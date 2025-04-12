фармакодинамика. Мельдоний является предшественником карнитина, структурным аналогом гамма-бутиробетаина, у которого один атом углерода замещен атомом азота. Его действие на организм можно объяснить двояко.

Влияние на биосинтез карнитина. Мельдоний, обратимо ингибируя гамма-бутиробетаингидроксилазу, снижает биосинтез карнитина и поэтому препятствует транспортировке длинноцепочечных жирных кислот через оболочки клеток, таким образом препятствуя накоплению в клетках сильного детергента — активированных форм неокисленных жирных кислот. Таким образом предупреждается повреждение клеточных мембран.

При снижении концентрации карнитина в условиях ишемии задерживается бета-оксидация жирных кислот и оптимизируется потребление кислорода в клетках, стимулируется окисление глюкозы и восстанавливается транспортировка АТФ от мест его биосинтеза (митохондрии) до мест потребления (цитозоль). По сути клетки снабжаются питательными веществами и кислородом, а также оптимизируется потребление этих веществ.

В свою очередь, при повышении биосинтеза предшественника карнитина, то есть гамма-бутиробетаина, активизируется NO-синтетаза, в результате чего улучшаются реологические свойства крови и снижается периферическое сопротивление сосудов.

При снижении концентрации мельдония биосинтез карнитина снова усиливается и в клетках постепенно увеличивается количество жирных кислот.

Считается, что основой эффективности действия мельдония является повышение толерантности к клеточной нагрузке (при изменении количества жирных кислот).

Функция медиатора в гипотетической гамма-бутиробетаинергической системе. Выдвинута гипотеза о том, что в организме существует система передачи нейрональных сигналов — гамма-бутиробетаинергическая система, которая обеспечивает передачу нервного импульса между клетками. Медиатором этой системы является последний предшественник карнитина — гамма-бутиробетаинэфир. В результате действия гамма-бутиробетаинэстеразы медиатор отдает клетке электрон, таким образом перенося электрический импульс, и превращается в гамма-бутиробетаин. Далее гидролизованная форма гамма-бутиробетаина активно транспортируется в печень, почки и яичники, где превращается в карнитин. В соматических клетках в ответ на раздражение вновь синтезируются новые молекулы гамма-бутиробетаина, обеспечивая распространение сигнала.

При снижении концентрации карнитина стимулируется синтез гамма-бутиробетаина, в результате чего повышается концентрация эфира гамма-бутиробетаина.

Мельдоний, как указано ранее, является структурным аналогом гамма-бутиробетаина и может выполнять функции медиатора. В противоположность этому, гамма-бутиробетаингидроксилаза не узнает мельдоний, поэтому концентрация карнитина не повышается, а снижается. Таким образом, мельдоний, заменяя медиатор и способствуя повышению концентрации гамма-бутиробетаина, приводит к развитию ответной реакции организма. В результате возрастает общая метаболическая активность и в других системах, например, в ЦНС.

Влияние на сердечно-сосудистую систему. В исследованиях на животных установлено, что мельдоний положительно влияет на сократительную активность миокарда, ему присуще миокардиопротекторное действие (в том числе в отношении катехоламинов и алкоголя), он способен предупредить нарушения ритма сердца, уменьшить зону инфаркта миокарда.

ИБС (стабильная стенокардия напряжения). Анализ клинических данных о курсовом применении мельдония при лечении стабильной стенокардии напряжения показал, что препарат снижает частоту и интенсивность приступов стенокардии, а также количество глицерилтринитрата, которое применяется. Препарат оказывает выраженное антиаритмическое действие у больных с ИБС и желудочковыми экстрасистолами, менее выраженное действие наблюдается у пациентов с суправентрикулярными экстрасистолами.

Особенно важной является способность препарата уменьшать потребление кислорода в состоянии покоя, которая считается эффективным критерием антиангинальной терапии ИБС.

Мельдоний благоприятно влияет на атеросклеротические процессы в коронарных и периферических сосудах, снижая общий уровень ХС в плазме крови и индекс атерогенности.

Хроническая сердечная недостаточность. В относительно многих клинических исследованиях анализировалась роль мельдония при лечении хронической сердечной недостаточности в результате ИБС и отмечена его способность повышать толерантность к физической нагрузке, а также увеличивать объем выполненной работы пациентами с сердечной недостаточностью.

В исследовании в кардиологических институтах Латвии и РФ (Томск) изучалась эффективность мельдония при сердечной недостаточности NYHA I–III функционального класса средней степени тяжести. Под влиянием терапии мельдонием 59–78% пациентов, у которых вначале была диагностирована сердечная недостаточность II функционального класса, были включены в группу I функционального класса. Установлено, что применение мельдония улучшает инотропную функцию миокарда и повышает толерантность к физической нагрузке, улучшает качество жизни пациентов, не вызывая тяжелых побочных эффектов.

