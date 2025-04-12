Метамакс (Metamax)
Метамакс инструкция по применению
Состав
1 капсула содержит 3-(2,2,2-триметилгидразиний) пропионата дигидрата 250 мг.
Прочие ингредиенты: крахмал картофельный, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат; твердые желатиновые капсулы: желатин, титана диоксид (Е171).
3-(2,2,2-триметилгидразиний) пропионата дигидрат - 250 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Мельдоний является предшественником карнитина, структурным аналогом гамма-бутиробетаина, у которого один атом углерода замещен атомом азота. Его действие на организм можно объяснить двояко.
Влияние на биосинтез карнитина. Мельдоний, обратимо ингибируя гамма-бутиробетаингидроксилазу, снижает биосинтез карнитина и поэтому препятствует транспортировке длинноцепочечных жирных кислот через оболочки клеток, таким образом препятствуя накоплению в клетках сильного детергента — активированных форм неокисленных жирных кислот. Таким образом предупреждается повреждение клеточных мембран.
При снижении концентрации карнитина в условиях ишемии задерживается бета-оксидация жирных кислот и оптимизируется потребление кислорода в клетках, стимулируется окисление глюкозы и восстанавливается транспортировка АТФ от мест его биосинтеза (митохондрии) до мест потребления (цитозоль). По сути клетки снабжаются питательными веществами и кислородом, а также оптимизируется потребление этих веществ.
В свою очередь, при повышении биосинтеза предшественника карнитина, то есть гамма-бутиробетаина, активизируется NO-синтетаза, в результате чего улучшаются реологические свойства крови и снижается периферическое сопротивление сосудов.
При снижении концентрации мельдония биосинтез карнитина снова усиливается и в клетках постепенно увеличивается количество жирных кислот.
Считается, что основой эффективности действия мельдония является повышение толерантности к клеточной нагрузке (при изменении количества жирных кислот).
Функция медиатора в гипотетической гамма-бутиробетаинергической системе. Выдвинута гипотеза о том, что в организме существует система передачи нейрональных сигналов — гамма-бутиробетаинергическая система, которая обеспечивает передачу нервного импульса между клетками. Медиатором этой системы является последний предшественник карнитина — гамма-бутиробетаинэфир. В результате действия гамма-бутиробетаинэстеразы медиатор отдает клетке электрон, таким образом перенося электрический импульс, и превращается в гамма-бутиробетаин. Далее гидролизованная форма гамма-бутиробетаина активно транспортируется в печень, почки и яичники, где превращается в карнитин. В соматических клетках в ответ на раздражение вновь синтезируются новые молекулы гамма-бутиробетаина, обеспечивая распространение сигнала.
При снижении концентрации карнитина стимулируется синтез гамма-бутиробетаина, в результате чего повышается концентрация эфира гамма-бутиробетаина.
Мельдоний, как указано ранее, является структурным аналогом гамма-бутиробетаина и может выполнять функции медиатора. В противоположность этому, гамма-бутиробетаингидроксилаза не узнает мельдоний, поэтому концентрация карнитина не повышается, а снижается. Таким образом, мельдоний, заменяя медиатор и способствуя повышению концентрации гамма-бутиробетаина, приводит к развитию ответной реакции организма. В результате возрастает общая метаболическая активность и в других системах, например, в ЦНС.
Влияние на сердечно-сосудистую систему. В исследованиях на животных установлено, что мельдоний положительно влияет на сократительную активность миокарда, ему присуще миокардиопротекторное действие (в том числе в отношении катехоламинов и алкоголя), он способен предупредить нарушения ритма сердца, уменьшить зону инфаркта миокарда.
ИБС (стабильная стенокардия напряжения). Анализ клинических данных о курсовом применении мельдония при лечении стабильной стенокардии напряжения показал, что препарат снижает частоту и интенсивность приступов стенокардии, а также количество глицерилтринитрата, которое применяется. Препарат оказывает выраженное антиаритмическое действие у больных с ИБС и желудочковыми экстрасистолами, менее выраженное действие наблюдается у пациентов с суправентрикулярными экстрасистолами.
