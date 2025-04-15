Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 167 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 36 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
699,20 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1365,80 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1365,80 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1365,80 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
699,20 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
825,42
Экономия при брони: -31,60 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1365,80 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1365,80 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
699,20 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1419,11
Экономия при брони: -64,48 грн
1354,63 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1365,80 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1365,80 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
699,20 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1365,80 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1365,80 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1365,80 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
701,06
Экономия при брони: -44,06 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1317,91
Экономия при брони: -71,91 грн
1246,00 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1323,73
Экономия при брони: -51,13 грн
1272,60 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1365,80 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
714,00
Экономия при брони: -13,20 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1323,67
Экономия при брони: -54,67 грн
1269,00 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1365,80 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1365,80 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
721,60
Экономия при брони: -20,00 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1365,80 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1365,80 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1365,80 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
699,20 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1365,80 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1365,80 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1365,80 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1307,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
699,20 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1365,80 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1365,80 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1365,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
699,20 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1365,80 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1365,80 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1365,80 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
705,24
Экономия при брони: -32,56 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1390,18
Экономия при брони: -74,72 грн
1315,46 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1365,80 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1365,80 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
699,20 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1365,80 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1365,80 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1365,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
433,08
Экономия при брони: -15,49 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1308,65
Экономия при брони: -46,81 грн
1261,84 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1368,96
Экономия при брони: -60,86 грн
1308,10 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1365,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
699,20 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1467,22
Экономия при брони: -108,25 грн
1358,97 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1454,23
Экономия при брони: -94,37 грн
1359,86 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1365,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 36 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
699,20 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1407,38
Экономия при брони: -64,33 грн
1343,05 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1365,80 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1365,80 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
714,00
Экономия при брони: -57,00 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1233,76 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1329,06
Экономия при брони: -56,46 грн
1272,60 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1329,06
Экономия при брони: -19,06 грн
1310,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
362,86
Экономия при брони: -12,44 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1402,13
Экономия при брони: -48,07 грн
1354,06 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1365,80 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1365,80 грн