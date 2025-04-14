Днепр (адрес не указан)
Доступно в 250 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
592,94
Экономия при брони: -111,65 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1312,66
Экономия при брони: -154,60 грн
1158,06 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
593,38
Экономия при брони: -57,39 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
919,55
Экономия при брони: -110,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
593,53
Экономия при брони: -46,67 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1184,93
Экономия при брони: -90,14 грн
1094,79 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1196,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
569,00
Экономия при брони: -57,50 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1207,30
Экономия при брони: -59,30 грн
1148,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
539,90
Экономия при брони: -28,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
580,46
Экономия при брони: -66,63 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1179,71
Экономия при брони: -90,81 грн
1088,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
453,69
Экономия при брони: -72,47 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
389,79
Экономия при брони: -41,05 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
569,00
Экономия при брони: -57,50 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1207,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
575,85
Экономия при брони: -61,82 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1242,85
Экономия при брони: -57,13 грн
1185,72 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1089,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
599,24
Экономия при брони: -54,87 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
834,50
Экономия при брони: -71,66 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
584,99
Экономия при брони: -53,06 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1295,07
Экономия при брони: -151,68 грн
1143,39 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
577,38
Экономия при брони: -62,89 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1247,05
Экономия при брони: -57,85 грн
1189,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
599,92
Экономия при брони: -55,55 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1267,45
Экономия при брони: -183,95 грн
1083,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1207,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
574,40
Экономия при брони: -57,81 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1059,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1205,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
584,24
Экономия при брони: -52,31 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
577,95
Экономия при брони: -27,94 грн