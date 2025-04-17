Ксарелто® 10 мг (Xarelto® 10 mg)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5454,86
Экономия при брони: -430,10 грн
5024,76 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
4939,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5109,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5364,07
Экономия при брони: -373,24 грн
4990,83 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5058,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
772,30
Экономия при брони: -43,30 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
3053,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
4153,52 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5308,27 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
730,20
Экономия при брони: -1,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5109,50 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
757,90
Экономия при брони: -28,90 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5209,30
Экономия при брони: -120,80 грн
5088,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
736,80
Экономия при брони: -43,86 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5327,78
Экономия при брони: -302,24 грн
5025,54 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
4918,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5445,17
Экономия при брони: -346,90 грн
5098,27 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5209,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20
Экономия при брони: -29,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5209,30
Экономия при брони: -120,80 грн
5088,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
703,60
Экономия при брони: -26,87 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5208,90
Экономия при брони: -224,36 грн
4984,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5345,55
Экономия при брони: -348,16 грн
4997,39 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
757,90
Экономия при брони: -28,90 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
4688,37
Экономия при брони: -108,72 грн
4579,65 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
774,68
Экономия при брони: -48,64 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5345,67
Экономия при брони: -350,31 грн
4995,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5390,27
Экономия при брони: -300,65 грн
5089,62 грн