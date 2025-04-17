Винница (адрес не указан)
Доступно в 107 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1149,82
Экономия при брони: -240,99 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1199,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
426,75
Экономия при брони: -27,45 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
604,52
Экономия при брони: -96,11 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1309,09
Экономия при брони: -299,28 грн
1009,81 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1194,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
555,80
Экономия при брони: -23,40 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
603,65
Экономия при брони: -43,95 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1236,67 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
404,55
Экономия при брони: -5,25 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1207,40 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
556,10
Экономия при брони: -23,70 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1207,30
Экономия при брони: -87,90 грн
1119,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
587,32
Экономия при брони: -83,90 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1268,53
Экономия при брони: -80,45 грн
1188,08 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1107,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
605,37
Экономия при брони: -74,48 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1268,30
Экономия при брони: -258,49 грн
1009,81 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1127,87 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
568,90
Экономия при брони: -36,50 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1207,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
577,66
Экономия при брони: -73,90 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1247,65
Экономия при брони: -145,29 грн
1102,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
581,74
Экономия при брони: -77,98 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1245,10
Экономия при брони: -142,37 грн
1102,73 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
568,90
Экономия при брони: -36,50 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1207,60
Экономия при брони: -88,20 грн
1119,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
593,25
Экономия при брони: -87,92 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1301,74
Экономия при брони: -270,09 грн
1031,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
575,35
Экономия при брони: -70,02 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
615,71
Экономия при брони: -99,88 грн