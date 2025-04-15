Ксарелто® 10 мг (Xarelto® 10 mg)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 201 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 36 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5109,50 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
4034,24
Экономия при брони: -203,04 грн
3831,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
2620,30
Экономия при брони: -106,30 грн
2514,00 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
3202,18
Экономия при брони: -145,50 грн
3056,68 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
730,20
Экономия при брони: -14,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5109,50 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5042,80
Экономия при брони: -253,80 грн
4789,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
4905,20 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
4048,00
Экономия при брони: -85,60 грн
3962,40 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
730,20
Экономия при брони: -14,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
3513,09
Экономия при брони: -45,50 грн
3467,59 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
4914,40 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
755,51
Экономия при брони: -25,27 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
3772,46
Экономия при брони: -138,32 грн
3634,14 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
4899,30 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
757,90
Экономия при брони: -41,90 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5018,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5109,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
4178,36
Экономия при брони: -160,58 грн
4017,78 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5286,92
Экономия при брони: -262,36 грн
5024,56 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5109,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
1437,17 грн