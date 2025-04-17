Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 88 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
539,40
Экономия при брони: -19,30 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1207,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1207,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1124,25 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
426,75
Экономия при брони: -36,67 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
539,40
Экономия при брони: -19,30 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1207,00
Экономия при брони: -7,60 грн
1199,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
592,21
Экономия при брони: -88,99 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1279,09
Экономия при брони: -246,04 грн
1033,05 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
539,40
Экономия при брони: -19,30 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1207,00
Экономия при брони: -7,60 грн
1199,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1163,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
600,04
Экономия при брони: -80,91 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
252,54
Экономия при брони: -13,48 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1109,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
539,40
Экономия при брони: -8,00 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1207,30
Экономия при брони: -8,10 грн
1199,20 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1080,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
556,00 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1245,73
Экономия при брони: -59,34 грн
1186,39 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
539,40
Экономия при брони: -8,00 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
603,80
Экономия при брони: -4,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1201,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
579,46
Экономия при брони: -76,28 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1116,20
Экономия при брони: -196,78 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
556,00 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
649,23
Экономия при брони: -68,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
426,75
Экономия при брони: -36,67 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1207,60
Экономия при брони: -8,20 грн
1199,40 грн