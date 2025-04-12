Таблетки принимают внутрь, запивая достаточным количеством жидкости, независимо от приема пищи. Суточную дозу делят на 2 одинаковых приема.

Монотерапию у взрослых и подростков в возрасте старше 16 лет следует начинать с дозы по 250 мг 2 раза в сутки. Через 2 нед доза может быть повышена до начальной терапевтической — по 500 мг 2 раза в сутки. В дальнейшем дозу можно повышать на 250 мг 2 раза в сутки каждые 2 нед в зависимости от клинического ответа. Максимальная суточная доза составляет 1500 мг 2 раза в сутки, то есть не должна превышать 3 г.

В составе комплексной терапии у детей в возрасте старше 4 лет лечение следует начинать с дозы 10 мг/кг массы тела 2 раза в сутки. Повышение суточной дозы на 20 мг/кг массы тела может осуществляться каждые 2 нед до достижения рекомендованной суточной дозы — по 30 мг/кг массы тела 2 раза в сутки. При необходимости суточную дозу можно снижать. Рекомендуют применять минимальную эффективную дозу. Рекомендуемые дозы, в зависимости от массы тела ребенка, такие:

15–20 кг*: начальная доза — по 150 мг 2 раза в сутки; максимальная — по 450 мг 2 раза в сутки;

20–25 кг*: начальная доза — по 200 мг 2 раза в сутки; максимальная — по 600 мг 2 раза в сутки;

25–50 кг: начальная доза — по 250 мг 2 раза в сутки; максимальная — по 750 мг 2 раза в сутки.

*Детям с массой тела <25 кг назначают препарат Кеппра в форме орального р-ра, 100 мг/мл в комплекте с дозирующим устройством.

У детей с массой тела >50 кг дозирование осуществляют по схеме, приведенной для взрослых.

Взрослым и подросткам в возрасте старше 16 лет с массой тела >50 кг лечение начинают с дозы 500 мг 2 раза в сутки. В зависимости от клинической картины и переносимости препарата суточная доза может быть повышена до максимальной — 1500 мг 2 раза в сутки. Повышение дозы на 500 мг 2 раза в сутки можно проводить каждые 2–4 нед.

Р-р оральный принимают внутрь независимо от приема пищи. Р-р можно принимать непосредственно или после разведения в стакане воды. Суточную дозу делят на 2 одинаковых приема.

Монотерапию у взрослых и подростков в возрасте старше 16 лет начальная доза составляет 500 мг (по 250 мг 2 раза в сутки). Через 2 нед доза может быть повышена до начальной терапевтической — 1000 мг (по 500 мг 2 раза в сутки). В дальнейшем дозу можно повышать на 250 мг 2 раза в сутки каждые 2 нед в зависимости от клинического ответа. Максимальная суточная доза составляет 3000 мг (1500 мг 2 раза в сутки).

В составе комплексной терапии.

Взрослые (>18 лет) и подростки (12–17 лет) с массой тела ≥50 кг

Начальная терапевтическая доза составляет 1000 мг/сут. С этой дозы можно начинать в 1-й день лечения.

В зависимости от клинического ответа и переносимости дозу можно повысить до 3000 мг/сут. Дозу можно повышать или снижать на 1000 мг/сут каждые 2–4 нед.

Дети в возрасте 6–23 мес, дети (в возрасте 2–11 лет) и подростки (12–17 лет) с массой тела <50 кг

Начальная терапевтическая доза составляет 10 мг/кг массы тела 2 раза в сутки.

В зависимости от клинического ответа и переносимости дозу можно повышать до 30 мг/кг массы тела 2 раза в сутки. Дозу можно повышать или снижать на более чем 10 мг/кг массы тела 2 раза в сутки каждые 2 нед. Следует применять наименьшую эффективную дозу.

У детей с массой тела ≥50 кг применяют те же дозы, что и у взрослых.

Рекомендуемые дозы для детей в возрасте от 6 мес, детей и подростков:



Масса тела, кг Начальная доза — 10 мг/кг массы тела 2 раза в сутки Максимальная доза — 30 мг/кг массы тела 2 раза в сутки 6 60 мг 2 раза в сутки 180 мг 2 раза в сутки 10 100 мг 2 раза в сутки 300 мг 2 раза в сутки 15 150 мг 2 раза в сутки 450 мг 2 раза в сутки 20 200 мг 2 раза в сутки 600 мг 2 раза в сутки 25 250 мг 2 раза в сутки 750 мг 2 раза в сутки ≥50 500 мг 2 раза в сутки 1500 мг 2 раза в сутки



Дети в возрасте от 1 до <6 мес

Начальная терапевтическая доза составляет 7 мг/кг массы тела 2 раза сутки.

В зависимости от клинического ответа и переносимости дозу можно повышать до 21 мг/кг массы тела 2 раза сутки. Дозу можно повышать или снижать на более чем 7 мг/кг массы тела 2 раза сутки каждые 2 нед. Следует применять наименьшую эффективную дозу.

