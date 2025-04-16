Николаев (адрес не указан)
Доступно в 122 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
143,67
Экономия при брони: -14,04 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1240,33
Экономия при брони: -51,25 грн
1189,08 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1180,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
404,92
Экономия при брони: -10,05 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1207,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
449,35
Экономия при брони: -64,53 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
908,18
Экономия при брони: -78,64 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1166,80 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1164,20 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1036,68 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1087,60 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1036,68 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
539,40
Экономия при брони: -12,90 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1286,65
Экономия при брони: -73,74 грн
1212,91 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
556,00 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1270,21
Экономия при брони: -260,21 грн
1010,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
539,90
Экономия при брони: -13,40 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1207,40 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1181,30 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
404,92
Экономия при брони: -10,05 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1145,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
569,00
Экономия при брони: -42,50 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
590,83
Экономия при брони: -83,21 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1276,09
Экономия при брони: -95,77 грн
1180,32 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1167,00 грн
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1136,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Метамакс капсулы 250 мг контурная ячейковая упаковка №40
Дарница
586,49
Экономия при брони: -61,97 грн
Метамакс раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1256,16
Экономия при брони: -130,28 грн
1125,88 грн