Львов (адрес не указан)
Доступно в 59 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1156,69 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1280,30
Экономия при брони: -1,30 грн
1279,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1183,05 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1317,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
708,53
Экономия при брони: -39,22 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1296,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1319,90
Экономия при брони: -36,70 грн
1283,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1238,70 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1257,51 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1283,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1287,90
Экономия при брони: -4,70 грн
1283,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1283,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1283,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1306,20
Экономия при брони: -23,00 грн
1283,20 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1267,10 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
1.0 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1310,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
719,00
Экономия при брони: -46,70 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1283,20 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1302,40
Экономия при брони: -19,20 грн
1283,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1323,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1314,10
Экономия при брони: -30,90 грн
1283,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1317,00
Экономия при брони: -33,80 грн
1283,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1068,91 грн