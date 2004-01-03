Все аптеки Украины
Список производителейUUCB Pharma

Производитель: UCB Pharma

Представительство в Украине
04070, Киев, ул. Сковороды, 19
(044) 492-94-74
(044) 492-94-75
www.ucb.com
Продукция
Контакты
Найдено: 18 препаратов
Атаракс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 25; UCB Pharma
Атаракс® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 25 UCB Pharma
В 1051 аптеке
от 102,07 грн
Цены в аптеках
Вазокет® таблетки, 600 мг, блистер, № 30; UCB Pharma
Вазокет® Таблетки, 600 мг, блистер, № 30 UCB Pharma
В 216 аптеках
от 373,45 грн
Цены в аптеках
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, № 14; UCB Pharma
Вимпат® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, № 14 UCB Pharma
В 18 аптеках
от 329,65 грн
Цены в аптеках
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, № 14; UCB Pharma
Вимпат® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, № 14 UCB Pharma
В 23 аптеках
от 660,25 грн
Цены в аптеках
Изокет® раствор для инфузий, 0,1 %, ампула, 10 мл, № 10; Zentiva
Изокет® Раствор для инфузий, 0,1 %, ампула, 10 мл, № 10 Zentiva
В 9 аптеках
от 210,00 грн
Цены в аптеках
Изокет® спрей оромукозный, 1,25 мг/1 доза, флакон, 15 мл, 300 доз, 300 доз, № 1; Zentiva
Изокет® Спрей оромукозный, 1,25 мг/1 доза, флакон, 15 мл, 300 доз, 300 доз, № 1 Zentiva
В 250 аптеках
от 364,93 грн
Цены в аптеках
Кардикет® ретард таблетки пролонгированного действия, 20 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 50; Zentiva
Кардикет® ретард Таблетки пролонгированного действия, 20 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 50 Zentiva
В 415 аптеках
от 299,13 грн
Цены в аптеках
Кардикет® ретард таблетки пролонгированного действия, 40 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 50; Zentiva
Кардикет® ретард Таблетки пролонгированного действия, 40 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 50 Zentiva
В 996 аптеках
от 231,64 грн
Цены в аптеках
Кеппра® раствор оральный, 100 мг/мл, флакон, 300 мл, с мерным шприцем, с мерным шприцем, № 1; UCB Pharma
Кеппра® Раствор оральный, 100 мг/мл, флакон, 300 мл, с мерным шприцем, с мерным шприцем, № 1 UCB Pharma
В 263 аптеках
от 1032,02 грн
Цены в аптеках
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, блистер, № 60; UCB Pharma
Кеппра® Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, блистер, № 60 UCB Pharma
В 492 аптеках
от 455,92 грн
Цены в аптеках
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 60; UCB Pharma
Кеппра® Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 60 UCB Pharma
В 617 аптеках
от 1035,95 грн
Цены в аптеках
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой, 1000 мг, блистер, № 30; UCB Pharma
Кеппра® Таблетки, покрытые оболочкой, 1000 мг, блистер, № 30 UCB Pharma
В 347 аптеках
от 993,73 грн
Цены в аптеках
Ноотропил раствор для инъекций, 200 мг/мл, ампула, 5 мл, № 12; UCB Pharma
Ноотропил Раствор для инъекций, 200 мг/мл, ампула, 5 мл, № 12 UCB Pharma
В 312 аптеках
от 177,30 грн
Цены в аптеках
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мг, № 30; UCB Pharma
Ноотропил Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мг, № 30 UCB Pharma
В 684 аптеках
от 104,40 грн
Цены в аптеках
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1200 мг, № 20; UCB Pharma
Ноотропил Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1200 мг, № 20 UCB Pharma
В 593 аптеках
от 140,56 грн
Цены в аптеках
Вазапростан® порошок для раствора для инфузий, 20 мкг, ампула, № 10; Amdipharm Limited
Вазапростан® Порошок для раствора для инфузий, 20 мкг, ампула, № 10 Amdipharm Limited
Нет в наличии
Вазапростан® порошок для раствора для инфузий, 60 мкг, ампула, № 10; Amdipharm Limited
Вазапростан® Порошок для раствора для инфузий, 60 мкг, ампула, № 10 Amdipharm Limited
Нет в наличии
Ксизал® капли оральные, раствор, 5 мг/мл, флакон с капельницей, 10 мл, № 1; UCB Farchim
