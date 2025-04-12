поскольку Кетилепт показан для лечения шизофрении, биполярного расстройства и сопутствующего лечения депрессивных эпизодов у пациентов с ТДР, следует тщательно рассмотреть профиль безопасности препарата, учитывая установленный конкретному пациенту диагноз и дозу, которую он принимает.

Дети. Кетилепт не рекомендуется для применения детям и подросткам в возрасте до 18 лет из-за отсутствия данных, свидетельствующих в пользу его применения этой возрастной группе. Клинические исследования кветиапина показали, что, кроме известного профиля безопасности, определенного для взрослых (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ), частота некоторых нежелательных явлений выше у детей, чем у взрослых (повышенный аппетит, повышение уровня пролактина в сыворотке крови и экстрапирамидные симптомы ), а также выявлено одно явление, которое ранее не отмечалось в ходе исследований с участием взрослых пациентов (повышение АД). Кроме этого, у детей и подростков наблюдались изменения показателей функции щитовидной железы.

Следует также отметить, что отсроченное влияние лечения Кетилепта на рост и половое созревание не изучались в течение периода >26 нед. Долговременное влияние на когнитивное и поведенческое развитие неизвестено.

Во время плацебо-контролируемых клинических исследований Кетилепта с участием пациентов детского и подросткового возраста лечение кветиапином сопровождалось повышенной по сравнению с плацебо частотой экстрапирамидных симптомов у пациентов, леченных по поводу шизофрении и биполярной мании (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Суицид/суицидальные мысли или клиническое ухудшение состояния. Депрессия при биполярном расстройстве, ассоциированная с повышенным риском возникновения суицидальных мыслей, самоповреждений и суицида (событий, связанных с суицидом). Такой риск сохраняется до установления выраженной ремиссии. Поскольку улучшение может не наблюдаться в течение первых недель лечения или дольше, за состоянием пациентов следует тщательно наблюдать до времени появления такого улучшения. Согласно общему клиническому опыту, риск суицида может повышаться на ранних этапах улучшения.

Кроме того, необходимо учитывать потенциальный риск возникновения событий, связанных с суицидом, после резкого прекращения лечения кветиапином по причине известных факторов риска при заболевании, в отношении которого проводится лечение.

Другие психические заболевания, по поводу которых назначается Кетилепт, могут также ассоциироваться с повышенным риском связанных с суицидом явлений. Кроме того, эти заболевания могут протекать одновременно с депрессивными эпизодами.

При лечении пациентов с другими психическими расстройствами следует применять такие же меры предосторожности, которых придерживаются при лечении пациентов с тяжелыми депрессивными эпизодами.

Пациенты, в анамнезе которых были события, связанные с суицидом, или которые демонстрируют значительный уровень суицидального мышления до начала терапии, имеют более высокий риск возникновения суицидальных мыслей или попытки суицида и должны находиться под тщательным наблюдением в течение лечения. Метаанализ плацебо-контролируемых клинических исследований антидепрессантов у взрослых пациентов с психическими расстройствами показал повышенный риск возникновения суицидального поведения у пациентов в возрасте до 25 лет.

Тщательное наблюдение за пациентами и, в частности, теми, кто имеет высокий риск, должно сопровождаться медикаментозной терапией, особенно в начале лечения и при последующих изменениях дозы. Пациентов нужно предупредить о необходимости мониторинга клинического ухудшения, суицидального поведения или мыслей и необычных изменений в поведении и немедленного обращения за медицинской помощью при появлении симптомов.

В краткосрочных плацебо-контролируемых исследованиях с участием пациентов с тяжелыми депрессивными эпизодами при биполярных расстройствах повышенный риск возникновения событий, связанных с суицидом, наблюдали у пациентов молодого возраста (до 25 лет), которых лечили кветиапином, по сравнению с теми, которых лечили плацебо (3,0% против 0% соответственно).

Метаболические нарушения. Учитывая изменения, возникавшие в ходе клинических исследований, относительно показателей массы тела, глюкозы в крови (см. Гипергликемия) и липидов, существует вероятность ухудшения профиля метаболического риска у отдельных пациентов, при котором следует назначить соответствующее лечение (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Экстрапирамидные симптомы. В ходе плацебо-контролируемых исследований кветиапин ассоциировался с повышением частоты экстрапирамидных симптомов по сравнению с плацебо у пациентов, получавших лечение при эпизодах большой депрессии, связанной с биполярным расстройством и тяжелым депрессивным расстройством (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Применение кветиапина ассоциировалось с развитием акатизии, которая характеризовалась субъективно неприятными или вызывающими дистресс беспокойством и потребностью двигаться, нередко сопровождающимися неспособностью неподвижно сидеть или стоять. Эти явления с наибольшей вероятностью отмечаются в течение первых нескольких недель лечения. Повышение дозы у пациентов, у которых развиваются такие симптомы, может им навредить.