Особенно важной является способность препарата уменьшать потребление кислорода в состоянии покоя, которая считается эффективным критерием антиангинальной терапии ИБС.
Мельдоний благоприятно влияет на атеросклеротические процессы в коронарных и периферических сосудах, снижая общий уровень ХС в плазме крови и индекс атерогенности.
Хроническая сердечная недостаточность. В относительно многих клинических исследованиях анализировалась роль мельдония при лечении хронической сердечной недостаточности в результате ИБС и отмечена его способность повышать толерантность к физической нагрузке, а также увеличивать объем выполненной работы пациентами с сердечной недостаточностью.
В исследовании в кардиологических институтах Латвии и РФ (Томск) изучалась эффективность мельдония при сердечной недостаточности NYHA I–III функционального класса средней степени тяжести. Под влиянием терапии мельдонием 59–78% пациентов, у которых вначале была диагностирована сердечная недостаточность II функционального класса, были включены в группу I функционального класса. Установлено, что применение мельдония улучшает инотропную функцию миокарда и повышает толерантность к физической нагрузке, улучшает качество жизни пациентов, не вызывая тяжелых побочных эффектов.
В случае тяжелой сердечной недостаточности мельдоний необходимо применять в комбинации с другими традиционными средствами терапии сердечной недостаточности.
Влияние на ЦНС. В экспериментах на животных установлено антигипоксическое действие мельдония и действие на мозговое кровообращение. Препарат оптимизирует перераспределение объема мозгового кровообращения в пользу ишемических очагов, повышает резистентность нейронов в условиях гипоксии.
Препарат оказывает стимулирующее действие на ЦНС — повышение двигательной активности и физической выносливости, стимуляция поведенческих реакций, а также антистрессовое действие — стимуляция симпатоадреналовой системы, накопление катехоламинов в головном мозге и надпочечниках, защита внутренних органов от изменений, которые вызваны стрессом.
Эффективность при неврологических заболеваниях. Доказано, что мельдоний является эффективным средством в комплексной терапии острых и хронических нарушений мозгового кровообращения (ишемический инсульт, хроническая недостаточность мозгового кровообращения). Мельдоний нормализует тонус и сопротивляемость капилляров и артериол головного мозга, восстанавливает их реактивность.
Изучено влияние мельдония на процесс реабилитации пациентов с нарушениями неврологического характера (после перенесенных заболеваний кровеносных сосудов головного мозга, операций на головном мозге, травм, перенесенного клещевого энцефалита).
Результаты исследования терапевтической активности мельдония свидетельствуют о его дозозависимом положительном действии на физическую выносливость и восстановление функциональной активности в период выздоровления.
При анализе изменений отдельных и суммарных интеллектуальных функций после применения препарата установлено положительное действие на восстановительный процесс интеллектуальных функций в период выздоровления.
Установлено, что мельдоний улучшает реконвалесцентное качество жизни (главным образом за счет нормализации функции организма), к тому же он устраняет психологические нарушения.
Мельдоний оказывает положительное влияние на функцию нервной системы уменьшать выраженность нарушений у пациентов с неврологическим дефицитом в период выздоровления.
Улучшается общее неврологическое состояние пациентов (уменьшение повреждения головного мозга и патологии рефлексов, регрессия пареза, улучшение координации движений и вегетативных функций).
Фармакокинетика. Капсулы. После перорального приема быстро всасывается в ЖКТ. Биодоступность препарата — 78%. Сmах в плазме крови достигается через 1–2 ч после приема. Метаболизируется в организме с образованием двух основных метаболитов, которые выделяются почками. Т½ составляет 3–6 ч.
Р-р для инъекций. Всасывание. Биодоступность составляет 100%. Сmax в плазме крови достигается сразу же после введения. После в/в введения многократных доз Сmax достигает 25,5±3,63 мкг/мл.
При в/в введении AUC после однократного и повторного введения мельдония отличается, что свидетельствует о возможном накоплении мельдония в плазме крови.
