Киев (адрес не указан)
Доступно в 780 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1172,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1236,67 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1228,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1228,00 грн
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
427,13
Экономия при брони: -27,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
556,10
Экономия при брони: -24,30 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1138,50 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
576,80
Экономия при брони: -79,68 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1163,10 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
576,85
Экономия при брони: -79,73 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
936,39
Экономия при брони: -34,05 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
0.9 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1138,90 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
578,66
Экономия при брони: -59,50 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1249,81
Экономия при брони: -59,88 грн
1189,93 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1087,70 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1199,20 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
576,80
Экономия при брони: -79,68 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1206,75
Экономия при брони: -43,88 грн
1162,87 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1092,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1031,99 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
587,25
Экономия при брони: -55,20 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1288,56
Экономия при брони: -306,79 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1207,40 грн