Тардитивная дискинезия. При появлении признаков и симптомов тардитивной дискинезии следует рассмотреть вопрос о необходимости снижения дозы или отмены Кетилепта. Симптомы тардитивной дискинезии могут ухудшаться и даже возникать после прекращения терапии (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Сонливость. Лечение кветиапином ассоциировано с сонливостью и подобными симптомами, такими как седация (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). В ходе клинических исследований у пациентов с биполярной депрессией такие симптомы возникали, как правило, в течение первых 3 дней лечения и были в основном от легких до умеренных по интенсивности. Относительно пациентов с биполярной депрессией и пациентов с депрессивными эпизодами при ТДР, у которых возникает сонливость, может потребоваться наблюдение в течение 2 нед после появления сонливости или до исчезновения симптомов либо может потребоваться рассмотрение вопроса о прекращении лечения.

Ортостатическая гипотензия. Лечение кветиапином сопровождалось ортостатической гипотензией и сопутствующим головокружением у некоторых пациентов (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ), которые, подобно сонливости, обычно возникают во время периода титрования дозы. Эти явления могут приводить к повышению частоты случайных травм (падение), особенно среди пациентов пожилого возраста. Поэтому пациентам следует рекомендовать соблюдать осторожность, пока они не привыкнут к возможным эффектам лекарственного средства.

Синдром ночного апноэ. Были сообщения о возникновении синдрома ночного апноэ у пациентов, принимавших кветиапин, поэтому следует с осторожностью применять Кетилепт пациентам с избыточной массой тела/ожирением, пациентам мужского пола, пациентам, получающих терапию антидепрессантами.

Сердечно-сосудистые заболевания. Кетилепт следует с осторожностью применять пациентам с известными сердечно-сосудистыми и цереброваскулярными заболеваниями или другими состояниями, которые могут привести к артериальной гипотензии.

Кветиапин может вызвать ортостатическую гипотензию, особенно в начале титрования дозы, поэтому в таких случаях необходимо снижение дозы или более длительное ее титрования.

Судороги. Во время контролируемых клинических исследований не отмечалось разницы между частотой возникновения судорог у пациентов, принимавших кветиапин, и пациентов группы плацебо. Как и при лечении другими антипсихотическими препаратами, рекомендуется с осторожностью назначать пациентам с судорогами в анамнезе (см. ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ).

Злокачественный нейролептический синдром. Злокачественный нейролептический синдром может быть связан с лечением антипсихотиками, включая кветиапин. Клинические проявления включают гипертермию, изменения психического состояния, ригидность мышц, вегетативную нестабильность и повышение уровня КФК. В таком случае следует прекратить применение Кетилепта и начать соответствующее лечение.

Тяжелая нейтропения и агранулоцитоз. Тяжелая нейтропения (количество нейтрофилов <0,5·109/л) нечасто наблюдалась в клинических исследованиях кветиапина. Редко сообщалось о агранулоцитозе (тяжелой нейтропении с инфекцией) среди пациентов, получавших кветиапин при клинических испытаний, а также при применении в постмаркетинговый период (в том числе случаи с летальным исходом). Большинство случаев тяжелой нейтропении возникали в пределах 2 мес от начала терапии кветиапином. Явной связи с дозой не установлено. В течение постмаркетингового периода нормализация лейкопении и/или нейтропении происходила после прекращения терапии кветиапином. Возможные факторы риска возникновения нейтропении — предварительное существующее снижение уровня лейкоцитов и нейтропения, вызванная лекарственными средствами, в анамнезе. Отмечены случаи агранулоцитоза у пациентов без предварительно существующих факторов риска. Следует рассматривать возможность развития нейтропении у пациентов с инфекцией, особенно при отсутствии очевидных предрасполагающих факторов, а также у пациентов с лихорадкой неясного генеза, и применять соответствующие клинические мероприятия.

Рекомендуется прекратить лечение кветиапином при уровне нейтрофилов в крови <1,0·109/л. Пациентов желательно контролировать относительно появления признаков и симптомов инфекции и уровень нейтрофилов (пока они не превысят значение <1,5·109/л (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА)).

