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Активные вещества — “М”МЕЛЬДОНИЙ (MELDONIUM)

МЕЛЬДОНИЙ (MELDONIUM) Действующее вещество

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Найдено: 41 препарат
Милдронат® капсулы твердые, 500 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 60; Grindeks
Милдронат® Капсулы твердые, 500 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 60 Grindeks
В 1137 аптеках
от 846,23 грн
Цены в аптеках
Милдронат® капсулы твердые, 250 мг, блистер в пачке, № 40; Grindeks
Милдронат® Капсулы твердые, 250 мг, блистер в пачке, № 40 Grindeks
В 1094 аптеках
от 452,86 грн
Цены в аптеках
Милдронат® раствор для инъекций, 0,5 г/5 мл, ампула, 5 мл, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 10; Grindeks
Милдронат® Раствор для инъекций, 0,5 г/5 мл, ампула, 5 мл, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 10 Grindeks
В 1007 аптеках
от 775,00 грн
Цены в аптеках
Метамакс капсулы, 250 мг, контурная ячейковая упаковка, пачка, пачка, № 40; Дарница
Метамакс Капсулы, 250 мг, контурная ячейковая упаковка, пачка, пачка, № 40 Дарница
В 949 аптеках
от 282,64 грн
Цены в аптеках
Метамакс раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Дарница
Метамакс Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Дарница
В 840 аптеках
от 439,80 грн
Цены в аптеках
Милдронат® GX таблетки, 500 мг, блистер, № 60; Grindeks
Милдронат® GX Таблетки, 500 мг, блистер, № 60 Grindeks
В 666 аптеках
от 719,64 грн
Цены в аптеках
Тризипин раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, кассета в пачке, кассета в пачке, № 10; Микрохим
Тризипин Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, кассета в пачке, кассета в пачке, № 10 Микрохим
В 589 аптеках
от 532,00 грн
Цены в аптеках
Цитоцерт раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10; ДОМИФАРМ ООО
Цитоцерт Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 ДОМИФАРМ ООО
В 579 аптеках
от 783,46 грн
Цены в аптеках
Метонат раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10; Компания фармацевтическая Салютарис
Метонат Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 Компания фармацевтическая Салютарис
В 534 аптеках
от 495,28 грн
Цены в аптеках
Вазопро® капсулы, 500 мг, блистер, № 60; Фармак
Вазопро® Капсулы, 500 мг, блистер, № 60 Фармак
В 513 аптеках
от 553,20 грн
Цены в аптеках
Метонат капсулы, 250 мг, блистер, № 50; Компания фармацевтическая Салютарис
Метонат Капсулы, 250 мг, блистер, № 50 Компания фармацевтическая Салютарис
В 507 аптеках
от 430,68 грн
Цены в аптеках
Милдрокард-Н раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, в пачке, в пачке, № 10; ООО "Фармасел"
Милдрокард-Н Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, в пачке, в пачке, № 10 ООО "Фармасел"
В 482 аптеках
от 627,90 грн
Цены в аптеках
Митра раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10; ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Митра Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
В 370 аптеках
от 826,15 грн
Цены в аптеках
Рипронат капсулы твердые, 500 мг, блистер, № 60; World Medicine
Рипронат Капсулы твердые, 500 мг, блистер, № 60 World Medicine
В 291 аптеке
от 621,78 грн
Цены в аптеках
Вазопро® раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10; Фармак
Вазопро® Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 Фармак
В 283 аптеках
от 446,70 грн
Цены в аптеках
Рипронат раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10; World Medicine
Рипронат Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 World Medicine
В 270 аптеках
от 924,82 грн
Цены в аптеках
Аккордин раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10; Лекхим-Харьков
Аккордин Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10 Лекхим-Харьков
В 256 аптеках
от 384,00 грн
Цены в аптеках
Рипронат раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 10; World Medicine
Рипронат Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 10 World Medicine
В 132 аптеках
от 812,45 грн
Цены в аптеках
Митра раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10; Белмедпрепараты
Митра Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 Белмедпрепараты
В 101 аптеке
от 750,41 грн
Цены в аптеках
Мельдоний раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10; Медицинский центр М.Т.К.
Мельдоний Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 Медицинский центр М.Т.К.
В 60 аптеках
от 592,77 грн
Цены в аптеках
Мельдин раствор для инъекций, 100 мг/мл, флакон, 5 мл, № 10; Инфузия
Мельдин Раствор для инъекций, 100 мг/мл, флакон, 5 мл, № 10 Инфузия
В 55 аптеках
от 765,05 грн
Цены в аптеках
Милдракор-Новофарм раствор для инъекций, 100 мг/мл, флакон, 5 мл, № 10; Новофарм-Биосинтез
Милдракор-Новофарм Раствор для инъекций, 100 мг/мл, флакон, 5 мл, № 10 Новофарм-Биосинтез
В 49 аптеках
от 793,08 грн
Цены в аптеках
Милдронат® капсулы твердые, 500 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 90; Grindeks
Милдронат® Капсулы твердые, 500 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 90 Grindeks
В 37 аптеках
от 1275,53 грн
Цены в аптеках
Милдронат® раствор для инъекций, 0,5 г/5 мл, ампула, 5 мл, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 20; Grindeks
Милдронат® Раствор для инъекций, 0,5 г/5 мл, ампула, 5 мл, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 20 Grindeks
В 32 аптеках
от 1535,50 грн
Цены в аптеках
Мл-Кард раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, в пачке, в пачке, № 10; Биолик Фарма
Мл-Кард Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, в пачке, в пачке, № 10 Биолик Фарма
В 24 аптеках
от 933,04 грн
Цены в аптеках
Алтум раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10; Лекхим-Харьков
Алтум Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 Лекхим-Харьков
В 24 аптеках
от 734,32 грн
Цены в аптеках
Мельдекс раствор для инъекций, 100 мг/мл, флакон стеклянный, 5 мл, № 10; Инфузия
Мельдекс Раствор для инъекций, 100 мг/мл, флакон стеклянный, 5 мл, № 10 Инфузия
В 9 аптеках
от 943,00 грн
Цены в аптеках
Вазонат® капсулы, 250 мг, блистер, пачка картонная, пачка картон., № 40; Олайнфарм
Вазонат® Капсулы, 250 мг, блистер, пачка картонная, пачка картон., № 40 Олайнфарм
Нет в наличии
Вазонат® раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10; Олайнфарм
Вазонат® Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 Олайнфарм
Нет в наличии
Тризипин таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, банка, № 40; Микрохим
Тризипин Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, банка, № 40 Микрохим
Нет в наличии
Милдралекс-Здоровье раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, в коробке, в коробке, № 10; Здоровье
Милдралекс-Здоровье Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, в коробке, в коробке, № 10 Здоровье
Нет в наличии
Милдралекс-Здоровье капсулы твердые, 250 мг, блистер, № 40; Здоровье
Милдралекс-Здоровье Капсулы твердые, 250 мг, блистер, № 40 Здоровье
Нет в наличии
Милдралекс-Здоровье капсулы твердые, 500 мг, блистер, № 60; Здоровье
Милдралекс-Здоровье Капсулы твердые, 500 мг, блистер, № 60 Здоровье
Нет в наличии
Тризипин Лонг таблетки пролонгированного действия, 500 мг, банка, № 28; Микрохим
Тризипин Лонг Таблетки пролонгированного действия, 500 мг, банка, № 28 Микрохим
Нет в наличии
Тризипин Лонг таблетки пролонгированного действия, 750 мг, банка, № 28; Микрохим
Тризипин Лонг Таблетки пролонгированного действия, 750 мг, банка, № 28 Микрохим
Нет в наличии
Тризипин Лонг таблетки пролонгированного действия, 1000 мг, банка, № 28; Микрохим
Тризипин Лонг Таблетки пролонгированного действия, 1000 мг, банка, № 28 Микрохим
Нет в наличии
Вазопро® капсулы, 250 мг, блистер, № 40; Фармак
Вазопро® Капсулы, 250 мг, блистер, № 40 Фармак
Нет в наличии
Рипронат капсулы твердые, 250 мг, блистер, № 40; World Medicine
Рипронат Капсулы твердые, 250 мг, блистер, № 40 World Medicine
Нет в наличии
Вазонат® капсулы, 500 мг, блистер, пачка картонная, пачка картон., № 60; Олайнфарм
Вазонат® Капсулы, 500 мг, блистер, пачка картонная, пачка картон., № 60 Олайнфарм
Нет в наличии
Миолокард раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10; ООО "Фармасел"
Миолокард Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 ООО "Фармасел"
Нет в наличии
Митра раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5; ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Митра Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5 ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Нет в наличии
Форма выпуска: капсулы, капсулы твердые, таблетки, таблетки п/о, таблетки пролонгированного действия, р-р для инъекций.

