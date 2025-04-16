Ксарелто® 10 мг (Xarelto® 10 mg)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 177 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20
Экономия при брони: -62,90 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5211,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5395,10
Экономия при брони: -399,38 грн
4995,72 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
4878,30 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
690,00
Экономия при брони: -21,00 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5030,00
Экономия при брони: -240,00 грн
4790,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5454,07
Экономия при брони: -262,19 грн
5191,88 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5042,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
736,24
Экономия при брони: -43,56 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5502,27
Экономия при брони: -474,92 грн
5027,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5383,86
Экономия при брони: -385,62 грн
4998,24 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
4899,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
4216,02
Экономия при брони: -393,91 грн
3822,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
4907,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
757,90
Экономия при брони: -62,60 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5211,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5334,82
Экономия при брони: -342,05 грн
4992,77 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5161,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5018,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5415,50
Экономия при брони: -215,29 грн
5200,21 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
757,90
Экономия при брони: -62,60 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5109,50
Экономия при брони: -44,60 грн
5064,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5479,97
Экономия при брони: -281,25 грн
5198,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
726,76
Экономия при брони: -43,70 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5431,42
Экономия при брони: -232,46 грн
5198,96 грн