Распределение. Мельдоний из кровотока быстро распределяется в тканях. Мельдоний и его метаболиты частично проходят через плацентарный барьер. В исследованиях на животных установлено, что мельдоний проникает в молоко матери.
Биотрансформация. В исследованиях метаболизма на экспериментальных животных установлено, что мельдоний главным образом метаболизируется в печени.
Выведение. В выведении мельдония и его метаболитов из организма имеет значение ренальная экскреция. После однократного в/в применения мельдония в дозе 250; 500 и 1000 мг полупериод раннего выведения мельдония составляет 5,56–6,55 ч, конечный Т½ составляет 15,34 ч.
Особые группы пациентов. Пациенты пожилого возраста. Пациентам пожилого возраста с нарушениями функции печени и почек, у которых повышается биодоступность, необходимо снизить дозу мельдония.
Нарушение функции почек. Пациентам с нарушениями функции почек, у которых повышается биодоступность, необходимо снизить дозу мельдония. Существует взаимозависимость почечной реабсорбции мельдония или его метаболитов (например 3-гидроксимельдония) и карнитина, в результате которой увеличивается почечный клиренс карнитина. Отсутствует прямое влияние мельдония, гамма-бутиробетаина и комбинации мельдония/гамма-бутиробетаина на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему.
Нарушение функции печени. Пациентам с нарушениями функции печени, у которых повышается биодоступность, необходимо снизить дозу мельдония. При исследованиях токсичности на крысах при применении мельдония в дозе >100 мг/кг массы тела установлены окрашивание печени в желтый цвет и денатурация жиров. При гистопатологических исследованиях на животных после применения высоких доз мельдония (400 и 1600 мг/кг массы тела) установлено накопление липидов в клетках печени. Изменения показателей функции печени у людей после применения высоких доз 400–800 мг не выявлено. Нельзя исключить возможную инфильтрацию жиров в клетки печени.
Дети. Нет данных о безопасности и эффективности применения мельдония у детей в возрасте до 18 лет, поэтому применение препарата у данной категории пациентов противопоказано.
Показания Метамакс
капсулы. В составе комплексной терапии ИБС (стенокардия, инфаркт миокарда, хроническая сердечная недостаточность и дисгормональная кардиомиопатия).
Острые и хронические нарушения кровоснабжения мозга (мозговые инсульты и хроническая недостаточность мозгового кровообращения).
Гемофтальм и кровоизлияния в сетчатку различной этиологии, тромбоз центральной вены сетчатки и ее ветвей, ретинопатия различной этиологии (диабетическая, гипертензивная).
Сниженная работоспособность, физическое перенапряжение.
Абстинентный синдром при хроническом алкоголизме (в комбинации со специфической терапией алкоголизма).
Р-р. В комплексной терапии следующих заболеваний:
заболевания сердца и сосудистой системы: стабильная стенокардия напряжения, хроническая сердечная недостаточность (NYHA I–III функциональный класс), кардиомиопатия, функциональные нарушения деятельности сердца и сосудистой системы;
острые и хронические ишемические нарушения мозгового кровообращения;
сниженная работоспособность, физическое и психоэмоциональное перенапряжение;
в период выздоровления после цереброваскулярных нарушений, травм головы и энцефалита.
Применение Метамакс
капсулы. Назначают взрослым внутрь.
Сердечно-сосудистые заболевания или нарушения мозгового кровообращения. В составе комплексной терапии следует принимать по 0,5–1 г/сут в 1 прием (или разделить суточную дозу на 2 приема). Курс лечения — 4–6 нед.
Кардиалгия на фоне дисгормональной дистрофии миокарда — внутрь по 0,5 г/сут в 1 прием (или разделить суточную дозу на 2 приема). Курс лечения — 12 дней.
Острая фаза нарушений мозгового кровообращения — применять инъекционную лекарственную форму препарата в течение 10 дней, в дальнейшем перейти на применение препарата внутрь по 0,5–1 г/сут в 1 прием (или разделить суточную дозу на 2 приема). Курс лечения — 4–6 нед.
