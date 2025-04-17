Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 39 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1317,90
Экономия при брони: -28,30 грн
1289,60 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1320,50
Экономия при брони: -16,00 грн
1304,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1305,00 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1314,00 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1323,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1317,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
718,70
Экономия при брони: -31,20 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1323,40
Экономия при брони: -18,90 грн
1304,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1381,45
Экономия при брони: -84,55 грн
1296,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1246,86 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1275,83 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1304,50 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1262,00 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1304,40 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1318,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
691,37
Экономия при брони: -27,16 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1364,06
Экономия при брони: -64,96 грн
1299,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1287,68 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1192,77 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1240,98 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1335,18
Экономия при брони: -41,15 грн
1294,03 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1336,30
Экономия при брони: -58,69 грн
1277,61 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
717,81
Экономия при брони: -25,34 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1368,30
Экономия при брони: -65,31 грн
1302,99 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1320,20
Экономия при брони: -15,70 грн
1304,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1133,35 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1295,78 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1271,11 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1312,00 грн