Николаев (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
677,11
Экономия при брони: -22,01 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
889,37
Экономия при брони: -28,91 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1367,45
Экономия при брони: -58,96 грн
1308,49 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1365,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
699,20 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1365,80 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1365,80 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1365,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
699,20 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1365,80 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1365,80 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1365,80 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1271,82 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1332,75 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1241,20 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
699,20 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1365,80 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1365,80 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1365,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
699,20 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1374,26
Экономия при брони: -78,77 грн
1295,49 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1365,80 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1365,80 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
699,20 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1331,75
Экономия при брони: -84,09 грн
1247,66 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1365,80 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1365,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
699,20 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1365,80 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1365,80 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1365,80 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1278,12 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1286,07 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1297,52 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
699,20 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1070,90 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1365,80 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1365,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
699,20 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1365,80 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1365,80 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1365,80 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
699,20 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1365,70
Экономия при брони: -81,42 грн
1284,28 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1365,80 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1365,80 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1282,11 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1294,14 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
705,56
Экономия при брони: -37,16 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1369,93
Экономия при брони: -72,16 грн
1297,77 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1382,00
Экономия при брони: -72,79 грн
1309,21 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1365,80 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
664,93
Экономия при брони: -24,53 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1365,35
Экономия при брони: -50,36 грн
1314,99 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1365,80 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1365,80 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1183,77 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
699,20 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1365,80 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1365,80 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1365,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
699,20 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1232,50
Экономия при брони: -0,10 грн
1232,40 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1365,80 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1365,80 грн