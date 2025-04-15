Львов (адрес не указан)
Доступно в 186 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 21 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1105,80 грн
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 21 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
556,00 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1207,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 21 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1236,68 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
589,71
Экономия при брони: -75,79 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1207,40 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 21 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 21 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
416,85
Экономия при брони: -35,10 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1236,60
Экономия при брони: -113,80 грн
1122,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 21 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1088,46 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 21 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
404,92
Экономия при брони: -23,17 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
741,30
Экономия при брони: -67,62 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 21 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
427,13
Экономия при брони: -45,38 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1207,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 21 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
588,16
Экономия при брони: -56,36 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1207,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
588,49
Экономия при брони: -45,16 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1207,40 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1170,40 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 6 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
569,00
Экономия при брони: -60,00 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
988,40
Экономия при брони: -90,16 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
563,30
Экономия при брони: -54,30 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1207,00
Экономия при брони: -84,20 грн
1122,80 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 21 мин
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается через 21 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
569,50
Экономия при брони: -60,50 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1207,00
Экономия при брони: -84,20 грн
1122,80 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 21 мин
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1223,10
Экономия при брони: -100,30 грн
1122,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 21 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 21 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1172,00 грн