В случае тяжелой сердечной недостаточности мельдоний необходимо применять в комбинации с другими традиционными средствами терапии сердечной недостаточности.

Влияние на ЦНС. В экспериментах на животных установлено антигипоксическое действие мельдония и действие на мозговое кровообращение. Препарат оптимизирует перераспределение объема мозгового кровообращения в пользу ишемических очагов, повышает резистентность нейронов в условиях гипоксии.

Препарат оказывает стимулирующее действие на ЦНС — повышение двигательной активности и физической выносливости, стимуляция поведенческих реакций, а также антистрессовое действие — стимуляция симпатоадреналовой системы, накопление катехоламинов в головном мозге и надпочечниках, защита внутренних органов от изменений, которые вызваны стрессом.

Эффективность при неврологических заболеваниях. Доказано, что мельдоний является эффективным средством в комплексной терапии острых и хронических нарушений мозгового кровообращения (ишемический инсульт, хроническая недостаточность мозгового кровообращения). Мельдоний нормализует тонус и сопротивляемость капилляров и артериол головного мозга, восстанавливает их реактивность.

Изучено влияние мельдония на процесс реабилитации пациентов с нарушениями неврологического характера (после перенесенных заболеваний кровеносных сосудов головного мозга, операций на головном мозге, травм, перенесенного клещевого энцефалита).

Результаты исследования терапевтической активности мельдония свидетельствуют о его дозозависимом положительном действии на физическую выносливость и восстановление функциональной активности в период выздоровления.

При анализе изменений отдельных и суммарных интеллектуальных функций после применения препарата установлено положительное действие на восстановительный процесс интеллектуальных функций в период выздоровления.

Установлено, что мельдоний улучшает реконвалесцентное качество жизни (главным образом за счет нормализации функции организма), к тому же он устраняет психологические нарушения.

Мельдоний оказывает положительное влияние на функцию нервной системы уменьшать выраженность нарушений у пациентов с неврологическим дефицитом в период выздоровления.

Улучшается общее неврологическое состояние пациентов (уменьшение повреждения головного мозга и патологии рефлексов, регрессия пареза, улучшение координации движений и вегетативных функций).

Фармакокинетика. Капсулы. После перорального приема быстро всасывается в ЖКТ. Биодоступность препарата — 78%. С mах в плазме крови достигается через 1–2 ч после приема. Метаболизируется в организме с образованием двух основных метаболитов, которые выделяются почками. Т ½ составляет 3–6 ч.

Р-р для инъекций. Всасывание. Биодоступность составляет 100%. С max в плазме крови достигается сразу же после введения. После в/в введения многократных доз С max достигает 25,5±3,63 мкг/мл.

При в/в введении AUC после однократного и повторного введения мельдония отличается, что свидетельствует о возможном накоплении мельдония в плазме крови.

Распределение. Мельдоний из кровотока быстро распределяется в тканях. Мельдоний и его метаболиты частично проходят через плацентарный барьер. В исследованиях на животных установлено, что мельдоний проникает в молоко матери.

Биотрансформация. В исследованиях метаболизма на экспериментальных животных установлено, что мельдоний главным образом метаболизируется в печени.

Выведение. В выведении мельдония и его метаболитов из организма имеет значение ренальная экскреция. После однократного в/в применения мельдония в дозе 250; 500 и 1000 мг полупериод раннего выведения мельдония составляет 5,56–6,55 ч, конечный Т ½ составляет 15,34 ч.

Особые группы пациентов. Пациенты пожилого возраста. Пациентам пожилого возраста с нарушениями функции печени и почек, у которых повышается биодоступность, необходимо снизить дозу мельдония.

Нарушение функции почек. Пациентам с нарушениями функции почек, у которых повышается биодоступность, необходимо снизить дозу мельдония. Существует взаимозависимость почечной реабсорбции мельдония или его метаболитов (например 3-гидроксимельдония) и карнитина, в результате которой увеличивается почечный клиренс карнитина. Отсутствует прямое влияние мельдония, гамма-бутиробетаина и комбинации мельдония/гамма-бутиробетаина на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему.

Нарушение функции печени. Пациентам с нарушениями функции печени, у которых повышается биодоступность, необходимо снизить дозу мельдония. При исследованиях токсичности на крысах при применении мельдония в дозе >100 мг/кг массы тела установлены окрашивание печени в желтый цвет и денатурация жиров. При гистопатологических исследованиях на животных после применения высоких доз мельдония (400 и 1600 мг/кг массы тела) установлено накопление липидов в клетках печени. Изменения показателей функции печени у людей после применения высоких доз 400–800 мг не выявлено. Нельзя исключить возможную инфильтрацию жиров в клетки печени.

Дети. Нет данных о безопасности и эффективности применения мельдония у детей в возрасте до 18 лет, поэтому применение препарата у данной категории пациентов противопоказано.