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5061,90 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5042,85 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
757,90
Экономия при брони: -35,60 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5109,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
4853,30
Экономия при брони: -278,18 грн
4575,11 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5453,35
Экономия при брони: -358,72 грн
5094,63 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
730,20
Экономия при брони: -7,90 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5109,50 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
4843,80 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
733,70
Экономия при брони: -11,40 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5109,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
757,90
Экономия при брони: -35,60 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5109,50 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
714,38
Экономия при брони: -55,68 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5359,54
Экономия при брони: -335,13 грн
5024,41 грн
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5308,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5375,46
Экономия при брони: -283,13 грн
5092,33 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5408,50
Экономия при брони: -387,98 грн
5020,52 грн