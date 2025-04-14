Одесса (адрес не указан)
Доступно в 160 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1202,94 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1301,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1323,33 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1361,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1372,70 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1372,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1406,95
Экономия при брони: -52,03 грн
1354,92 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1269,40 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1372,70 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1200,90 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1229,64 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1310,50 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1315,50 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1372,70 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1372,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1372,70 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1372,70 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1372,70 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1372,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1359,36
Экономия при брони: -69,85 грн
1289,51 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1372,70 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1372,70 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1186,52 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1259,80 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1314,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1221,89 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1296,39 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1317,90 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1305,00 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1317,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1372,70 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1372,70 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
558,36
Экономия при брони: -1,58 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1372,70 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1372,70 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1271,71 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1317,00 грн