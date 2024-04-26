при умственных и физических перегрузках (в том числе у спортсменов) — внутрь взрослым по 250 мг 4 раза в сутки или по 500 мг в/в 1 раз в сутки. Курс лечения — 10–14 дней. При необходимости курс лечения повторяют через 2–3 нед. Спортсменам назначают внутрь по 0,5–1 г 2 раза в сутки перед тренировкой, желательно в первой половине дня. Продолжительность курса в подготовительный период — 14–21 день, в период соревнований — 10–14 дней. Стабильная стенокардия (обычно в составе комбинированной терапии) — внутрь по 250 мг 3 раза в сутки в течение первых 3–4 дней, затем 2 раза в неделю по 250 мг 3 раза в сутки в течение 1–1,5 мес. При нестабильной стенокардии и инфаркте миокарда — в/в струйно по 0,5–1 г 1 раз в сутки, затем — внутрь по 250 мг 2 раза в сутки первые 3–4 дня, после чего 2 раза в неделю по 250 мг 3 раза в сутки. При кардиалгии на фоне дисгормональной дистрофии миокарда — внутрь по 250 мг 2 раза в сутки (утром и вечером). Курс лечения — 12 дней. При БА — внутрь по 250 мг ежедневно в течение 3 нед в комбинации с бронхолитиками. При хроническом алкоголизме — внутрь по 500 мг 4 раза в сутки, в/в — по 500 мг 2 раза в сутки. Курс лечения — 7–10 дней. При сосудистой патологии глазного дна и дистрофии сетчатки — ретробульбарно и субконъюнктивально вводят по 0,5 мл 10% р-ра в течение 10 дней. При нарушении мозгового кровообращения в острой фазе — в/в по 500 мг 1 раз в сутки в течение 10 дней, после чего назначают внутрь по 500 мг/сут. Курс лечения — 2–3 нед. При хронических нарушениях мозгового кровообращения вводят по 500 мг в/м 1 раз в сутки или по 250 мг внутрь, 1–3 раза в сутки, желательно в первой половине дня. Курс лечения — 2–3 нед.