Дозы, рекомендуемые для детей в возрасте до 6 мес :



Масса тела, кг Начальная доза — 7 мг/кг массы тела 2 раза сутки Максимальная доза — 21 мг/кг массы тела 2 раза в сутки 4 28 мг (0,3 мл) 2 раза в сутки 84 мг (0,85 мл) 2 раза в сутки 5 35 мг (0,35 мл) 2 раза в сутки 105 мг (1,05 мл) 2 раза в сутки 7 49 мг (0,5 мл) 2 раза в сутки 147 мг (1,5 мл) 2 раза в сутки



Метод применения р-ра орального

Дозировка осуществляется с помощью мерного шприца, добавляется в упаковке. Шприцы номинальной емкости:

10 мл (соответствует 1000 мг леветирацетаму) с делением 0,25 мл (соответствует 25 мг) для детей в возрасте от 4 лет, подростков и взрослых;

3 мл (соответствует 300 мг) с делением 0,1 мл (соответствует 10 мг) для детей в возрасте от 6 мес до <4 лет;

1 мл (соответствует 100 мг) с делением 0,05 мл (соответствует 5 мг) для детей в возрасте от 1 до 6 <мес.

Отмеренную дозу разводят в стакане воды (200 мл) в бутылке для кормления.

Пациенты с нарушениями функции почек

Суточную дозу леветирацетама необходимо подбирать индивидуально, в соответствии с функцией почек, поскольку от нее зависит клиренс креатинина. Рекомендации по коррекции дозы для детей с нарушением функции почек опираются на результаты исследования взрослых пациентов с нарушением функции почек.

Дозу препарата следует корригировать, как показано в таблицах ниже.

Поскольку леветирацетам выделяется из организма почками, при назначении препарата пациентам с почечной недостаточностью и лицам пожилого возраста дозу следует корригировать в зависимости от уровня клиренса креатинина.

У взрослых клиренс креатинина можно расчитать, исходя из концентрации креатинина плазмы крови, по формуле:



Клиренс креатинина для женщин можно расчитать, умножив полученное значение на коэффициент 0,85.

Для детей применяют формулу Шварца:



у доношенных новорожденных в возрасте до 1 года ks = 0,45; в возрасте до 13 лет и подростков-девочек ks = 0,55; у подростков-мальчиков ks = 0,7.

Режим дозирования при почечной недостаточности:



Степень тяжести почечной недостаточности Клиренс креатинина, мл/мин Режим дозирования Нормальная функция почек >80 От 500 до 1500 мг 2 раза в сутки Легкая степень 50–79 От 500 до 1000 мг 2 раза в сутки Средняя степень 30–49 От 250 до 750 мг 2 раза в сутки Тяжелая степень <30 От 250 до 500 мг 2 раза в сутки Терминальная стадия (пациенты, находящиеся на диализе*) – От 500 до 1000 мг 1 раз в сутки**



*В 1-й день лечения рекомендуют применение насыщающей дозы — 750 мг.

**После диализа рекомендуют применение дополнительной дозы — 250–500 мг.

При клиренсе креатинина <70 мл/мин рекомендуют снижение суточной дозы на 50%.

Рекомендаци относительно корекции дозы для детей с нарушением функции почек



Степень тяжести почечной недостататочности Клиренс креатинина (мл/мин/1,73 м2) Доза и частота применения Дети в возрасте от 1 до 6 мес Дети в возрасте от 6 до 23 мес, дети и подростки с массой тела <50 кг Нормальная функция почек >80 7–21 мг/кг

(0,07–0,21 мл/кг) 2 раза в сутки 10–30 мг/кг

(0,1–0,3 мл/кг) 2 раза в сутки Легкая степень 50–79 7–14 мг/кг

(0,07–0,14 мл/кг) 2 раза в сутки 10–20 мг/кг

(0,1–0,2 мл/кг) 2 раза в сутки Средняя степень 30–49 3,5–10,5 мг/кг

(0,035–0,105 мл/кг) 2 раза в сутки 5–15 мг/кг

(0,05–0,15 мл/кг) 2 раза в сутки Тяжелая степень <30 3,5–7 мг/кг

(0,035–0,07 мл/кг) 2 раза в сутки 5–10 мг/кг

(0,05–0,1 мл/кг) 2 раза в сутки Терминальная стадия (пациенты, находящиеся на диализе) – 7–14 мг/кг

(0,07–0,14 мл/кг) 1 раз в сутки(1)(3) 10–20 мг/кг

(0,1–0,2 мл/кг) 1 раз в сутки(2)(4)



(1)В 1-й день лечения рекомендуется применять нагрузочную дозу леветирацетама 10,5 мг/кг (0,105 мл/кг) массы тела.

(2)В 1-й день лечения рекомендуется применять нагрузочную дозу леветирацетама 15 мг/кг (0,15 мл/кг).

(3)После диализа рекомендуется использовать дополнительную дозу 3,5–7 мг/кг (0,035–0,07 мл/кг).

(4)После диализа рекомендуется использовать дополнительную дозу 5–10 мг/кг (0,05–0,1 мл/кг).

Пациенты с нарушением функции печени

Коррекции дозы не требуется для пациентов с легким и умеренным нарушением функции печени. У лиц с тяжелыми нарушениями функции печени клиренс креатинина может не в полной мере отражать степень почечной недостаточности. Поэтому пациентам с клиренсом креатинина <60 мл/мин/1,73 м2 суточную поддерживающую дозу рекомендуется снизить на 50%.