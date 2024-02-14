РИВАРОКСАБАН (RIVAROXABANUM)

сопутствующая терапия. Ривароксабан не рекомендуется пациентам, которые получают сопутствующее системное лечение азоловыми противогрибковыми препаратами (например кетоконазол) или ингибиторами протеазы ВИЧ (например ритонавир). Эти препараты являются мощными ингибиторами CYP 3A4 и одновременно P-гликопротеина (Pgp). Поэтому эти лекарственные средства могут клинически значимо повышать концентрацию ривароксабана в плазме крови (в среднем в 2,6 раза), что может приводить к повышению риска возникновения кровотечения.

Однако азоловый противогрибковый препарат флуконазол, умеренный ингибитор CYP 3A4, оказывает менее выраженное влияние на концентрацию ривароксабана, и поэтому его можно принимать одновременно с ривароксабаном.

Нарушение функции почек. Необходимо с осторожностью применять ривароксабан при лечении больных с почечной недостаточностью средней тяжести, которые одновременно получают препараты, приводящие к повышению концентрации ривароксабана в плазме крови.

У пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина <30 мл/мин) концентрация ривароксабана в плазме крови может быть повышена (в среднем в 1,6 раза), что может вызвать повышение риска возникновения кровотечения. Из-за основного заболевания такие пациенты относятся к группе повышенного риска возникновения кровотечений и тромбоза.

Учитывая ограниченные клинические данные у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина <30–15 мл/мин), необходимо с осторожностью применять ривароксабан во время лечения таких больных.

Пациентам с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина <15 мл/мин) назначать ривароксабан не рекомендуется.

Пациенты с тяжелой почечной недостаточностью или повышенным риском возникновения кровотечения и пациенты, которым одновременно назначают системное лечение противогрибковыми препаратами азоловой группы или ингибиторами ВИЧ-протеазы, после начала лечения должны находиться под тщательным наблюдением для своевременного выявления возможного кровотечения.

ОКС у пациентов с инсультом или транзиторной ишемической атакой в анамнезе

Ривароксабан в дозе 2,5 мг не следует назначать пациентам с ОКС и инсультом или транзиторной ишемической атакой в анамнезе. На сегодня накоплено незначительное количество данных по применению препарата у пациентов с ОКС и инсультом или транзиторной ишемической атакой в анамнезе, следовательно, существует недостаточно данных об эффективности препарата для данной категории больных.

ОКС: хирургические и интервенционные вмешательства. В случае необходимости инвазивных процедур или хирургических вмешательств прием ривароксабана в дозе 2,5 мг следует прекратить как минимум за 12 ч до начала вмешательства, если это возможно и базируется на клиническом решении врача. Если оперативное вмешательство можно отсрочить и антитромбоцитарный эффект не соответствует необходимому уровню, прием ингибиторов агрегации тромбоцитов необходимо прекратить согласно инструкции по применению препарата. Прием ривароксабана необходимо восстановить после инвазивной процедуры или хирургического вмешательства настолько быстро, как только будет достигнут адекватный гемостаз, и если применение препарата позволяет клиническая ситуация в целом.

Пациенты с искусственными клапанами сердца. Безопасность и эффективность ривароксабана не изучали у пациентов с искусственными сердечными клапанами; поэтому отсутствуют данные, подтверждающие, что ривароксабан в дозе 20 мг (в дозе 15 мг у пациентов с почечной недостаточностью средней тяжести) у этих пациентов обеспечивает достаточный антикоагулянтный эффект.

Риск возникновения кровотечения. Антитромботические препараты, такие как ривароксабан, следует применять с осторожностью для лечения пациентов с повышенным риском возникновения кровотечения, в том числе при наличии: врожденной или приобретенной склонности к кровотечениям; неконтролируемой тяжелой АГ; язвенной болезни ЖКТ в активной стадии; язвы ЖКТ в анамнезе; сосудистой ретинопатии; недавнего внутричерепного или внутримозгового кровоизлияния; внутриспинальных или внутрицеребральных сосудистых аномалий; недавно выполненных вмешательств на головном, спинном мозгу или глазу; легочного кровотечения в анамнезе или бронхоэктаза.

Необходимо соблюдать осторожность при назначении ривароксабана пациентам, которые применяют лекарственные средства, влияющие на гемостаз, например НПВП, ингибиторы агрегации тромбоцитов или другие антитромботические средства.

При назначении пациентам с риском развития язвенной болезни ЖКТ следует рассмотреть вопрос о проведении соответствующего профилактического лечения.

Если причина снижения уровня гемоглобина или АД не установлена, необходимо вести поиск источника кровотечения.

Спинномозговая (эпидуральная/спинальная) анестезия или пункция. При эпидуральной/спинальной анестезии или выполнении спинномозговой (эпидуральной/спинальной) пункции у пациентов, принимающих антитромботические средства для профилактики тромбоэмболических осложнений, существует риск развития эпидуральной или спинномозговой гематомы, что может привести к длительному или постоянному параличу.

Риск этих осложнений повышается при использовании постоянных эпидуральных катетеров или сопутствующем применении лекарственных препаратов, влияющих на гемостаз. Травматическая или повторная эпидуральная или спинномозговая пункции также могут способствовать повышению риска.

Пациенты должны находиться под наблюдением для выявления признаков или симптомов неврологических расстройств (например онемение или ощущение слабости в ногах, дисфункция кишечника или мочевого пузыря). При выявлении неврологических нарушений необходима срочная диагностика и лечение.

Врач должен оценить потенциальную пользу и риск перед проведением такого вмешательства у пациентов, которые применяют антикоагулянты или готовятся к их применению с целью профилактики тромбоза.

Эпидуральный катетер удаляют не ранее чем через 18 ч после назначения последней дозы ривароксабана.

Ривароксабан не следует назначать ранее чем через 6 ч после удаления эпидурального катетера.

В случае травматической пункции назначение ривароксабана следует отложить на 24 ч.

Хирургические операции и вмешательства. При необходимости выполнения инвазивной процедуры или хирургического вмешательства применение ривароксабана следует прекратить не менее чем за 24 ч до вмешательства, если это возможно, в зависимости от клинического решения врача.

Если процедуру невозможно отложить, следует оценить наличие повышенного риска возникновения кровотечения и срочность вмешательства.

Прием ривароксабана после проведения инвазивной процедуры или хирургического вмешательства следует возобновить как можно скорее при условии, что это позволяет клиническая ситуация и при отсутствии нарушений гемостаза.

При применении ривароксабана не отмечено эффекта удлинения интервала Q–T.

Данные о применении ривароксабана при лечении беременных отсутствуют.

Результаты экспериментов на животных, которые указывают на токсичность ривароксабана для матери, связаны с фармакологическим механизмом действия препарата (например геморрагические осложнения). Из-за потенциальной репродуктивной токсичности, обусловленной значительным риском возникновения кровотечений и прохождения ривароксабана через плацентарный барьер, применение ривароксабана в период беременности противопоказано.

Женщинам репродуктивного возраста следует применять эффективные средства контрацепции в период лечения ривароксабаном.

Данные о применении ривароксабана у женщин в период кормления грудью отсутствуют. В результате исследований на животных установлено, что ривароксабан проникает в грудное молоко. Ривароксабан можно применять только после прекращения кормления грудью.

Безопасность и эффективность применения ривароксабана у детей и подростков не установлены.

Сообщалось о нечастых случаях синкопального состояния или головокружения, что может влиять на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами. Пациентам, у которых отмечаются реакции такого типа, не следует управлять транспортными средствами или другими механизмами.