ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ (LEVETIRACETAMUM)

в качестве монотерапии взрослым и подросткам в возрасте старше 16 лет назначают в начальной дозе по 500 мг, разделенной на 2 приема (по 250 мг 2 раза в сутки). Через 2 нед доза может быть повышена до начальной терапевтической — 1 г (по 500 мг 2 раза в сутки). Максимальная суточная доза — 3 г (по 1,5 г 2 раза в сутки).

В составе комплексной терапии у детей в возрасте старше 4 лет лечение следует начинать с суточной дозы 20 мг/кг массы тела, разделенной на 2 приема (по 10 мг/кг массы тела 2 раза в сутки). Изменение дозы на 20 мг/кг массы тела может осуществляться каждые 2 нед до достижения рекомендуемой суточной дозы — 60 мг/кг массы тела (по 30 мг/кг массы тела 2 раза в сутки). При непереносимости рекомендуемой суточной дозы возможно ее снижение. Следует применять минимальную эффективную дозу.

Назначать препарат следует в наиболее подходящей лекарственной форме и дозе в зависимости от массы тела пациента и необходимой терапевтической дозы.

Детям с массой тела ≤20 кг рекомендуется начинать лечение с приема препарата в форме р-ра для приема внутрь.

Детям с массой тела >50 кг дозирование осуществляют по схеме, приведенной для взрослых.

Взрослым и подросткам в возрасте старше 16 лет с массой тела >50 кг лечение следует начинать с суточной дозы 1 г, разделенной на 2 приема (по 500 мг 2 раза в сутки). В зависимости от клинической реакции и переносимости препарата суточная доза может быть повышена до максимальной — 3 г (по 1,5 г 2 раза в сутки). Изменение дозы на 500 мг 2 раза в сутки может осуществляться каждые 2–4 нед.

Поскольку леветирацетам выводится почками при назначении препарата пациентам пожилого возраста и больным с почечной недостаточностью, дозу следует корректировать в зависимости от величины КК.

Режим дозирования при почечной недостаточности:

нормальная функция почек (КК >80 мл/мин) — от 500 до 1500 мг 2 раза в сутки;

легкая степень (КК 50–79 мл/мин) — от 500 до 1000 мг 2 раза в сутки;

средняя степень (КК 30–49 мл/мин) — от 250 до 750 мг 2 раза в сутки;

тяжелая степень (КК <30 мл/мин) — от 250 до 500 мг 2 раза в сутки;

терминальная стадия (пациенты, находящиеся на гемодиализе*) — от 500 до 1000 мг 1 раз в сутки**.

* В первый день лечения леветирацетамом рекомендуется прием насыщающей дозы 750 мг.

** После диализа рекомендуется прием дополнительной дозы 250–500 мг.

Пациентам с нарушением функции печени легкой и средней степеней тяжести коррекции режима дозирования не требуется. У пациентов с декомпенсированным нарушением функции печени и почечной недостаточностью снижение КК может не в полной мере отражать степень тяжести почечной недостаточности. В таких случаях при КК <60 мл/мин на 1,73 м2 рекомендуется сокращение суточной дозы на 50%.