Хронические нарушения мозгового кровообращения — внутрь по 0,5 г/сут в 1 прием (или разделить суточную дозу на 2 приема). Курс лечения — 4–6 нед. Повторные курсы (2–3 раза в год) возможны после консультации с врачом.
Сосудистая патология и дистрофические заболевания сетчатки. Применять инъекционную лекарственную форму препарата.
Умственные и физические перегрузки, в том числе у спортсменов. Применять по 0,25 г 4 раза в сутки. Курс лечения — 10–14 дней. При необходимости лечение повторить через 2–3 нед.
Спортсменам назначают по 0,5–1 г внутрь 2 раза в сутки перед тренировками. Продолжительность курса в подготовительный период — 14–21 день, в период соревнований — 10–14 дней.
Хронический алкоголизм. По 0,5 г 4 раза в сутки. Курс лечения — 7–10 дней.
Р-р для инъекций. Применять в/в. Применение препарата не предусматривает специального приготовления перед введением. В связи с возможным возбуждающим эффектом препарат рекомендуется применять в первой половине дня.
Взрослые. Заболевания сердца и сосудистой системы; нарушения мозгового кровообращения. Доза составляет 500–1000 мг (5–10 мл) в сутки, дозу вводить в 1 прием или распределяя ее на 2 дозы. Максимальная суточная доза составляет 1000 мг.
Сниженная работоспособность, физическое и психоэмоциональное перенапряжение и период выздоровления после цереброваскулярных нарушений, травм головы и энцефалита. Доза составляет 500 мг (5 мл) в сутки. Максимальная суточная доза — 500 мг.
Продолжительность курса лечения — 4–6 нед. Курс лечения можно повторять 2–3 раза в год.
Пациенты пожилого возраста. Пациентам пожилого возраста с нарушениями функции печени и/или почек возможно снижение дозы мельдония.
Пациентам с нарушениями функций почек. Поскольку препарат выделяется почками, пациентам с нарушениями функции почек от легкой до средней степени тяжести следует применять низкую дозу мельдония.
Пациенты с нарушениями функций печени. Пациентам с нарушениями функции печени от легкой до средней степени тяжести следует применять низкую дозу мельдония.
Противопоказания
- повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата;
- повышение внутричерепного давления (при нарушении венозного оттока, внутричерепных опухолях), органические поражения ЦНС;
- тяжелая печеночная и/или почечная недостаточность (нет достаточных данных о безопасности применения).
Побочные эффекты
со стороны иммунной системы: аллергические реакции, повышенная чувствительность, включая аллергический дерматит, крапивница, ангионевротический отек, анафилактический шок.
Со стороны психики: возбуждение, чувство страха, навязчивые мысли, нарушения сна.
Со стороны нервной системы: головная боль, парестезии, тремор, гипестезия, шум в ушах, головокружение, нарушения походки, предобморочное состояние, обморок, вертиго.
Со стороны сердца: сердцебиение, тахикардия/синусовая тахикардия, фибрилляция предсердий, аритмия, ощущение дискомфорта в груди/боль в груди, изменение ритма сердца.
Со стороны кровеносной системы: повышение/снижение АД, гипертензивный криз, гиперемия, бледность кожных покровов.
Со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения: инфекции дыхательных путей, воспаление в горле, кашель, одышка, апноэ.
Со стороны пищеварительного тракта: диспепсия, дисгевзия (металлический привкус во рту), потеря аппетита, тошнота, рвота, метеоризм, диарея, боль в животе, сухость во рту или гиперсаливация.
Со стороны метаболизма: дислипидемия, повышение уровня СРБ.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: сыпь, общие макулезные/папулезные высыпания, зуд.
Со стороны костно-мышечной системы: боль в спине, мышечная слабость, мышечные спазмы.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: поллакиурия.
Общие нарушения и реакции в месте введения: общая слабость, озноб, астения, отек лица, отек ног, ощущение жара, ощущение холода, холодный пот, реакции в месте введения, включая боль в месте введения.
