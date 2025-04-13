Киев (адрес не указан)
Доступно в 519 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1176,22 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1297,38 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1320,40 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1331,37 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1302,00 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1313,12 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1287,54 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1319,97 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1320,40 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1254,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1324,10
Экономия при брони: -30,60 грн
1293,50 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
670,42
Экономия при брони: -52,46 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1319,40
Экономия при брони: -9,57 грн
1309,83 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1302,00 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1310,61 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1262,52 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1265,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1368,53
Экономия при брони: -66,92 грн
1301,61 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1387,54
Экономия при брони: -55,29 грн
1332,25 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1209,99 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1274,22 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1289,88 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1260,48 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
670,42
Экономия при брони: -52,46 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1382,72
Экономия при брони: -50,27 грн
1332,45 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1411,25
Экономия при брони: -51,31 грн
1359,94 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1453,00
Экономия при брони: -52,83 грн
1400,17 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1293,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
575,59
Экономия при брони: -32,07 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1314,97
Экономия при брони: -81,53 грн
1233,44 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1362,50
Экономия при брони: -84,31 грн
1278,19 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1329,10
Экономия при брони: -35,60 грн
1293,50 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1254,10 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1265,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1301,50 грн