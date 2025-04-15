Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 204 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 39 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
524,00
Экономия при брони: -59,20 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1151,22
Экономия при брони: -24,22 грн
1127,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1200,81
Экономия при брони: -73,81 грн
1127,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1200,40 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
577,71
Экономия при брони: -64,68 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1262,73
Экономия при брони: -48,33 грн
1214,40 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
582,05
Экономия при брони: -49,44 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1266,55
Экономия при брони: -87,67 грн
1178,88 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
570,15
Экономия при брони: -12,90 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
512,00
Экономия при брони: -70,00 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1193,75
Экономия при брони: -313,75 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1191,40 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
512,00
Экономия при брони: -66,00 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1193,75
Экономия при брони: -66,75 грн
1127,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
569,00
Экономия при брони: -57,00 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1207,40
Экономия при брони: -92,90 грн
1114,50 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1107,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
575,24
Экономия при брони: -20,26 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1241,53
Экономия при брони: -60,53 грн
1181,00 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
569,50
Экономия при брони: -57,50 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1135,10
Экономия при брони: -20,60 грн
1114,50 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
265,15
Экономия при брони: -45,12 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
119,95
Экономия при брони: -18,37 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
588,20
Экономия при брони: -143,36 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1274,65
Экономия при брони: -206,89 грн
1067,76 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
582,49
Экономия при брони: -64,09 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1163,72
Экономия при брони: -182,88 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
556,00 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1104,52
Экономия при брони: -90,22 грн
1014,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
576,21
Экономия при брони: -57,81 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1234,15
Экономия при брони: -252,65 грн