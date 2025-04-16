Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 183 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
563,30
Экономия при брони: -53,40 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1207,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
586,71
Экономия при брони: -78,45 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1297,82
Экономия при брони: -270,53 грн
1027,29 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1179,30 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
512,00
Экономия при брони: -64,00 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
704,89
Экономия при брони: -77,29 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
583,66
Экономия при брони: -67,45 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
485,37
Экономия при брони: -23,33 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1088,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
586,88
Экономия при брони: -78,98 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1257,00
Экономия при брони: -77,85 грн
1179,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
585,49
Экономия при брони: -77,43 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1264,57
Экономия при брони: -78,89 грн
1185,68 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1095,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
556,00 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1251,76
Экономия при брони: -179,26 грн
1072,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1194,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
555,80
Экономия при брони: -45,90 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
482,96
Экономия при брони: -18,96 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
435,44
Экономия при брони: -54,59 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
124,26
Экономия при брони: -16,89 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1172,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1123,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
578,60
Экономия при брони: -71,02 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1249,69
Экономия при брони: -137,46 грн
1112,23 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
569,50
Экономия при брони: -59,60 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1207,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
585,66
Экономия при брони: -78,08 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1296,54
Экономия при брони: -192,56 грн
1103,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
579,74
Экономия при брони: -72,16 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1001,00
Экономия при брони: -49,47 грн