Антихолинергический (мускариновый) синдром. Норкветиапин, активный метаболит кветиапина, обладает умеренным или высоким сродством к нескольким подтипам мускариновых рецепторов, может объяснять антихолинергический (мускариновый) синдром. Это приводит к возникновению побочных реакций, что отражает антихолинергические эффекты при одновременном применении кветиапина и других препаратов, обладающих антихолинергическими эффектами в условиях передозировки. Кветиапин следует с осторожностью применять у пациентов, получающих препараты, обладающие антихолинергическим (мускариновым) эффектом. Кветиапин следует с осторожностью применять у пациентов с патологией мочеиспускания (задержка мочи), со значительной гипертрофией предстательной железы, кишечной непроходимостью, повышенным внутриглазным давлением или закрытоугольной глаукомой (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ, ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, ПЕРЕДОЗИРОВКА).

Взаимодействия

См. также раздел ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

Одновременное применение кветиапина с мощным индуктором печеночного фермента, таким как карбамазепин или фенитоин, существенно снижает концентрацию кветиапина в плазме крови, что может сказаться на эффективности терапии кветиапином. Лечение Кетилептом пациентов, получающих индуктор печеночного фермента, можно начинать только в том случае, если врач считает, что польза от применения препарата Кетилепт преобладает над рисками от отмены индуктора печеночного фермента. Важно, чтобы любые изменения применения индуктора происходили постепенно. Если нужно, следует заменить его на неиндуктор (например натрия вальпроат).

Влияние на массу тела. Во время лечения кветиапином сообщали об увеличении массы тела, которую при применении антипсихотических препаратов следует контролировать и клинически корригировать.

Гипергликемия. Гипергликемия и/или развитие или обострение сахарного диабета иногда были связаны с кетоацидозом или комой, о чем редко сообщали, включая несколько случаев с летальным исходом (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Были сообщения о нескольких случаях предшествующего увеличения массы тела, что может быть благоприятным фактором. Соответствующий клинический мониторинг желательно проводить в соответствии с существующими инструкциями по применению антипсихотических средств. Пациенты, которые лечатся любыми антипсихотическими лекарственными средствами, в том числе кветиапином, должны находиться под наблюдением относительно возникновения признаков и симптомов гипергликемии (таких как полидипсия, полиурия, полифагия и слабость), а пациенты с сахарным диабетом или факторами риска возникновения сахарного диабета должны регулярно проверяться относительно ухудшения контроля уровня глюкозы. Массу тела следует постоянно контролировать.

Липиды. Повышение уровня ТГ, ЛПНП и общего ХС и снижение уровня ХС ЛПВП наблюдали в клинических исследованиях кветиапина (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). При изменении уровня липидов следует назначать соответствующее лечение.

Удлинение интервала Q–T. В ходе клинических исследований и при применении согласно инструкции по применению препарат не вызывал устойчивого увеличения абсолютных Q–T-интервалов. Однако при передозировке отмечалось удлинение интервала Q–T. Как и в случае с другими антипсихотиками, следует соблюдать осторожность при назначении кветиапина пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями или пациентам с удлиненным интервалом Q–T в семейном анамнезе. Также следует соблюдать осторожность при назначении кветиапина с другими лекарственными средствами, что, как известно, удлиняют интервал Q–T, или при одновременном применении с нейролептиками, особенно у пациентов пожилого возраста, больным с врожденным синдромом удлинения интервала Q–T, застойной сердечной недостаточностью, гипертрофией сердца, гипокалиемией или гипомагниемией (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Кардиомиопатия и миокардит. При проведении клинических исследований, а также в течение постмаркетингового периода сообщали о кардиомиопатии и миокардите, однако причинно-следственная связь с применением кветиапина не установлена. Следует повторно оценить целесообразность применения кветиапина пациентам с подозрением на кардиомиопатию или миокардит.

Отмена приема препарата. Острые симптомы отмены приема препарата, такие как бессонница, тошнота, головная боль, диарея, рвота, головокружение и раздражительность, описаны после внезапной отмены кветиапина. Поэтому рекомендуется постепенная отмена приема препарата в период минимум от одной до двух недель (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Пациенты пожилого возраста с психозом, связанным с деменцией. Кетилепт не рекомендуется для лечения психоза, связанного с деменцией.

В ходе плацебо-контролируемых рандомизированных исследований у больных деменцией при применении некоторых атипичных антипсихотиков отмечалось повышение приблизительно в 3 раза риска возникновения сердечно-сосудистых нежелательных явлений. Механизм такого повышения риска неизвестен. Повышенный риск не может быть исключен для других антипсихотиков или для других категорий пациентов. Кетилепт следует применять с осторожностью пациентам с факторами риска инсульта.