синтетический аналог γ-бутиробетаина, ингибирует γ-бутиробетаингидроксилазу, снижает синтез карнитина и транспорт длинноцепочечных жирных кислот через оболочки клеток, препятствует накоплению в клетках активированных форм неокисленных жирных кислот — производных ацилкарнитина и ацилкоэнзима А. В условиях ишемии восстанавливает баланс между доставкой кислорода и его потреблением в клетках, предупреждает нарушение транспорта АТФ; одновременно с этим активирует гликолиз, который протекает без дополнительного потребления кислорода. В результате снижения концентрации карнитина усиленно синтезируется γ-бутиробетаин, обладающий вазодилатирующими свойствами. Механизмом действия обусловлено многообразие его фармакологических эффектов: повышение работоспособности, уменьшение выраженности симптомов психического и физического перенапряжения, активация тканевого и гуморального иммунитета, кардиопротекторное действие. В случае острого ишемического повреждения миокарда уменьшает размеры зоны некроза, сокращает реабилитационный период. При сердечной недостаточности повышает сократимость миокарда, толерантность к физической нагрузке, снижает частоту приступов стенокардии. При острых и хронических ишемических нарушениях мозгового кровообращения улучшает мозговое кровообращение, способствует перераспределению крови в пользу ишемизированного участка. Эффективен при васкулярной и дистрофической патологии глазного дна. Характерно также тонизирующее действие на ЦНС, устранение функциональных нарушений соматической и вегетативной нервной системы у больных хроническим алкоголизмом в период абстиненции.
После приема внутрь быстро всасывается, биодоступность — 78%. Cmax в плазме крови достигается через 1–2 ч после приема. Метаболизируется в организме с образованием двух основных метаболитов, которые выводятся почками. T½ при приеме внутрь составляет 3–6 ч.