Исследования: отклонения в ЭКГ, эозинофилия.
Особые указания
пациентам с нарушением функции печени и/или почек в анамнезе при применении препарата необходимо соблюдать осторожность (следует проводить контроль функции печени и/или почек).
Многолетний опыт лечения острого инфаркта миокарда и нестабильной стенокардии в кардиологических отделениях показывает, что мельдоний не является препаратом первого ряда при остром коронарном синдроме.
Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность. Для оценки влияния мельдония на беременность, развитие эмбриона/плода, роды и дальнейшее развитие исследования на животных недостаточны. Потенциальный риск для человека неизвестен, поэтому мельдоний в период беременности противопоказан.
Кормление грудью. Доступные данные исследований на животных свидетельствуют о проникновении мельдония в молоко матери. Неизвестно, проникает ли мельдоний в грудное молоко человека. Нельзя исключить риск для новорожденных/младенцев, поэтому в период кормления грудью мельдоний противопоказан.
Дети. Отсутствуют данные о безопасности и эффективности применения мельдония у детей в возрасте до 18 лет, поэтому применение мельдония у этой категории пациентов противопоказано.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Исследования для оценки влияния на способность управлять транспортными средствами и обслуживать механизмы не проводились.
Взаимодействия
мельдоний можно применять вместе с нитратами пролонгированного действия и другими антиангинальными средствами (стабильная стенокардия напряжения), сердечными гликозидами и диуретическими препаратами (сердечная недостаточность).
Также его можно комбинировать с антикоагулянтами, антиагрегантами, антиаритмическими средствами и другими препаратами, которые улучшают микроциркуляцию.
Мельдоний может усиливать действие препаратов, содержащих глицерилтринитрат, нифедипин, блокаторы бета-адренорецепторов, другие гипотензивные средства и периферические вазодилататоры.
В результате одновременного применения препаратов железа и мельдония у пациентов с анемией, вызванной дефицитом железа, улучшался состав жирных кислот в эритроцитах.
При применении мельдония в комбинации с оротовой кислотой для устранения повреждений, вызванных ишемией/реперфузией, наблюдается дополнительный фармакологический эффект.
Мельдоний помогает устранить патологические изменения сердца, вызванные азидотимидином, и опосредованно влияет на реакции окислительного стресса, вызванные азидотимидином, которые приводят к дисфункции митохондрий. Применение мельдония в комбинации с азидотимидином или другими препаратами для лечения СПИДа оказывает положительное влияние при терапии приобретенного иммунодефицита.
В тесте потери рефлекса равновесия, вызванного этанолом, мельдоний уменьшал продолжительность сна. Во время судорог, вызванных пентилентетразолом, установлено выраженное противосудорожное действие мельдония. В свою очередь, при применении перед терапией мельдонием блокатора α2-адренорецептора йохимбина в дозе 2 мг/кг массы тела и ингибитора синтазы оксида азота N-(G)-нитро-L-аргинина в дозе 10 мг/кг полностью блокируется противосудорожное действие мельдония.
Передозировка мельдония может усилить кардиотоксичность, вызванную циклофосфамидом.
Дефицит карнитина, который образуется при применении мельдония, может усилить кардиотоксичность, вызванную ифосфамидом.
Мельдоний оказывает защитное действие в случае кардиотоксичности, вызванной индинавиром, и нейротоскичности, вызванной эфавирензом.
Не применять инъекции мельдония вместе с другими препаратами, которые содержат мельдоний, поскольку может повыситься риск развития побочных эффектов.
Передозировка
не сообщалось о случаях передозировки мельдония. Препарат малотоксичен и не вызывает побочных эффектов, которые могут представлять угрозу для здоровья пациента. При сниженном АД возможны головная боль, головокружение, тахикардия, общая слабость.
Лечение симптоматическое. В случаях тяжелой передозировки необходимо контролировать функцию почек и печени. Гемодиализ не имеет существенного значения при передозировке мельдония в связи с выраженным связыванием с белками крови.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Р-р не замораживать.