Одесса (адрес не указан)
Доступно в 226 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1093,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1236,67 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1199,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
582,85
Экономия при брони: -108,04 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1207,40 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
577,35
Экономия при брони: -45,30 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
580,32
Экономия при брони: -42,23 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1207,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
134,97
Экономия при брони: -2,55 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1140,30
Экономия при брони: -9,40 грн
1130,90 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1203,30 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
582,85
Экономия при брони: -62,11 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1207,40 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
590,75
Экономия при брони: -58,70 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1207,40 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
556,10
Экономия при брони: -26,40 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1207,40 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
147,58
Экономия при брони: -13,08 грн