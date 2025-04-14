Днепр (адрес не указан)
Доступно в 163 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
685,14
Экономия при брони: -44,43 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1415,11
Экономия при брони: -127,99 грн
1287,12 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1386,35
Экономия при брони: -87,30 грн
1299,05 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
702,80 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1169,41
Экономия при брони: -82,95 грн
1086,46 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1372,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
653,31
Экономия при брони: -43,27 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1372,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
702,80 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1235,10
Экономия при брони: -6,90 грн
1228,20 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1263,10 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1278,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1286,40
Экономия при брони: -58,20 грн
1228,20 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1280,60
Экономия при брони: -2,30 грн
1278,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
702,80 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1352,40
Экономия при брони: -69,83 грн
1282,57 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1372,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
369,31
Экономия при брони: -22,54 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
905,16
Экономия при брони: -67,27 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1372,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
702,80 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1372,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
683,56
Экономия при брони: -25,29 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1367,11
Экономия при брони: -64,04 грн
1303,07 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1368,67
Экономия при брони: -47,18 грн
1321,49 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1372,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1294,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
702,80 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1367,27
Экономия при брони: -90,71 грн
1276,56 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1372,70 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
702,80 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1372,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
455,68
Экономия при брони: -17,19 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1371,73
Экономия при брони: -69,72 грн
1302,01 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1372,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1362,50
Экономия при брони: -83,90 грн
1278,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
702,80 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1320,45
Экономия при брони: -42,31 грн
1278,14 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1372,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
702,80 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1364,21
Экономия при брони: -65,95 грн
1298,26 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1393,36
Экономия при брони: -77,08 грн
1316,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
702,80 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1372,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1238,76 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
735,57
Экономия при брони: -34,16 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1308,79
Экономия при брони: -76,80 грн
1231,99 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1420,02
Экономия при брони: -65,94 грн
1354,08 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma