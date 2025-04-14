Харьков (адрес не указан)
Доступно в 207 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1200,48 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1258,04 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1323,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
705,18
Экономия при брони: -22,66 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1372,70 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1372,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1198,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
689,86
Экономия при брони: -42,91 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1361,52
Экономия при брони: -96,49 грн
1265,03 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1406,71
Экономия при брони: -99,28 грн
1307,43 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1372,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1244,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1223,16 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1216,56 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1268,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
599,51
Экономия при брони: -23,07 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1372,70 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1372,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1277,01 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1299,80 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1302,10 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1305,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
714,75
Экономия при брони: -43,05 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1396,69
Экономия при брони: -92,97 грн
1303,72 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1372,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1247,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
703,11
Экономия при брони: -32,93 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1142,55
Экономия при брони: -59,76 грн
1082,80 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1372,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
702,80 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1372,70 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1372,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1225,26 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1258,56 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1267,09 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1287,78 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1250,40 грн
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг блистер №30
UCB Pharma
1262,67 грн
Кеппра® раствор оральный 100 мг/мл флакон 300 мл №1
UCB Pharma
1267,75 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №60
UCB Pharma
Кеппра® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №60
UCB Pharma
1253,64 грн