механизм действия. Кветиапин — атипичный антипсихотический препарат, оказывающий антагонистическое действие в отношении рецепторов нейротрансмиттеров головного мозга. Кветиапин и активный метаболит плазмы норкветиапин взаимодействуют с различными типами нейромедиаторных рецепторов.

Кветиапин имеет сродство к серотониновым (5HT 1A и 5HT 2 ), дофаминовым (D 1 и D 2 ), гистаминовым (H 1 ) и адренергическим (α 1 и α 2 ) рецепторам; более высокое сродство к 5HT 2 -рецепторам, чем к D 1 - и D 2 -рецепторам.

Именно эта комбинация рецепторного антагонизма с большей селективностью к 5-НТ 2 рецепторам относительно рецепторов D 2 считается такой, которая способствует клиническим антипсихотическим эффектам и низкой склонности к экстрапирамидным побочным симптомам препарата Кетилепт в сравнении с типичными антипсихотическими препаратами.

Кветиапин и норкветиапин также обладают высоким сродством к гистаминергическим (H 1 ) и α 1 -адренорецепторам и более низким сродством к α 2 -рецепторам, но не имеют заметного сродства к мускариновым холинергическим или бензодиазепиновым рецепторам, тогда как норкветиапин обладает умеренным или высоким сродством к нескольким подтипам мускариновых рецепторов, что может объяснять антихолинергические (мускариновые) эффекты.

Ингибирование норкветиапином (NET), а также частичное агонистическое действие на 5HT 1 A-рецепторы может способствовать терапевтической эффективности препарата Кетилепт в качестве антидепрессанта. Механизм действия кветиапина, как и других антипсихотических средств, неизвестен.

Сонливость при действии кветиапина можно объяснить его высоким сродством к гистаминовым (H 1 )-рецепторам.

Аналогично ортостатическую гипотензию во время приема кветиапина можно объяснить его высоким сродством к α 1 -адренергическим рецепторам.

Фармакодинамика. Известно, что кветиапин активен в тестах на антипсихотическую активность, такую как условно-рефлекторное избегание.

Кветиапин блокирует агонистическое влияние на допамин, что подтверждается результатами оценки поведенческих реакций или электрофизиологических исследований, а также повышает концентрацию метаболитов допамина, нейрохимическую экспрессию блокировки рецепторов D 2 .

Известно, что в доклинических исследованиях, в ходе которых проверялась тенденция к развитию экстрапирамидных симптомов, кветиапин имел атипичный профиль активности и отличался от стандартных антипсихотических препаратов.

Кветиапин после длительного применения не приводил к чрезмерной чувствительности дофаминовых D 2 -рецепторов.

Известно, что кветиапин в дозах, эффективных для блокады дофаминовых D 2 -рецепторов, вызывал лишь слабую каталепсию.

Для кветиапина после его длительного введения продемонстрирована селективность для лимбической системы, которая проявлялась способностью блокировать деполяризацию в А10 мезолимбических нейронах, но не в А9 нигростриарных нейронах, в которых содержится дофамин.

Клиническая безопасность

Известно, что при лечении кветиапином возможно снижение уровня гормонов щитовидной железы, данный эффект является дозозависимым.

Катаракта. Известно, что в клиническом исследовании по оценке катарактогенного потенциала кветиапина (200–800 мг/сут) против рисперидона (2–8 мг/сут) у пациентов с шизофренией или шизоаффективным расстройством процент пациентов с повышенным помутнением хрусталика был не выше в группе пациентов, принимавших кветиапин (4%), по сравнению с получавшими рисперидон (10%) при применении препарата по крайней мере 21 мес.

Существуют данные, что в плацебо-контролируемых исследованиях с участием пациентов пожилого возраста с психозом, связанным с деменцией, частота возникновения нежелательных явлений со стороны сердечно-сосудистой системы на 100 пациенто-лет в группе кветиапина была не выше, чем у пациентов, получавших плацебо.

Фармакокинетика. Абсорбция. После приема внутрь кветиапин быстро всасывается в ЖКТ. C max в плазме крови регистрируют через 1,5 ч. Прием пищи влияет на биодоступность кветиапина.

При равновесном состоянии максимальная молярная концентрация активного метаболита норкветиапина составляет 35% концентрации кветиапина.

Фармакокинетика кветиапина и норкветиапина в пределах одобренного диапазона доз является линейной.

Распределение

Связывание с белками плазмы крови примерно 83% препарата.

Метаболизм

Кветиапин в значительной мере метаболизируется в печени; основными путями его биотрансформации является сульфоокисление и окисление. Использование радиоактивно меченного кветиапина выявило, что <5% кветиапина не метаболизируется и выводится в неизмененном виде с мочой или калом.

В ходе исследований в условиях in vitro установлено, что основным ферментом метаболизма кветиапина, опосредованного цитохромом P450, является CYP 3A4. Основные метаболиты, образующиеся в организме, не имеют существенной фармакологической активности.

Выведение

Клинические исследования показали, что кветиапин эффективен при применении его 2 раза в сутки. Несмотря на то что T ½ кветиапина составляет почти 7 ч, данные позитронно-эмиссионной томографии показывают, что занятость 5HT 2 и D 2 -рецепторов поддерживается до 12 ч после однократного приема кветиапина.

После приема внутрь разовой дозы 14C-меченного кветиапина <5% принятого количества выводится в неизмененном виде; это свидетельствует об активном метаболизме кветиапина в печени. Примерно 73% радиоактивной метки выводится с мочой и 21% — с калом.

Особые популяции

Пол. Фармакокинетика кветиапина у женщин и мужчин не отличается.

Фармакокинетика кветиапина линейная в терапевтическом диапазоне доз и существенно не зависит от пола или расы.

Пациенты пожилого возраста. У лиц пожилого возраста средний клиренс кветиапина примерно на 30–50% ниже, чем у взрослых пациентов в возрасте 18–65 лет.

Пациенты с нарушением функции почек . При тяжелой почечной недостаточности (клиренс креатинина <30 мл/мин на 1,73 м2) и печеночной недостаточности (алкогольный цирроз) средний клиренс кветиапина в плазме крови снижен примерно на 25%.

Пациенты с нарушением функции печени. У пациентов с поражением печени (компенсированный алкогольный цирроз) средний клиренс кветиапина в плазме крови снижается примерно на 25%. Поскольку в печени происходит широкий метаболический распад кветиапина, то у пациентов с нарушением функции печени может повышаться концентрация кветиапина в плазме крови, и поэтому для пациентов этой группы может потребоваться коррекция дозы (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Дети . Известно, что существуют фармакокинетические данные, полученные у детей, принимавших 400 мг кветиапина 2 раза в сутки. При получении терапевтической дозы уровни начального соединения кветиапина у детей и подростков (10–17 лет) были в целом подобными таковым у взрослых, хотя C max у детей была выше, чем у взрослых. AUC и C max для норкветиапина были выше, примерно 62 и 49% у детей (10–12 лет) и 28 и 14% у подростков (13–17 лет) соответственно по сравнению со взрослыми.