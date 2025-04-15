Ксарелто® 10 мг (Xarelto® 10 mg)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 233 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
3417,26 грн
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5109,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5260,01 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5109,50 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5169,40 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
757,90
Экономия при брони: -56,10 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
2544,90 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
Пульс
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
3126,72 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5042,85 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
2440,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20
Экономия при брони: -56,40 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5109,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
757,90
Экономия при брони: -56,10 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5109,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
1952,72 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5109,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5109,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
758,20 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5209,30
Экономия при брони: -119,50 грн
5089,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
757,90
Экономия при брони: -56,10 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
3053,88 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №10
Байер
757,90
Экономия при брони: -56,10 грн
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
5109,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Ксарелто® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №100
Байер
4053,76 грн