По данным метаанализа атипичных антипсихотиков известно, что пациенты пожилого возраста с психозом, связанным с деменцией, составляют группу повышенного риска летального исхода по сравнению с плацебо. Однако по данным двух 10-недельных плацебо-контролируемых исследований применения кветиапина в одинаковых популяциях (n=710, возраст 83 года, диапазон 56–99 лет), летальность у пациентов, лечившихся кветиапином, составила 5,5% по сравнению с 3,2% в плацебо-группе. Летальность у пациентов во время исследований была обусловлена разными причинами, что является ожидаемым для этой популяции пациентов. Эти данные не установили причинно-следственной связи между лечением кветиапином и летальностью пациентов с деменцией.

Дисфагия. При применении кветиапина отмечалась дисфагия. Следует с осторожностью применять кветиапин у пациентов, которым грозит риск аспирационной пневмонии (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Запоры и непроходимость кишечника. Запор — фактор риска развития кишечной непроходимости. При применении кветиапина зарегистрированы случаи запора и непроходимости кишечника (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Эти сообщения включают летальные случаи у пациентов с более высоким риском развития кишечной непроходимости, в том числе пациентов, получающих одновременно несколько лекарственных средств, снижающих перистальтику кишечника, и/или лекарственных средств, в отношении которых могли быть не зарегистрированы сообщения о том, что они вызывают симптомы запора.

Венозная тромбоэмболия (ВТЭ). На фоне применения нейролептических средств отмечались случаи ВТЭ. Поскольку у пациентов, применяющих нейролептики, часто имеются приобретенные факторы риска развития ВТЭ, все возможные факторы риска появления ВТЭ следует определить до и во время терапии кветиапином и принять меры.

Панкреатит. Сообщалось о случаях панкреатита в клинических испытаниях и в течение постмаркетингового применения, но взаимосвязь не установлена. В сообщениях на протяжении постмаркетингового применения у многих пациентов были факторы, известные как ассоциирующиеся с панкреатитом, такие как повышение уровня ТГ (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ, подраздел Липиды), желчные камни и потребление алкоголя.

Влияние на печень. Лечение препаратом Кетилепт следует прекратить при развитии желтухи.

Дополнительная информация. Данные по применению кветиапина в комбинации с дивалпроексом или литием при маниакальных эпизодах умеренной или тяжелой степени ограничены; однако комбинированная терапия переносилась хорошо (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ и ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА). Эти данные показали аддитивный эффект на третьей неделе лечения.

Лактоза. Таблетки Кетилепт содержат лактозу. Пациентам с редкой наследственной непереносимостью галактозы, тотальной лактозной недостаточностью или мальабсорбцией глюкозы-галактозы не следует применять этот препарат.

Неправильное применение и злоупотребление. Сообщалось о случаях неправильного применения и злоупотребления препаратом. Следует с осторожностью назначать кветиапин пациентам, которые в анамнезе имеют злоупотребление алкоголем и наркотиками.

Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность. I триместр. Безопасность и эффективность применения кветиапина у беременных не установлены. В настоящее время нет доказательств негативного влияния, полученных в ходе исследований на животных. Возможное влияние на орган зрения плода не изучалось. Согласно информации по нескольким беременностям, в течение которых применяли кветиапин, сообщали о развитии симптомов неонатальной абстиненции у новорожденных. Поэтому в период беременности Кетилепт можно назначать, только если ожидаемая польза превышает потенциальный риск. У новорожденных, матери которых принимали кветиапин в период беременности, наблюдались симптомы отмены препарата.

III триместр. Новорожденные, матери которых в III триместр принимали антипсихотические препараты (в том числе кветиапин), имеют риск возникновения побочных реакций, включая экстрапирамидные симптомы и/или симптомы отмены, которые могут изменяться по степени тяжести и длительности после родов. Возникали следующие побочные реакции: возбуждение, АГ, гипотензия, тремор, сонливость, нарушения дыхания или расстройства питания. Таким образом, новорожденные должны находиться под тщательным наблюдением.

Кормление грудью. Существуют опубликованные сообщения, что кветиапин проникает в грудное молоко, хотя степень проникновения препарата в молоко неизвестна. Желательно прекратить кормление грудью во время лечения кветиапином.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Учитывая то, что препарат главным образом действует на ЦНС, кветиапин может негативно влиять на виды деятельности, требующие умственной бдительности. Поэтому пациентам не рекомендуется управлять автомобилем или другими механизмами, пока не будет определена индивидуальная чувствительность такого воздействия.