Ксарелто® 10 мг (Xarelto® 10 mg)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 88 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
733,70
Экономия при брони: -23,40 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5109,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5042,85 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5312,40
Экономия при брони: -159,37 грн
5153,03 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5209,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
730,20
Экономия при брони: -19,90 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5109,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
733,70
Экономия при брони: -23,40 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5027,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
534,02
Экономия при брони: -34,48 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
757,90
Экономия при брони: -47,60 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5109,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5079,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
748,06
Экономия при брони: -39,94 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5598,92
Экономия при брони: -315,32 грн
5283,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
4968,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
733,70
Экономия при брони: -23,40 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
2011,12 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5232,02
Экономия при брони: -209,62 грн
5022,40 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
733,70
Экономия при брони: -23,40 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5109,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
4912,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5428,82
Экономия при брони: -429,13 грн
4999,69 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
4512,63
Экономия при брони: -285,98 грн
4226,65 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
730,20
Экономия при брони: -19,90 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5109,50 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
1051,95
Экономия при брони: -33,21 грн
1018,74 грн