Ксарелто® 10 мг (Xarelto® 10 mg)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 253 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
742,42
Экономия при брони: -46,75 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5452,32
Экономия при брони: -354,79 грн
5097,53 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
743,23
Экономия при брони: -47,32 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5564,28
Экономия при брони: -568,76 грн
4995,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5348,18
Экономия при брони: -354,88 грн
4993,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5059,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20
Экономия при брони: -57,60 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5074,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
744,20
Экономия при брони: -43,60 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5209,30
Экономия при брони: -135,30 грн
5074,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5533,20
Экономия при брони: -249,56 грн
5283,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5441,09
Экономия при брони: -337,78 грн
5103,31 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
730,20
Экономия при брони: -29,60 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5211,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
4175,94
Экономия при брони: -157,81 грн
4018,14 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5115,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5390,00
Экономия при брони: -298,72 грн
5091,28 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5414,22
Экономия при брони: -272,02 грн
5142,20 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5261,90
Экономия при брони: -198,49 грн
5063,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
798,84
Экономия при брони: -42,51 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5384,59
Экономия при брони: -286,51 грн
5098,08 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5042,85 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
781,27
Экономия при брони: -25,03 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5370,31
Экономия при брони: -172,06 грн
5198,25 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
3000,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5097,90 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
4455,39
Экономия при брони: -225,07 грн
4230,32 грн