Ксарелто® 10 мг (Xarelto® 10 mg)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 359 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5166,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
4891,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5018,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
4147,26
Экономия при брони: -142,95 грн
4004,31 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
4898,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5200,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
2162,86
Экономия при брони: -131,24 грн
2031,61 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
757,90
Экономия при брони: -27,40 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5109,50
Экономия при брони: -90,80 грн
5018,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
4920,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
757,90
Экономия при брони: -27,40 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
2017,12
Экономия при брони: -9,64 грн
2007,48 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
4907,60 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
4911,40 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
4999,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5092,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
733,70
Экономия при брони: -3,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5018,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
4873,20 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
4896,10 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5533,00
Экономия при брони: -341,78 грн
5191,22 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5102,50 грн