сниженная работоспособность, физическое перенапряжение (в том числе у спортсменов), послеоперационный период для ускорения реабилитации, ИБС (стенокардия, инфаркт миокарда), хроническая сердечная недостаточность, кардиалгия на фоне дисгормональной дистрофии миокарда, БА, ХОБЛ, абстинентный алкогольный синдром (в комбинации со специфической терапией), острое нарушение кровообращения в сетчатке, инсульт, цереброваскулярная недостаточность.

при умственных и физических перегрузках (в том числе у спортсменов) — внутрь взрослым по 250 мг 4 раза в сутки или по 500 мг в/в 1 раз в сутки. Курс лечения — 10–14 дней. При необходимости курс лечения повторяют через 2–3 нед. Спортсменам назначают внутрь по 0,5–1 г 2 раза в сутки перед тренировкой, желательно в первой половине дня. Продолжительность курса в подготовительный период — 14–21 день, в период соревнований — 10–14 дней. Стабильная стенокардия (обычно в составе комбинированной терапии) — внутрь по 250 мг 3 раза в сутки в течение первых 3–4 дней, затем 2 раза в неделю по 250 мг 3 раза в сутки в течение 1–1,5 мес. При нестабильной стенокардии и инфаркте миокарда — в/в струйно по 0,5–1 г 1 раз в сутки, затем — внутрь по 250 мг 2 раза в сутки первые 3–4 дня, после чего 2 раза в неделю по 250 мг 3 раза в сутки. При кардиалгии на фоне дисгормональной дистрофии миокарда — внутрь по 250 мг 2 раза в сутки (утром и вечером). Курс лечения — 12 дней. При БА — внутрь по 250 мг ежедневно в течение 3 нед в комбинации с бронхолитиками. При хроническом алкоголизме — внутрь по 500 мг 4 раза в сутки, в/в — по 500 мг 2 раза в сутки. Курс лечения — 7–10 дней. При сосудистой патологии глазного дна и дистрофии сетчатки — ретробульбарно и субконъюнктивально вводят по 0,5 мл 10% р-ра в течение 10 дней. При нарушении мозгового кровообращения в острой фазе — в/в по 500 мг 1 раз в сутки в течение 10 дней, после чего назначают внутрь по 500 мг/сут. Курс лечения — 2–3 нед. При хронических нарушениях мозгового кровообращения вводят по 500 мг в/м 1 раз в сутки или по 250 мг внутрь, 1–3 раза в сутки, желательно в первой половине дня. Курс лечения — 2–3 нед.

повышенная чувствительность к милдронату, органические повреждения ЦНС, период беременности и кормления грудью.

редко — кожный зуд, диспепсия, тахикардия, возбуждение, снижение АД.

усиливает действие коронаролитиков, некоторых гипотензивных препаратов, сердечных гликозидов. Можно сочетать с антиангинальными средствами, антикоагулянтами, антиагрегантами, антиаритмическими средствами, диуретиками, бронхолитиками. Ввиду возможного развития умеренной тахикардии и артериальной гипотензии следует соблюдать осторожность при комбинации с нитроглицерином, нифедипином, блокаторами α-адренорецепторов, гипотензивными средствами и периферическими вазодилататорами.