Ксизал® Капли оральные, раствор, 5 мг/мл, флакон с капельницей, 10 мл, № 1 UCB Farchim
Нет в наличии
2
Стандартизація фармацевтичної продукції
04070, Киев, ул. Сковороды, 19
(044) 492-94-74
(044) 492-94-75
www.ucb.com
Найдено: 18 препаратов
Атаракс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 25; UCB Pharma
Атаракс® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 25 UCB Pharma
В 1051 аптеке
от 102,07 грн
Цены в аптеках
Вазокет® таблетки, 600 мг, блистер, № 30; UCB Pharma
Вазокет® Таблетки, 600 мг, блистер, № 30 UCB Pharma
В 216 аптеках
от 373,45 грн
Цены в аптеках
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, № 14; UCB Pharma
Вимпат® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, № 14 UCB Pharma
В 18 аптеках
от 329,65 грн
Цены в аптеках
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, № 14; UCB Pharma
Вимпат® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, № 14 UCB Pharma
В 23 аптеках
от 660,25 грн
Цены в аптеках
Изокет® раствор для инфузий, 0,1 %, ампула, 10 мл, № 10; Zentiva
Изокет® Раствор для инфузий, 0,1 %, ампула, 10 мл, № 10 Zentiva
В 9 аптеках
от 210,00 грн
Цены в аптеках
Изокет® спрей оромукозный, 1,25 мг/1 доза, флакон, 15 мл, 300 доз, 300 доз, № 1; Zentiva
Изокет® Спрей оромукозный, 1,25 мг/1 доза, флакон, 15 мл, 300 доз, 300 доз, № 1 Zentiva
В 250 аптеках
от 364,93 грн
Цены в аптеках
Кардикет® ретард таблетки пролонгированного действия, 20 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 50; Zentiva
Кардикет® ретард Таблетки пролонгированного действия, 20 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 50 Zentiva
В 415 аптеках
от 299,13 грн
Цены в аптеках
Кардикет® ретард таблетки пролонгированного действия, 40 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 50; Zentiva
Кардикет® ретард Таблетки пролонгированного действия, 40 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 50 Zentiva
В 996 аптеках
от 231,64 грн
Цены в аптеках
Кеппра® раствор оральный, 100 мг/мл, флакон, 300 мл, с мерным шприцем, с мерным шприцем, № 1; UCB Pharma
Кеппра® Раствор оральный, 100 мг/мл, флакон, 300 мл, с мерным шприцем, с мерным шприцем, № 1 UCB Pharma
В 263 аптеках
от 1032,02 грн
Цены в аптеках
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, блистер, № 60; UCB Pharma
Кеппра® Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, блистер, № 60 UCB Pharma
В 492 аптеках
от 455,92 грн
Цены в аптеках
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 60; UCB Pharma
Кеппра® Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 60 UCB Pharma
В 617 аптеках
от 1035,95 грн
Цены в аптеках
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой, 1000 мг, блистер, № 30; UCB Pharma
Кеппра® Таблетки, покрытые оболочкой, 1000 мг, блистер, № 30 UCB Pharma
В 347 аптеках
от 993,73 грн
Цены в аптеках
Ноотропил раствор для инъекций, 200 мг/мл, ампула, 5 мл, № 12; UCB Pharma
Ноотропил Раствор для инъекций, 200 мг/мл, ампула, 5 мл, № 12 UCB Pharma
В 312 аптеках
от 177,30 грн
Цены в аптеках
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мг, № 30; UCB Pharma
Ноотропил Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мг, № 30 UCB Pharma
В 684 аптеках
от 104,40 грн
Цены в аптеках
Ноотропил таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1200 мг, № 20; UCB Pharma
Ноотропил Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1200 мг, № 20 UCB Pharma
В 593 аптеках
от 140,56 грн
Цены в аптеках
Вазапростан® порошок для раствора для инфузий, 20 мкг, ампула, № 10; Amdipharm Limited
Вазапростан® Порошок для раствора для инфузий, 20 мкг, ампула, № 10 Amdipharm Limited
Нет в наличии
Вазапростан® порошок для раствора для инфузий, 60 мкг, ампула, № 10; Amdipharm Limited
Вазапростан® Порошок для раствора для инфузий, 60 мкг, ампула, № 10 Amdipharm Limited
Нет в наличии
Ксизал® капли оральные, раствор, 5 мг/мл, флакон с капельницей, 10 мл, № 1; UCB Farchim
Ксизал® Капли оральные, раствор, 5 мг/мл, флакон с капельницей, 10 мл, № 1 UCB Farchim
Нет в наличии
2
Стандартизація фармацевтичної продукції