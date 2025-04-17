Винница (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
567,53
Экономия при брони: -25,58 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1365,80 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1365,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1259,19 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1286,94 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
726,20
Экономия при брони: -32,40 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1365,80 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1365,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
696,04
Экономия при брони: -46,51 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1398,49
Экономия при брони: -132,69 грн
1265,80 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1434,59
Экономия при брони: -86,67 грн
1347,92 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1269,36 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1283,32 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1305,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1300,90 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
701,00
Экономия при брони: -7,20 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1365,80 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1365,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
699,20 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1365,80 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1365,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
457,80
Экономия при брони: -24,73 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1427,30
Экономия при брони: -77,10 грн
1350,20 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1365,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1266,66 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1275,30 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1339,48 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
699,20 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1223,30 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1400,46
Экономия при брони: -104,49 грн
1295,97 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
699,20 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1365,80 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1365,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
694,15
Экономия при брони: -26,51 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1342,38
Экономия при брони: -51,26 грн
1291,12 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1406,63
Экономия при брони: -53,71 грн
1352,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
699,20 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1362,91
Экономия при брони: -60,31 грн
1302,60 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1365,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
699,20 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1323,70
Экономия при брони: -24,70 грн
1299,00 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1365,80 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1365,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1382,82
Экономия при брони: -104,38 грн
1278,44 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1383,97
Экономия при брони: -86,90 грн
1297,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
699,20 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1286,19
Экономия при брони: -43,25 грн
1242,94 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1316,28
Экономия при брони: -60,37 грн
1255,91 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
699,20 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1329,10
Экономия при брони: -78,60 грн
1250,50 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1365,80 грн